КСУ – о блокировке работы: власти нужен ручной и послушный орган

В Конституционном суде Украины пожаловались на "блокировку" их работы и заявили, что власти якобы нужен "ручной и послушный орган конституционной юрисдикции".

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте КСУ 10 ноября. В суде считают, что народные депутаты и глава НАПК Александр Новиков в эфире одного из телеканалов якобы в манипулятивной форме обсуждали решения КСУ.

В частности, пресс-служба суда раскритиковала высказывание члена депутатской фракции "Слуга народа", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной.

"КС фактически сказал, что декларации нельзя не подавать, что в них можно врать, что их никто не имеет права проверять и за это ничего не будет. Вот, что сказал КС", – заявила депутат.

Она добавила, что "назначение новых членов не разрушает то большинство голосов, которое уже есть в КСУ... По вопросу кворума, возможно, поднятием кворума или специальными требованиями по принятию решений мы заблокируем принятие плохих решений...".

Суд, ссылаясь на слова заместителя председателя депутатской фракции "Слуга народа" Елены Шуляк, привел пример подобных решений.

"Например, если КС захочет отменить закон, касающийся фонда гарантирования вкладов – это для государства сразу ущерб 270 млрд грн; если суд захочет отменить земельную реформу – это сразу ущерб 1 млрд долларов... Хорошо, что сегодня часть судей отказывается принимать участие в заседаниях и практически это блокирует работу и принятие таких решений, которые для государства могут иметь критические последствия", – процитировала пресс-служба высказывание Шуляк.

Также в КС отметили, что в студии "манипулировали с цифрами" по зарплатам судьям. В пресс-службе уверяет, что судьи получают зарплату в среднем 254 000 гривен в месяц, а не 21 миллион в год.

Напомним, 10 ноября КСУ не смог провести запланированное заседание из-за отсутствия кворума. 9 ноября суд тоже не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. В суде заявили о срыве заседания.

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