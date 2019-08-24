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Крыму грозят смертельные лихорадки: росСМИ забили тревогу

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Жителям аннексированного Крыма угрожают смертельные тропические болезни, переносчиками которых являются комары.

Переносчики уже распространились вдоль Черноморского побережья, а в будущем могут распространиться на центральную часть РФ. Об этом сообщают "Известия".

По данным российских СМИ, угроза распространения тропических болезней может быть куда масштабнее лихорадки Западного Нила на Кубани, где заболело всего семь человек. По словам журналистов, если комар — переносчик смертельной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.

Крыму грозят смертельные лихорадки

Крыму грозят смертельные лихорадки

commons.wikimedia.org/Muhammad Mahdi Karim

Ученые заявляют, что на побережье Черного моря распространились популяции двух видов комаров, переносящих лихорадки. По мнению специалистов, насекомые мигрируют на север из-за глобально потепления.

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"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге", — сказал ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев.

Ученые подчеркивают, что от укуса комаров этих двух видов человек может заразиться, среди прочего, лихорадкам Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадкой, причем для этих болезней характерны смертельная опасность и быстрое распространение.

Также оба этих вида комаров могут переносить личинок нитчатых червей, которые вызывают серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее популярный курорт Крыма накрыла опасная эпидемия. Из-за большого количества пострадавших больницы вынуждены отказывать детям в госпитализации.

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Украина
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