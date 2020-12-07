Крымскую елку назвали трубой в грязезащитном ковре. Фото

Главная новогодняя елка Крыма, установленная в оккупированном РФ Симферополе вызвала массу негативных отзывов и комментариев со стороны крымчан.

Крымский блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter показал процесс монтажа елки. Новогоднее дерево очень похоже на свернутый конусом рулонный газон.

"Мэрия" Симферополя оправдывается и просит нас перестать плеваться в ковер на трубе", – написал блогер.

Помимо ассоциаций с рулонным газоном пользователи в комментариях делали предположения, что это скрытая доменная печь или труба, утепленная ковролином.

Некоторые предположили, что трубу завернули в грязезащитный коврик.

Кто-то заметил, что игрушки на такую елку лучше вешать вовнутрь.

Один из пользователей назвал новогоднюю "красавицу" ершиком.

По словам "мэра" Симферополя Елены Проценко, высота конструкции составляет 24 метра. Ее пообещали украсить игрушками и гирляндами.

О стоимости "елки" и ее происхождении в российской администрации Симферополя ничего не сообщили.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Операции Объединенных сил, которые несут службу на Приазовье в Донецкой области, приготовили оригинальный "новогодний подарок" террористам "ДНР". Они собрали импровизированную праздничную елку из взорвавшихся боеприпасов, которыми оккупанты постоянно атакуют позиции защитников Украины.