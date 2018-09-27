''Крымский сценарий'' на Закарпатье: у Москаля озвучили опасность

У венгров на Закарпатье отсутствуют сепаратистские настроения, что исключает возможность "крымского сценария" на западе Украины.

"Ни в коем случае. Нет никакой возможности ни крымского, ни донбасского, ни любого другого сценария на Закарпатье. Я в этом уверен, я вижу настроения людей, сам являюсь этническим венгром, и могу сказать - на Закарпатье сепаратистских настроений вообще нет и никогда не было. И я уверен, что не будет", - сказал в комментарии OBOZREVATEL начальник управления национальностей и религий Закарпатской областной государственной администрации Иосиф Резеш.

По его словам, разговоры о возможной дестабилизации ситуации в закарпатском регионе неприятны не только самим венграм, но и украинцам.

Читайте также: На жителей Закарпатья положило глаз еще одно государство

"Конечно, это очень неприятно для всех венгров Закарпатья, и не только для венгров, и для самих украинцев. Достаточно высокое внимание приковано к нашей области. Возникает больше тех или иных инцидентов, которые провоцируют плохие настроения. Никто этому не радуется. Но всерьез сепаратистских настроений у нас де-факто не существует", - объясняет он.

Что касается скандального видео, на котором в венгерском консульстве в Берегово дипломаты выдавали украинцам паспорт Венгрии, Резеш объясняет: "Действительно, выдаются свидетельства на получение гражданства Венгрии, но это практика, которая существует с 1 января 2011 года, просто на это никто внимания не обращал, потому что наши внутренние государственные нормы Украины напрямую не запрещают двойное гражданство. Нет санкций в отношении тех или иных людей, имеющих двойное гражданство".

На вопрос журналиста, действительно ли так просто получить венгерское гражданство на Закарпатье, чиновник сообщил, что по этому поводу в Венгрии было несколько скандалов.

"Были несколько раз скандалы в Венгрии, которые разоблачали разные коррупционные схемы, благодаря которым можно было получить гражданство без знания языка, но с 2012 года усилили контроль. И сейчас без знания языка практически невозможно получить этот паспорт. К тому же, нужно доказать свои корни, но жители Закарпатья почти все могут это доказать", - добавил Резеш.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 сентября появилось видеодоказательство того, что в консульстве Венгрии в Берегово украинцам выдают венгерские паспорта.

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина может выслать венгерского консула в Берегово. В свою очередь Будапешт пообещал принять зеркальные меры.

Российский пропагандист Артем Шейнин пригрозил Украине потерей Закарпатья , которое, по его мнению, якобы может пойти по пути Донбасса.