УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Злой одессит
Злой одессит
БлогерВсе статьи автора

Крымский “не сезон” 2018: начинаем наблюдение

3.9т

Традиционно с началом сезона в оккупированном Крыму я начинаю наблюдение за концентрацией туристов на пляжах полуострова. И хотя для Крыма в составе Украины сезон традиционно начинался вначале мая, будучи захваченным Российской Федерацией он в этом плане серьезно просел и даже первая неделя июня не говорит о массовом присутствии туристов.

Отдельно отмечу, что в этом году много веб-камер, которые я использовал для наблюдений в 2017-м, теперь не работают. Что интересно, большинство из них как раз размещалось на пляжах. Тем не менее, собрать более менее полную картину в режиме реального времени, а не “со слов”, удалось и подборка скринов вашему вниманию.

Так же хотелось бы отметить, что из всех пляжей всех населенных пунктов оккупированного полуострова, по-настоящему жизнь присутствует лишь в Судаке и Саках. В свою очередь, в прошлом году пляжи Сак и Судака так же держали пальму первенства по плотности размещения туристов на квадратный метр песка. А остальные…

Проводя параллель с этими показателями, я не удивлюсь, если и в этом году сезон у оккупантов окажется весьма посредственным. И даже мост не поможет.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Злой одесситЗлой одессит
Тема
Аннексия Крыма
Источник
Источник:ЖЖ Злого одессита
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
7
Смешно
16
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги