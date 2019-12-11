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11 декабря • обновлено в 16:59
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Крымский мост закроют! Оккупанты раскрыли подробности

4.2т
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В оккупированном Россией Крыму планируют ограничить движение на скандальном мосту через Керченский пролив.

Запрет будет действовать в течение недели – с 18 по 25 декабря. Об этом сообщает "Крым.Информ" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РФ.

Соответствующие меры в ведомстве объяснили необходимостью провести ремонтные работы на путепроводе.

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На Крымскому мосту ограничат движение

На Крымскому мосту ограничат движение

Утро.ру

"Информируем участников дорожного движения о возможном ограничении движения в связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00:00 ч. 18.12.2019 до 23:59 ч. 25.12.2019", – говорится в сообщении.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мост Новости Крыма Керченский пролив
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Обоз дешёвка и ка-к-лы дешёвка.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Зе сказал, что он сыграл в ничью с Путиным. Он не понимает, что Путин не играет, а устанавливает правила?..
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Ганночка Владимир
Ганночка Владимир
Zhikharev Dmitry, Совершенно верно.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
возможные ограничения двжения это есть закроют мост? ))) кклы, ну низя быть такими епанутыми...
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