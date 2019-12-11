Крымский мост закроют! Оккупанты раскрыли подробности

В оккупированном Россией Крыму планируют ограничить движение на скандальном мосту через Керченский пролив.

Запрет будет действовать в течение недели – с 18 по 25 декабря. Об этом сообщает "Крым.Информ" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РФ.

Соответствующие меры в ведомстве объяснили необходимостью провести ремонтные работы на путепроводе.

На Крымскому мосту ограничат движение Утро.ру

"Информируем участников дорожного движения о возможном ограничении движения в связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00:00 ч. 18.12.2019 до 23:59 ч. 25.12.2019", – говорится в сообщении.

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