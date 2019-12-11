Крымский мост закроют! Оккупанты раскрыли подробности

В оккупированном Россией Крыму планируют ограничить движение на скандальном мосту через Керченский пролив.
Запрет будет действовать в течение недели – с 18 по 25 декабря. Об этом сообщает "Крым.Информ" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта РФ.
Соответствующие меры в ведомстве объяснили необходимостью провести ремонтные работы на путепроводе.
На Крымскому мосту ограничат движение
Утро.ру
"Информируем участников дорожного движения о возможном ограничении движения в связи с проведением технологических работ на Крымском мосту в период с 00:00 ч. 18.12.2019 до 23:59 ч. 25.12.2019", – говорится в сообщении.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.
16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.
Оккупанты продали более 80% билетов на первые поезда, которые курсировали из Москвы в Симферополь и обратно.
Позже сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту.
Крымчане рассказывают, что на мосту через Керченский пролив в Крыму уже появились "залатанные" участки дороги. Они опубликовали в соцсетях фотодоказательства.
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