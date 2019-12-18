Крымский мост: оккупанты заявили о новом беспределе

Российские оккупанты в Крыму заявили о завершении строительства железнодорожной части Крымского моста.

Об этом заявили в Ростехнадзоре. Там подтвердили технологическую готовность части моста.

"Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", – сказано в сообщении оккупантов.

Оккупанты заявили, что достроили ж\д часть Крымского моста "24"

Отметим, что накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал