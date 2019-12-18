Крымский мост: оккупанты заявили о новом беспределе

Российские оккупанты в Крыму заявили о завершении строительства железнодорожной части Крымского моста.
Об этом заявили в Ростехнадзоре. Там подтвердили технологическую готовность части моста.
"Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", – сказано в сообщении оккупантов.
Оккупанты заявили, что достроили ж\д часть Крымского моста
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Отметим, что накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 мая 2018 года оккупанты провели официальную церемонию открытия автомобильной части Крымского моста.
16 мая по ней запустили движение.
В "Крымской железной дороге" заявили, что первый пассажирский состав проследует по Крымскому мосту в декабре 2019 года.
Оккупанты продали более 80% билетов на первые поезда, которые курсировали из Москвы в Симферополь и обратно.
Позже сеть высмеяла запуск пустых поездов на Крымском мосту.
Крымчане рассказывают, что на мосту через Керченский пролив в Крыму уже появились "залатанные" участки дороги. Они опубликовали в соцсетях фотодоказательства.
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