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18 декабря • обновлено в 17:19
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Крымский мост: оккупанты заявили о новом беспределе

1.5т
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Российские оккупанты в Крыму заявили о завершении строительства железнодорожной части Крымского моста.

Об этом заявили в Ростехнадзоре. Там подтвердили технологическую готовность части моста.

"Заключение о соответствии удостоверяет – объект построен и соответствует проектной документации. Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено", – сказано в сообщении оккупантов.

Оккупанты заявили, что достроили ж\д часть Крымского моста

Оккупанты заявили, что достроили ж\д часть Крымского моста

"24"

Отметим, что накануне крымчане заявили, что запущенный поезд через построенный оккупантами Крымский мост недоступен для обычных граждан из-за огромного количества военных.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымский мост Крым Новости Крыма
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усраинская биомасса бесится от бессилия, на фоне дегродации свидомитого гадюшника.
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Поздравляю братскую Украину с сим событием! Ура, товарисчи!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлоцефалы стали забывать и путать русские слова и выражения. Понятия беспредел, истерика, паника, подлость и пр. для папуасов красиво звучат, но применять их в нужное время и в нужном месте одичалые уже не умеют. Бе-бе-бе, бггггага и подобное невнятное мычание для селючачьих и рагулячьих челюстей более привычны и доступны.
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