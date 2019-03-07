1. Оккупанты отказали ватникам в Севастополе в проведении референдума о недоверии к путинскому засланцу Овсянникову. Ватники угрожают оккупантам пожаловаться в ЕСПЧ. Зачем жаловаться, да еще и в ЕСПЧ, когда можно создать самооборону!? Вперед, в военторг! Кстати, сегодня Госдура мордора во втором чтении одобрила наказание за “неуважение к власти”.

2. “Судьба медработников неизвестна”: в клинике симферопольской Медакадемии оккупанты с 1 мая сокращают отделение терапии. Зато потерявшие работу медики смогут вдоволь намаршироваться, начав 1 мая — в честь труда, закончив 22 июня — в честь дидов, а там и новогодние диды не за горами

3. Новости нового уровня ДНА медицины Крыма: “В Луговской районной больнице Симферопольского района запись детей на УЗИ на АВГУСТ 2019 года. Врач работает на 0,5 ставки — больше ей не дают. Не заключают договоры по линии ОМС с теми, кто имеет аппаратуру и штат врачей. Это просто издевательство и над детьми, и над родителями. Вынуждены обращаться в платные клиники”

4. Госдума приняла в окончательном чтении закон, который запрещает размещение хостелов (гостиниц) в помещениях, имеющих статус жилых: “Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и (или) услуг по временному размещению”. Вся стекловатная общественность Крыма, занимающаяся соответствующим бизнесом, взвыла

5. Внедрение российских нанотехнологий: балюстраду на центральной набережной в Севастополе оккупанты “отремонтировали” скотчем

6. “Власти Севастополя проявили исключительную экономию, занимаясь благоустройством одной из визитных карточек города — центральной набережной. Выяснилось, что ограждение, установленное на днях между прогулочной зоной и дорогой в Артбухте, сделано из дешевого пластика”

7. Все школы Керчи оккупанты решили обнести заборами от террористов, о которых до оккупации мы и не слышали. Комментарии жителей города: “Дожились”, “И колючкой с током, и ров с водой. Сколько нового раша притащила в Крым, ранее неизвестного аборигенам. Жуть. Совок. Отстой”, “Теперь террористы будут копать подкоп под забором или прыгать через него с шестом”, “Вся раша обнесена забором с пограничниками, и что? Нет терроризма?”, “Вся Москва в решетках, теперь тут. Страна-решетка”, “Идиоты, никого вы заборами не защитите, только хуже сделаете. Люди будут ограничены вашим забором в случае бедствия”, “С терроризмом надо бороться на ранних этапах, во время задумки теракта. А когда террорист уже вышел на улицу, то считайте, что мы все проиграли. Что мешает ему, увидев новый забор перед школой, передумать ее взрывать и пойти сесть в троллейбус и взорвать его с пассажирами? Метод спасения заборами от терроризма — это тактика неудачников, коррупционеров и очковтирателей, какими, собственно, и являются все наши власти”, “Заборы, решетки. Это чтобы с детства к зоне адаптировались”

8. Сталинисты — тупой скот. Сталин: 1) Бездарный командующий — 42 млн военных потерь; 2) Безмозглый хозяйственник — 8 млн погибших от голода. 3) Тупорылый политик — 2 млн расстрелянных или погибших от репрессий… А заводы и без него бы построили, как все нормальные страны.

9. Два утра подряд еду в маршрутке, в которой звучит Океан Эльзы. Респект водителю. Настроение на весь день)))

10. Во всех городах Крыма на посмешище прозревшей ватной публики оккупанты установили “выставку достижений Крыма за 5 лет” — в веселых картинках, не имеющих ничего общего с реальной катастрофой. Жители Керчи прокомментировали увиденное: “Главное достижение — эти "весёлые картинки" на площади Ленина”, “Одни картинки, все нарисованное, а физически показать нечо”, “Еще бы написали, что слесари отремонтировали трубу, сварщики приварили уголок, водители маршруток и такси возили пассажиров. Выполнение своих должностных обязанностей — теперь достижение? Тогда написали бы на плакатах о том, что дядя Вова выпил 3 пузыря залпом, Петя отжался 40 раз, а Вася из 5-Б закончил полугодие без троек”, “Так показали бы параллельно с этим, сколько людей потеряли рабочие места, сколько предприятий закрыли и расформировали, какой бюджет выделялся на те или иные цели, и сколько было "освоено". Гордиться — так всем и до конца”, “И заборов с колючей проволокой побольше установить для наглядности. А ещё фото детей, погибших в училище. Очередная попытка из дерьма сделать конфетку”, “Да мы … после Нового года от гор мусора! Вот это достижение!!! За всю жизнь такого не видел. Ямы на дорогах уже не считаются ДОСТИЖЕНИЕМ! За те матюки насчёт ям можно бойлер воды нагреть. А ЭТИМ как с гуся вода. Они картинками-раскрашками балуются. Нет никаких достижении в Керчи. ЯМА с мусором!”, “Развалины и свалка — так выглядит пляж в Аршинцево — вот это достижение за пять лет”, “Убитые дороги, разваленная медицина, низкие зарплаты, вечно растущие тарифы, продукты по заоблачным ценам, горы мусора по всему городу — тоже на стендах? Город-ГЕРОЙ из некогда ЧИСТОГО более-менее и ухоженного превратился в деревню с кучей ям вместо дорог, и горами мусора по всему "селу". А ведь мы самый ДРЕВНИЙ город-ГЕРОЙ в "великой" и духовной. Только никому дела до этого нет”

P.S. И еще одно сообщение о достижениях оккупантов завершит сегодняшний выпуск: “А реальные достижения — это серая и убогая действительность на улице, мусор, грязь, заключенные, веником подметающие дороги под надзором автоматчиков, некрашеные скамейки, продавленная плитка на тротуарах, физически износившийся асфальт на дорогах и пешеходных дорожках, замусоренные парки и сады, заброшенные стадионы и бассейны и т.д., и т.п. Только мультики спасут эту чуждую Крыму цивилизацию”.

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