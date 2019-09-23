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23 сентября • обновлено в 05:36
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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Все для россиян предатели

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1. Олег Сенцов во Львове презентовал свою новую книгу “Маркетер”. По словам автора, его произведение посвящено особенностям жизни в девяностых годах

2. Один из 24 моряков, освобожденных из российского плена, Евгений Семидоцкий вернулся в родное Сватово Луганской области. “На родной земле прекрасно!”, — говорит освобожденный моряк. На вокзале его радостно встречали родные, а также учителя и ученики школы, в которой он учился

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3. 22 сентября исполняется два года со дня вынесения приговора автору Радіо Свобода и Крым.Реалии, крымскому журналисту Николаю Семене. Оккупанты приговорили его к 2,5 годам тюремного заключения условно с испытательным сроком и запретом заниматься публичной деятельностью на три года (позже действие этого запрета сократили до двух лет). Кроме того, журналисту запретили покидать оккупированный полуостров. По ссылке прочтите о том, что происходит с журналистом сегодня

4. Всем известно, что на Ютубе есть реклама. Так вот, в Крыму она почти вся украинская. Представляю, как у некоторых рвёт… А сделать нихрена не могут.

5. Ничто так не радует глаз на улицах оккупированных городов, как напоминание о том, что Крым — это Украина

Новости Крымнаша. Все для россиян предатели

6. На севастопольском форуме ватники исписали уже 34 страницы в теме “До каких пор нас будут бить безнаказанно кавказцы?”. Вот пара последних сообщений: “Блин, почти месяц прошел… До сих пор бьют?”, “А что, надо чтоб каждый день киздили??? Россия, к сожалению, совсем не понимает, что такое СЕВАСТОПОЛЬ. Попытаюсь на пальцах: ВСЕ нации, проживающие в городе, всегда работали на СЕВАСТОПОЛЬ. КАК пример, Югторсан — чеченцы уже лет двадцать гонят свою нефть через Севастополь. НИ разу за это время с ними не было никаких проблем (с ЧЕЧЕНСКОЙ диаспорой). Но как только дети ДИКИХ гор спускаются в цивилизацию, сразу проблемы”

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7. Ватники ждали богатых россиян, а приехала нищета: “Как уже задолбали приезжие "отдыхающие" — просто нищета, у которой нет денег! Зачем сюда ехать без денег, чтобы потом писать свои идиотские отзывы о том, как дорого? Вечно им все не то. Таких отдыхающих Судак, да и весь Крым, не видел, наверное, последние лет 6, даже одеваться нормально не умеют, а требуют Бог пойми чего”. На это сообщение ответил понаехавший из Омска: “Откровенный фейк. Судакчанин такого написать не мог. Анонимный троллинг. Вся страна, за исключением отдельных регионов, сейчас в одинаковом положении. При этом люди находят средства, чтобы съездить на отдых. Не их вина, что денег стало меньше, чем было 10 лет назад, и не "дороговизна" отдыха — причина снижения покупательной способности. Причина в том, что люди стали экономить на всем, не только на отдыхе. А этот пост — откровенная, грубая провокация. На месте админа разобрался бы с этим”. Понаехавшему ответили: “Конечно, и лайки фейковые, и комментарии тоже”, “Где аноним? По-моему, автор подписался. Разбиральщик, мля”, “Ну, автор-то не соврал. Все по делу сказал”

Новости Крымнаша. Все для россиян предатели

8. Очередные понаехавшие прут в Симферополь: “Подскажите, в каком районе снять квартиру, чтобы школа была рядом? Есть ли музыкальные школы? Работать буду в районе бульвара Ленина, чтобы можно было доехать без пересадок на общественном транспорте”. Ответы: “Под копирку, что ли, пишите?”, “Благодаря переселенцам, как раз очень сложно стало добираться до всего”, “Хочется дождаться момента, когда все не местные будут писать, что уезжают отсюда”, “Что ж сюда все переезжают?”, “Проще всего поселиться на материке”, “Был бы жив Сталин, всем бы место нашлось. Крым — это место для отдыха, оставьте его в покое”, “С некоторых пор вам здесь НЕ РАДЫ”, “Да как вы задрали ехать сюда. Все думают, тут медом намазано”, “ФСИН, бульвар Ленина. В СИЗО, короче, едет работать. Местных туда не берут — неблагонадежны-с”

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P.S. Неблагонадежные — одно простое слово, которое объясняет очень многое из происходящего в оккупированном Крыму в отношении его жителей. Весь полуостров для россии состоит из неблагонадёжных жителей. Одни не предали Украину — а значит, изначально неблагонадежны для россии. Другие предали Украину — а значит, и россию с такой же легкостью предадут. Да и предавали они Украину не из-за патриотических чувств к россии, а из-за святой веры в зомбоящик, сказки из которого в дребезги разбились о суровую реальность. В общем, неблагонадежные…

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Автор
КРЫМский бандеровец КРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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