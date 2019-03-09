1. Теперь пришли и за ними: в ялтинскую квартиру пропагандона “Примечаний” Евгения Гайворонского ворвалось 12 оккупантов в балаклавах с автоматами Калашникова. Оккупанты представились сотрудниками Центра Э (“по борьбе с экстремизмом”).

В ходе обыска у пропагандона порвали российский аусвайс и ОТОБРАЛИ УКРАИНСКИЙ ПАСПОРТ, который ватник бережно хранил. Кроме того, была изъята вся оргтехника и другие личные вещи. Угрожая автоматами, лица в полицайской форме перевернули все в квартире вверх дном, скулит пропагандон. “Мне дали понять, что если я перестану критиковать в сети главу Республики Крым Сергея Аксенова и бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко, то моя судьба может измениться к лучшему”. После обыска Гайворонского доставили в здание “УМВД Ялты”, где ему угрожали “депортацией” на материковую Украину и тюремным сроком. До оккупации Гайворонский (уроженец Донецка) работал пресс-секретарем в крымской пророссийской организации “Народное единство”, которая в марте 2014 года агитировала вату бежать на оккупендум. Затем Гайворонский редактировал пророссийский “Евразийский журнал”. Любитель путина Гайворонский также был корреспондентом крымской редакции оккупационной “Комсомольской правды”, а после стал сотрудничать с севастопольским ватным изданием “Примечания”. Все пять лет оккупации ватник подвергается преследованиям, а в 2018 году на любителя россии было совершено предупредительное нападение

2. Паблик Ялты обсуждает запрет хостелов в жилых многоквартирных домах — те самые коечки: “Что-то не слышу: Укры, заткнитесь, у нас все хорошо!)))”, “Это лето будет крайне тяжелым для крымчан”, “В родную гавень тянут за рога!”, “Нам хоть камни с неба”, “Это не камни, это динамит”

3. Ватник из Евпатории рассказал про понаехавшего со стажем, который косит под местного: “Угораю со своего приятеля. Сам он с Севера. Но ежегодно с 2004 года тут летом. Очень любит город. Начал строить дом здесь, купил землю. Так вот, он совсем не рад таким же понаехам, как он сам. Чё, говорит, все сюда едут, помазано, что ли? Крым же не резиновый)) Навеяло постом ниже, где написали, что в Евпатории не очень хорошо. Анон”

4. Очень часто на крымских пабликах рашисты гонят метлами местных из Крыма только за то, что те недовольны принесенными орками порядками. Вот такой разговор завязался на ялтинском паблике: “Мы — крымчане. А вот эти всякие указивки, куда нам вернуться, вы на своей родине указывайте, а мы тут на своей. Хотя очень нас тут прессуют последнее время. То заборы городят, то пропусками обложили и потрошат сумки. Вынуждают эмигрировать насильно — геноцид, в общем”, “Как вы правы! Меня от них тоже уже кумарит. Три дня в Ялте — уже местные. Ехали бы обратно, легче дышать было бы”, “А еще везде охрану поставили: в поликлиниках, школах, Крымэнерго даже. Когда такое было? Зона отчуждения какая-то”, “(Из россии пишет) У нас тоже везде охрана теперь, это все после последних событий. Расстрела в школах и многого другого. Это все делается для безопасности нас и наших детей”, “А у нас никогда раньше, тьфу-тьфу, никого не расстреливали”, “(Снова та же рашистка из россии пишет) Вот чтобы и у вас такого не было, и нужна охрана везде. Теракты на территории Крыма — это 100% вероятность!”, “Нет, с какого у нас будут теракты? Вы нам СВОЮ ЗАРАЗУ не переносите”

5. Вчера в Саках сгорел магазин. Ну и все… Просто сгорел… До тла сгорел… Удивительно, но многие думают, что это теракт. Дрессировка оккупантов дает плоды

6. Ялтинская вата Масленицу празднует на Ай-Петри. Симферопольская вата неделю устраивает масленичный “фестиваль” “Разгуляй” в КФУ (бывший престижный ТНУ). Они пытаются всё пометить. Ещё немного и с лопаты блины будут есть в Хансарае и античном театре Херсонеса.

7. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года российские оккупанты захватили село Чонгар в Херсонской области и заминировали окрестные поля.

8. “Шо снимаем, бл@ть?!”: в ночь на 8 марта 2014 года беркутовцы жестоко избивают и грабят журналистов украинских телеканалов и российского “Дождя”, которые находились возле севастопольской воинской части, которую 7 марта штурмовали оккупанты. Такой он — “референдум” по-российски

9. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года у захваченного военкомата в Симферополе российские военные обстреляли из автоматического оружия группу украинских активистов. Прибывшие на место мусора не начали выяснять, кто стрелял (это и так было понятно), а устроили шмон обстрелянным. Подготовка к оккупендуму “без единого выстрела” была в полном разгаре

10. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года оккупационная армия, которая “ихтамнет”, строит “избирательные участки” на Перекопском перешейке

11. Хроники оккупации: 8 марта 2014 года тысячи женщин по всему Крыму вышли на улицы с требованием к россии вывести войска и перестать нас “защищать”

12. 8 марта 2014 года — “праздник”, который крымчанки не забудут. Никогда, наверное.

13. В местах компактного проживания кырымлы участки на “референдуме” в 2014 году так и не открылись. Это Бахчисарайский, Белогорский, Симферопольский районы, Север Крыма. Кто об этом помнит? Только липовые “96%” — а-ля рашен пропаганда. Это помнят все! И дур в начёсанных беретах (32%). Типа это и есть Крым

P.S. На одной из мартовских акций 2014 года 80-летняя крымчанка обратилась к путину с такими словами: “Я — русская, я за свободную Украину без путина. Путин — это не наш друг. Братья так не поступают. Брат никогда не поднимет руку на ближнего человека. Я прошу — прочь от Крыма, прочь с Украины! Мы в своей стране найдем право и разберемся в своих проблемах. Мы — народ трудолюбивый и мирный. Мы не за то, чтобы воевать, мы хотим мира. Я старый человек, я прошла гитлеровскую войну. Я знаю, что такое война. Я люблю Крым, я люблю Украину, но я не люблю насилие. Насилие — это самое страшное, что может быть в нашей стране”. Сегодня почти 30 тысяч женщин в рядах ВСУ защищают нашу страну от российского агрессора. Весна никогда не будет такой, как прежде…

КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1

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