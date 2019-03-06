1. Подвергшаяся репрессиям активистка из Ялты Лариса Китайская выехала из оккупации: “Я выехала неделю назад, после декриминализации моей статьи.
С Крыма меня выпустили спокойно. Я думаю, что выпустили, потому что я им там мешаю. Там нет ни закона, ни прав, и там может быть все, что угодно. Думаю, что в Крым я больше не вернусь”.
2. Оккупанты за февраль 2019 года вынесли приговоры еще семи крымчанам за отказ служить в армии международных преступников, оккупировавших Крым и часть Донецкой и Луганской областей Украины
3. Коммуняки в Симферополе возложили цветы к мемориальной доске советскому диктатору Иосифу Сталину по случаю 66-й годовщины со дня его смерти. По оценкам правозащитного общества “Мемориал”, около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 млн жителей СССР
4. В Севастополе в годовщину смерти Сталина коммуняки провели митинг с красными тряпками и портретами кровавого тирана. Ватники одаривали друг друга медалями и выкрикивали “служу советскому союзу”. На шабаше рассказывали о том, каким “патриотом” был Сталин, и сожалели, что путин не такой
5. Люди, желающие вернуть сталинские времена, вызывают сильное желание позвонить санитарам.
6. Оккупанты признали, что крымчан массово кормят плохим кормом. В молочной продукции уровень фальсификата достигает 30%, в сфере переработанных мясных продуктов — 80%. Просто вдумайтесь в эти цифры!
7. Рашист из Мурманска выяснил, кто виновен в уничтожении всего живого, и решил поделиться своими выводами с жителями Ялты: “Такое впечатление, СБУ начали через своих завербованных чиновников геноцид над природой Крыма”. Рашист еще не знает, что все намного хуже — СБУ делает геноцид через своих агентов на ВСЕЙ территории Московии. СБУ непобедима
8. Евпатория стонет: “Не хочу ныть, может, у меня окружение такое. Но у кого в городе ни спросишь, все стонут, что живется все тяжелее. Цены растут в разы быстрее, чем зарплаты. На нормальную работу в городе устроиться практически невозможно. И особо не видно перспектив. Может, кто-то напишет что-то хорошее?”. Я напишу — скоро эта жуть мерзкая (родная гавань) закончится. И мы вернемся домой. И ныть будет некогда — будем жить!
9. Жителям оккупированной Ялты решили напомнить, что они 5 лет живут в дерьме: “Как ялтинцы отметят первый юбилей Крымской весны? Полное расписание всех праздничных мероприятий! Сохраняй себе на стену, чтобы не потерять!”. Комментарии не заставили себя ждать: “Спасибо, не надо”, “Интересно, на кого это рассчитано?”, “Пойду коммуналку заплачу, да посмотрю на колбасу в магазине, просто посмотрю, горошек понюхать дадут… Авось и оливье в голове представлю”, “Во бред, лучше ямы во дворах залатайте — ноги сломать можно”, “Небось, школьников загонят и бабки с флагами придут”, “Какое счастье, приплыли, ну и что, что-нибудь изменилось после швартовки?”, “Унылое говно”, “Такой бред… начиная с 2014”, “Как отметят предательство и собственный идиотизм?”, “Людей в жопу загнали — нате вам праздники”. Напомню, это уже не первый раз, когда жители бывшего “города счастья” высказывают свое мнение о грядущем “праздновании”
10. Симферополь. Новости для врачей больницы “Семашко”. Персонал в новом корпусе будет состоять исключительно из понаехов. Местных будут сокращать либо предоставлять настолько урезанную ставку, в результате чего люди сами уволятся. А жаль, врачи там опытнейшие, помощниками работать не согласятся…
11. На фоне клинической смерти медицины Крыма (убита россией) увольняют педиатра из детской поликлиники в Евпатории. Местных просто вытесняют и все. Родители в шоке — собирают подписи в защиту своего доктора. Есть мнение, что врача уволили “по национальному признаку” — она крымская татарка.
12. Понаехавшая самка ихтамнета решила возмутиться, т.к. ежедневно чувствует на себе неприязнь со стороны местных жителей: “Хотелось бы обратиться ко всем "коренным" крымчанам. Гости Крыма — это в большинстве своём семьи военных, которые приехали на полуостров не по своей воле и многое отдали, чтобы побыстрее отсюда убраться и забыть эту неразвитую дыру с космическими ценами и отсутствием медицины. Мы-то уедем (надеюсь, скоро), а вам здесь жить! Зачем вы лупите такие цены на продукты и жильё? Вы же сами себя топите! Ещё умудряетесь возникать на приезжих, как будто это из-за нас здесь такой свинарник. ЭТОТ ПИСЕЦ УСТРОИЛИ ВЫ САМИ, а когда вы видите, как приезжие ахиревают от того, куда они попали, вы ещё и обижаетесь и посылаете всех домой! Да поверьте, мы спим и видим, как мы собираем вещи и навсегда валим из этой дыры, да только пока нет возможности!!! Начните уже заниматься полуостровом, нормализуйте цены, начните работать, лентяи!!!”. Нацистке ответили: “Многие не могут найти достойную работу и более дешёвое жильё именно из-за приезжих”, “(Понаех из Челябинска) А кто мешает взять и поднять жопку с дивана и научиться работать, как приезжие??? Ах, да, скоро сезон и можно будет опять ничего не делать и отпугивать туристов отвратительным сервисом и ценником!!!”, “А не по вашему ТВ кричат, как в Крыму дешево и прекрасно отдыхать, и про то, что у нас хороший сервис? Работать, как приезжие, говоришь? Да наши работают лучше, чем приезжие! Вы просто наглее — быдлота, которая услышала, что "Крым наш" и решила вся щимануться сюда. Вас люди терпеть уже не могут. Уже дышать тяжело от вашей толпы! Вас тут не любят из-за того, что вы быдло наглое. Вот и все”, “Едут в большинстве своем непрофессионалы, без знаний и умений, зато с завышенным самомнением”, “Удивительно, но пока гости и их образ жизни не посетили полуостров, общее положение вещей было приятней, нежели по состоянию на сегодняшний день. Следовательно, существует прямая закономерность между присутствием гостей и стагнацией полуострова”, “Нет уж, говорили, что Крым ваш, так что не возмущайся и плати налог”, “Уж валите все назад, откуда прибыли. Вы приезжаете со своим менталитетом и со своим уставом к нам в Крым. Без вас лучше будет в Крыму”, “Вместе с вами сюда прибыли такие отбросы, что мы в шоке”
P.S. Одно сообщение из последнего пункта дайджеста решил вынести в постскриптум: “Большинство понаехов — это бескультурное, необразованное жлобье, с пренебрежением относящееся к крымчанам. Хамят, вежливости ноль. На работу берут понаеха, а не крымчанина. Местных выгоняют с работы, чтобы взять понаеха. В детский садик возьмут детей понаеха, а тебе скажут: к сожалению, для вашего ребёнка нет места в этом году, несмотря на то, что уже был зачислен. Заходишь в офис, а тебе очередной понаех говорит, что вас, крымчан, нужно выселить отсюда, а то вы все ненадёжные. Знаете, что, неуважаемые понаехи, я вам скажу: пиз*йте на х*у из Крыма. Вы здесь не нужны. Достали так, что ненавижу всех вас”.
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