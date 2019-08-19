1. В оккупированном Симферополе 17 августа прошел музыкальный вечер, организованный активистами Украинского культурного центра. “Очень благодарна нашей гостье — Татьяне Анищенко, которая приехала к нам в Симферополь на гастроли с далекой Керчи… Татьяна настоящая патриотка музыки и украинства, потому привезла бандуру и гитару, на которой играл еще ее отец 50 лет назад”, — написала активистка Алена Попова, которая также отметила, что подобными концертами культурный центр “поддерживает огонек украинства в Крыму — через неверие, давление, депрессии, зрадофильство”.

2. Разом з окупацією Криму рейхом всеукраїнська дитяча оздоровниця Євпаторія перетворилася на всеросійську дитячу казарму… Спочатку мілітаристські табори виховують дітей-терористів, а потім всі чомусь дивуються керченському стрілку.

Разом з окупацією Криму рейхом всеукраїнська дитяча оздоровниця Євпаторія перетворилася на всеросійську дитячу казарму. Спочатку мілітаристські табори виховують дітей-терористів, а потім всі чомусь дивуються керченському стрілку. pic.twitter.com/g14Hmo4w50 — Крымская Жужелица (@crimea2042) August 18, 2019

3. В Симферопольском, Белогорском и Ислямтерецком (Кировском) районах оккупированного Крыма ухудшилось качество воды: “Увы, имеет место быть увеличение солености и минерализации. Это наше наблюдение. Представители сельских поселений подтвердят это”, — заявил прогнувшийся под оккупантов гендиректор предприятия “Вода Крыма” Владимир Баженов, уроженец Волгограда, который успел переехать в украинский Крым задолго до оккупации, а теперь имеет личную страничку на сайте “Миротворец”.

4. В Госдуре, как вы уже знаете, предложили закрыть химзаводы на Севере Крыма. Армянск комментирует: “Лучше бы Украине оставили. Там хоть знают, что с ним (прим — химическим производством) делать. И границу провести не посредине кислотонакопителя. Нарушать все международные законы — враз, а принять простое решение в своей стране — стыдно”.

5. Херсонес сейчас. Московиты понастроили ангаров на объекте ЮНЕСКО. Это просто жесть.

6. Среди руин древнего Херсонеса обкокошенные бабы дают концерты скрепным понаехам и ихтамнетам.

7. Ялта. При выходе из горсада на набережную вкорячили сцену по типу эшафота (помост для совершения смертной казни), оставив проход шириной всего 2,5 метра. Мордорские оккупанты привезли дозу мордовской культуры. В общем, “шумбрат ялгат, деревья гнулись”, бахыт им в компот.

8. Льготники оккупированного Севастополя опять остались без жизненно важных лекарств. Оккупанты скулят: “Мы с вами рискуем вернуться в зону социального взрыва, который мы с вами проходили несколько лет назад, когда хотели инсулины иностранного производства полностью заменить дженериками”, и тут же успокаивают: “Подобные трудности испытывает не только Севастополь, проблема существует практически во всех регионах россии”.

9. Прибухнуть на халяву украинского вина в украинской Массандре прибыли Александр Маршал, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Наташа Королева, Стас Михайлов и Игорь Николаев — отборная стая крымнашных певцов ртом. Экскурсию на винзаводе для понаехавших рашистов проводила гендиректор предприятия Янина Павленко, в отношении которой Генпрокуратура Украины еще в 2016 году открыла уголовное дело из-за дегустации коллекционного вина во время приезда на аннексированный полуостров бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Напомню, Валерия и Пригожин в 2014 году поддержали аннексию Крыма. Документ под названием “Деятели культуры россии — в поддержку позиции президента по Украине и Крыму”, под которым стоит подпись Пригожина, Валерии и еще более 400 российских деятелей культуры, был опубликован на сайте Министерства культуры россии в марте 2014 года.

10. Китайская виртуальная торговая площадка AliExpress перестала обрабатывать даже “замаскированные” заказы из оккупированного Крыма. Замена адреса, VPN, отключение геолокации, виртуальные российские или любые другие карты больше не помогают. Севастопольские пропагандоны плачутся: “Официально техподдержка AliExpress не признается в поддержке санкций против россии и Крыма. Однако Китай и без громких политических заявлений фактически присоединился к санкциям еще осенью 2014 года. Тогда счета некоторых российских компаний в банках КНР оказались заблокированными со странной формулировкой: "ваша компания имеет некоторое отношение к россии, мы не можем более вас обслуживать". Торговая война с США не стала поводом для смягчения ограничений. Осенью 2018 эта ситуация стала массовой”.

11. Сравнил услуги транспортировки за одну и ту же кузовную деталь: из Киева в Херсон — 540 грн; из Краснодара в Крым — 3000 руб (около 1191 грн). А идиоты пусть верят в мост.

12. На паблике Феодосии начинают подводить итоги несезона: “Крым всегда был бюджетным курортом. В 2012 году в Феодосии было не пройти по набережной: всюду чьи-то лотки, торговые точки, сувенирные лавки. Было много ночных клубов, где отдыхала молодежь. Среднестатистический москвич приезжая на отдых с штукой баксов с теми ценами — ни в чем себе не отказывал. Пляжи были забиты людьми, яблоку негде упасть. Особенно бесила привычка уходить, а покрывало оставлять на пляже — типа место застолбили. А теперь хоть на пляже более-менее свободно можно расположиться. Нет этой кучи левых точек на набережной. Позакрывали все ночные клубы, кроме Аркадии. Да и цены почти как в Москве, и тот же среднестатистический москвич, приезжая сюда с той же штукой баксов, уже не может позволить себе гулять на широкую ногу, как раньше”.

P.S. Всегда умиляет, как оккупанты успокаивают ватников, говоря им, что какая-то проблема присутствует не только в Крыму, но и “по всей россии”. Так и с отсутствующими жизненно важными лекарствами в Севастополе произошло. А то ведь ватники грешным делом могли подумать, что за мостом все намного лучше, а оказывается, что все точно так же плохо, а то и хуже.

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