1. В Симферополе вчера с обеда до 23:00 от площади Ленина до площади Советской полностью были заблокированы подъезды жилых домов. Людей даже не удосужились предупредить о том, что они не смогут ни выйти из домов, ни попасть в них обратно. К окнам тоже запретили подходить. Трусливый сцарь был в Крыму
2. Вчера бюджетникам Крыма приказали прибыть к 16:00 в Симферополь на площадь с паспортами. Заставили явиться на площадь к путину и студентов — по 5 человек от группы. Явку студентов поручили контролировать их преподавателям
3. Олега Кочерова гаванью вчера хряпнуло опять. Это он “хотел в россию, а попал в какую-то российскую федерацию” с уклоном на злое шапито. Загребли Олежика в гестапо. Вместе с Кочеровым в автозаке до гестапо прокатили экс-президента Крыма Юрия Мешкова, кизяка Сергея Акимова, а также понаехавшего до оккупации в украинский Крым рашиста Илью Большедворова, которые хотели приблизиться к лику ватных святых
4. С Фейсбука Аксенова. Хорошая новость! Украина своим “геноцидом” нихрена их из Крыма не выпхала! Ненавидели и жрали, жрали украинское… А россиюшка справилась: “Да уж, с праздником! Присоединились, да и понеслась. Цены вверх, доходы вниз. Русские массово стали покидать Крым, и мы в том числе. Простые люди помощи у чиновников просят, а им в глаза: скажите спасибо, что войны нет. Многодетных упрекают, что нахрена так много нарожали? К чему стремитесь, Сергей Валерьевич?”
5. Оккупационная статистика гласит, что “Крым и Севастополь бьют рекорды по количеству закрытых бизнесов”. Зато “невероятными темпами растет число чиновников и силовиков”. Детали процветания прочтите по ссылке
6. Отдельные ватники готовы признать очевидное. И даже публично: “Фильм (прим — “Крым”) как раз отражает реальное положение дел на 2014 год, когда решал спецназ ГРУ, а не кучка сумасшедших людей на блокпостах, решивших поиграть в войнушку. Без 15000 спецназа дальнейшие события в Крыму были бы невозможны. Гражданское движение было лишь ширмой давно принятых решений, в том числе и референдум. Уверен, что не важно, как проголосовали бы люди — затраченные средства никто бы не пустил под откос. Крым всё равно перетянули бы к другой стране”
7. Глупые вопросы рашисты задают: “Хотелось бы узнать у крымчан, как проходят празднества по случаю пятилетия с россией? И проходят ли? Рады ли крымчане этому событию? Так сказать, из первых уст”. Ответы жителей Алушты: “Все рады, так рады, что не знают, куда девать свою радость. Знаете, странно как-то стало — раньше донецкие вроде быковали, а сейчас Москва и Питер, и понимаешь теперь — а донецкие и не быковали вовсе”, “По российским каналам громко кричат, что весь Крым ликует”, “Да все мои знакомые в шоке! Тени своей боятся! Сделали из Крыма тюрьму!!!”, “Без воодушевления. А разве это еще кому-то интересно?”, “Все очень рады!!!”, “(Ответ на предыдущее сообщение) За себя говори. Меня ты не спрашивал”, “Радость со всех дыр!!!”, “5000 просмотрело (прим — сообщения автора), лайкнуло 86. Думаю, что очень рады!”, “Рады безмерно. Рашка достала”. Часть из этих сообщений уже удалены ватным модератором, но я успел сделать скрин
8. Теперь дадим слово отравленному Армянску: “Друзья, хочу поздравить всех с праздником!!! Пять лет назад мы вернулись домой! Крым вернулся в родную гавань из тёмного прошлого. Крым начал жить по-новому, дышать полной грудью. Мы начали жить достойной жизнью, с достойными пенсиями и зарплатами, с уверенностью в завтрашнем дне. С мирным небом над головой!! И заботой, и любовью нашего правительства. С праздником, господа!”. Комментарии: “Дышать полной грудью… Простите, сколько заплатили за этот пост автору?”, “Автор, ху**ни не неси”, “Вы концовку прочтите. И поймёте, кого поздравили, кому дышится полной грудью, у кого пенсии и зарплаты достойные и уверенность в завтрашнем дне)))”, “Когда много смотришь телевизор”, “Бла-бла-бла, все то же самое, что в течение 5 лет. Все уже устали от пропаганды. Пенсии высокие, говорит, дышать полной грудью, ха-ха”, “Автор из зоны вернулся? Что за темное прошлое? В общем, мало инфы”, “Из темного прошлого в еще темнее будущее”, “Это за какой Крым, может, где-то в другой вселенной!!!?”, “А я подумала, все это автор с сарказмом писал”, “Надо чтобы Эмираты провели у нас референдум. Посмотрели бы, сколько у нас патриотов”, “(Из россии пишет) Всем нытикам, ребята, а чего вы ждали? Вы сейчас живете так, как живет вся россия. И так, к слову, задумайтесь, россиян стали душить санкциями и значительно упал уровень жизни именно после того, как россияне откликнулись на вашу просьбу о вступлении в состав россии”
9. Керчь продолжает выть: “Это просто беспредел, кто из портовиков не получил зарплату?”. Ответы и советы: “Многие”, “Крым зато наш))))) Посмотрите, как все вокруг хорошо, не нойте”, “Там портовикам вроде город подметать предлагали. Так что от автосервиса 20 получите. А ваши честно заработанные ушли на нужды дяди Сэма”, “Зачем вам деньги? Смотрите на мост и радуйтесь”, “Все ещё впереди, вы же в рашке. Когда ты останешься без работы, будешь вована целовать, поверь. Я получал доки (прим — документы моряка) в хохляндии и видел, как вы, истинные россияне, доки получаете. Я буду россиянином тогда, когда свободно с рос паспортом буду передвигаться по миру, а не со словами: вы с Крыма, вам отказано”, “Добро пожаловать домой, дебилы. Сами в жопу пришли и всю рашку под санкции загнали”
10. Немного реального капца медицины говени в Севастополе: “А теперь немного реальности: "Записи к врачу на этот месяц нет (окулист, например)". Или, если вдруг ребенок болеет, нужна справка, надо к педиатру, но у ребенка нет температуры (то есть под экстренную помощь случай не подпадает): "Записи на эту неделю нет. Запись в четверг". Приходишь в четверг — все занято записями на повторное посещение. Выход — только живая очередь” “Насчёт записи к врачу — увы, регистратура не всегда помогает. Уже полгода пытаюсь попасть к неврологу на Силаева — талонов нет. Госуслуги также не помогают, а в регистратуре советуют в 5-6 утра приходить. И возмущаться начинают, если пытаться отстоять свои права”
P.S. Читаю все, что пишут в соцсетях, слышу все, о чем говорят на улицах и кухнях. Знаю, что многих свозили к путину принудительно — кого под страхом увольнения, кого под страхом отчисления (самосогнанной ваты было очень мало). Все очень похоже на то, что в Крыму состоялись похороны россии.
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