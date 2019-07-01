1. На пару недель пришлось по семейным делам заехать в оккупацию. Вот мои впечатления от полуторагодового отсутствия:

— Стойкий запах совка. По городу ходят (группой, под надзором училок) дети в красных галстуках. На раскладках — печати ленин-сталин-пионеры в разных сочетаниях. То тут, то там символика совка;

— Дороги. Объездная вокруг Симфа не быстро, но строится. В самом городе за полтора года ничего не изменилось. Центральные улицы в ямах и трещинах вперемешку с лАтками. 20 метров в сторону — конь не валялся и, по-видимому, не собирается;

— Цены. Продукты в пересчете на гривны дороже в основном на 30-50%. Кое-что, например, хлеб, кофе, печенье — в той же цене. Но трехзначные цифры напрягают и не располагают к покупкам. Родичи жалуются, что качественные продукты очень дорогие, что 1000 рублей — это уже не деньги — в магазин сходить не хватает;

— Культура. Запёрлась в троллейбус мамаша с двумя дочками. Сидят втроем, жрут мороженое, чавкают, облизывают пальцы. Блин, ну, вот не было же такого раньше… Разве что орущего дитя задабривали какой-нибудь булочкой или конфеткой;

— Про настроение. Вата в Крыму жила, жива и жить будет. Телевизионная промывка мозгов проводится ежедневно, что, впрочем, не отменяет жалобных вздыханий на нынешнюю жизнь. Радость от “присоединения” давно улетучилась и сменилась грустным разочарованием и тихой покорностью судьбе;

— Напоминания об Украине не исчезли. Вывески, стикеры висят, по городу ездят скорые с надписями “Швидка медична допомога”. С домов до сих пор не сняты жовто-блакитні предупреждалки про видеонаблюдение — как частички света;

Новости Путин не отбрасывает тени

— Интерес к Украине. Интересуются очень (особенно ватные особи). Очень хотят услышать что-нибудь плохое, но скучнеют, когда рассказываешь им хорошее. Как-то меня ехидненько спросили: “И что ты там на работе на хохляцком шпрехаешь?”. “А что, — отвечаю, — в Украине должны на русском разговаривать?”. Озадачиваются, этот вопрос им в головы не приходил;

— Северный Крым. Больше половины деревьев вдоль дороги высохли. Канал (ветка от Северо-Крымского) зарос травой.

2. Крым.Реалии решили выяснить у ВАТНЫХ активистов, что думают в Крыму о путине и происходящих процессах. Дадим слово ватникам:

— Экс-президент Торгово-промышленной палаты Крыма Александр Басов: “Большинство знакомых мне коренных крымчан разочарованы тем, что происходит в Крыму. Малый бизнес практически сведен до уровня микроторговли. Образование, особенно высшее, становится недоступным. Государственные медицинские услуги — тоже. Уровень заработной платы не позволяет большинству крымчан жить достойно. Уровень коррупции, особенно в сфере госзакупок и земельно-имущественных отношений, запредельный. Национализация, ставшая грабежом, когда собственность потеряли тысячи граждан… И все это, после красивых заверений путина и Медведева о том, что крымчане не пострадают, а только выиграют от присоединения Крыма к россии”;

— Сергей Дудченко: “Путин давно перестал быть народным президентом, он царь номенклатуры. Он не понимает, как живут и выживают люди. Эйфории и иллюзий больше нет, и отношение народа к подобным персонам, как к звездам: сияет где-то наверху, но нам от этого ни тепло, ни холодно”;

— Представитель общественной организации “Гражданский актив Коктебеля” Борис Яремко: “Жалко, что очень много вранья и обмана. Очень многие разочарованы. Практически во всех сферах жизнедеятельности”;

— Алексей Ефремов: “Не могу сказать, что я с утра до вечера обсуждаю личность "солнцеликого императора" с друзьями и знакомыми. С одной стороны, я уже почти смирился с мыслью, что большинство у нас все-таки сильно подвержено губительной пропаганде, где регулярно педалируется мысль, что царь хороший, бояре плохие. С другой, я лично для себя давно сделал вывод, что он "сказочный" управленец и тот еще "стратег", и не ищу подтверждение своих мыслей в глазах собеседника, тем более не доказываю всю порочность этой власти с пеной у рта. Да, я наблюдал в последние годы яркие прозрения убежденных путинистов, но основная масса все еще в счастливом неведении пребывает. Возможно, народ и заслуживает такого правителя, но мне хочется жить при других реалиях. С интересом я и многие, с кем общаюсь, следят за новым президентом Украины. Видимо, сильно не хватает свежего глотка воздуха и свободы в этом темном царстве антиутопии”;

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— Натальи Кириченко из Судака: “Особо не изменилось (прим — отношение к путину), но стали меньше петь оды. Когда приходит понимание, что все происходящее вокруг, в том числе заслуга президента россии и друзей его во власти, многие просто молчат. Единицы говорят как есть — дал олигархам все доходные места в стране. И лишь небольшое количество особо верующих продолжает надеяться, что все сложности — это многоходовой хитрый план по выходу из кризиса. На самом деле это вход”;

— Представительница общественной организации “Ялтинский гражданский актив” Елена Гукова: “Отношение изменилось от обожания до полного неприятия. Особенно после его пенсионной реформы. Сужу не только по знакомым, но по сегодняшним разговорам. Ездила в Ливадийскую больницу: и в автобусе, и на остановке люди говорили, что путина никто сегодня не слушает. Задавались вопросом, для кого он там выступает. Отзывы были только отрицательные, люди возмущены его антисоциальной политикой. Специалистов в поликлинике не хватает, нас посылают в Центр диагностики, а там большие очереди! Так, к кардиологу меня записали на 20 августа. Дай Бог, дожить. Поехала в Центр диагностики, там запись на июль и август, здесь тоже специалистов не хватает, так как зарплаты маленькие, жилья не предоставляют. А путин каждый год говорит и говорит, но ничего не делает. Цены стали московские, а пенсии и зарплаты низкие. Живем так же, как и в глубинной россии. Нищета и бесправие — вот два слова, которые характеризуют нашу жизнь. Люди в шоке от уничтожения санкционных продуктов. Особенно пенсионеры возмущаются. После повышения пенсионного возраста я вышла на пикет с плакатом "Путин — наглый лжец". Ко мне подходили молодые люди и благодарили”

P.S. Ни в карликового царя, ни в россию предатели уже не верят. Остается только тешить себя иллюзиями, что “в Украине еще хуже”. Но когда они убеждаются в обратном, то очень сильно расстраиваются, кусая локти и трепетно сжимая в руках паспорт гражданина Украины.

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