1. В Симферополе, в районе Марьино, сегодня прошел очередной одиночный пикет в поддержку арестованных 27 марта 24-х крымскотатарских активистов. На плакате у крымского татарина было написано “Мой брат — не террорист!”. Моментально на место пикета прибыли полицаи оккупационного режима. Они взяли “объяснение”, но задерживать человека не стали.

2. Акция в поддержку репрессируемых крымских татар сегодня прошла и во Львове.

3. Арестованный 26 марта прозревший пропагандон из Ялты Евгений Гайворонский вышел на свободу из изолятора временного содержания (ИВС) Симферополя. Вот его первые слова после заключения: “Они, видимо, чтобы меня сломать, держали в камере на трех в одиночку. Хотя в других камерах мест не хватало. Приезжали сотрудники центра "Э" (прим — центр по экстремизму), МВД Крыма, все руководство прям, угрожали мне… Сказали: "То, что ты выбрал себе политику представлять себя гражданином Украины — тебе не поможет… Мы тебя дальше будем упаковывать, мы тебе наркоманию придумаем. И еще на 12 дней закроем за то, что ты отказывался с нами проехать и сопротивлялся сотрудникам полиции. Твои же родственники тут живут… Вот такой был прессинг все 12 дней. Учитывая то, что моей жизни и здоровью реально угрожает опасность, я так понимаю, что, наверное, единственный шанс мне как-то выжить — это попасть на материковую часть Украины и как-то помогать, находясь уже на материковой части. Потому что это моя искренняя позиция, которую я не просто взял из пропаганды”.

4. Пауки в банке: севастопольские пропагандоны телеканала “ИКС” обвинили ватного юриста “Союза предпринимателей Севастополя” Владимира Новикова в том, что он работает на Госдеп. 30 марта на телеканале вышла в эфир передача “Говорит Севастополь”, в которой рассказывали о митинге протеста в городе, организованном Новиковым в июне 2018 года. Пропагандоны, показывая архивные кадры с митинга, заявили: “Российские патриоты или прислужники Запада? Какие псевдозащитники Севастополя работают на американский Госдеп? На чьи деньги организуют митинги?”. В той же передаче пропагандоны назвали организованную Новиковым акцию “сомнительным антиправительственным митингом” и “сомнительным протестным веянием”, а самого Новикова — “профессиональным сутяжником”. Новиков пожаловался на пропагандонов в ФСБ. Подробней о том митинге, на который ватники вышли с плакатами “В Украине заработал! В россии отжимают!” и “Когда вы нажретесь, варяги? Вы нам не нужны!”, можно прочесть здесь.

5. Жители Ялты, которые помнят, как фестивалил город до оккупации, взгрустнули: “По концертам и мероприятиям Ялта, на мой личный взгляд, на уровне посёлков. Вот мне лично интересно, город действительно хотят превратить в село? Или это считается достойным архитектурным решением 21 века?”, — написал житель города, опубликовав фото деревянных домиков, которые установили оккупанты на набережной возле того места, где снесли торговый центр “Еда”. Комментарии: “Не хотят, а превращают в село. Скоро мэрозаменителя переименуют в председателя”, “Капец((( Все началось ещё с Нового года и Масленицы 2015-го, когда набережную превратили в рынок и балаган. Как по мне, то Ялта превращается в Омск. Топорное все, безвкусное”, “(Из Волгограда рашистка пишет) Хочу спросить у автора, может, я что-то пропустила, когда Ялта была Ниццей, с шикарной архитектурой? Я жила в Ялте в 2015 году. Ялта явно похорошела”, “Отвечаю. Видимо, вы пропустили концерты на площади Ленина со звездами Укр. и Рос. эстрады, пропустили включенные светящиеся украшения, моющуюся каждое утро Набережную и отсутствие ярмарочных палаток в неотведенное для ярмарок время. Вы столько пропустили, кошмар.

Я вам быстро всё и рассказать не смогу. Ялта похорошела??? Жаль, что вы не были в городе до 2015 года”, “Совок совком”, “Аттракционы для детей всем мешали, а шалманы эти в тему, млять (прим — аттракционы оккупанты недавно снесли)”, “Простите, а что, у нас мало сувенирных рядов? Зачем эти сараи на всю аллею?”, “Ну так ставьте эти будки с фигней всякой так, чтобы они не занимали аллею и все лавочки, и чтобы сидящие на аллее не смотрели в ж…пы торгующих”, “Этими убогими будками доступ к лавкам перекрыт. Мрачно все”, “Эти палатки все портят”, “Жемчужина Крыма, х*ле”, “Реально село”, “А ямы на дорогах цементом заливать, интересно, решение каких лет?”, “Это россия”, “Колхоз”, “Так вот для чего Еду снесли. Ясно, понятно”, “Какая власть — такие и декорации”, “Это убожество по всему Крыму, но пипл хавает”.

6. Зазаборенный автовокзал Феодосии напоминает зону строгого режима.

7. Севастополь о понаехавших: “Не комФортно находиться в городе. Количество пассионариев из Тагила зашкаливает”, “Обычно слышится в ответ: Так уезжайте на Украину!! (а землю мы отожмем и квартиры отдайте нам за копейки!)”.

8. Севастополь — рекордсмен по новым “соотечественникам”. Потому тут особо атмосферно: “А у нас во дворе сегодня на проспекте Античном-68 пьяный мужик решил поучить молодёжь уму разуму. Всё закончилось стрельбой из пневматического пистолета и распылением из газового баллончика. Подросткам от 14 до 16, может. Одному попал в ногу. Скорая, полиция. В общем, я в шоке от происходящего, и это днём”.

9. “Комсомол Армянска принял участие в форуме "Перспектива". Комсомольцы послушали тренинги о лидерстве, добровольчестве, планировании и управлении временем”. Комсомол и перспектива — то ли плакать, то ли смеяться. Главный дебилатор красноперых в городе — Алексей Кружинский).

P.S. “Севастополь. Продуктовый магазин. Пенсионер жалуется на цены. Продавец: Железную дорогу через мост откроют — всё подешевеет. Пенсионер возмущенно: Так это уже перед открытием моста обещали! Продавец не сдается: Ну вот теперь точно всё изменится! Пенсионер, уходя, бросает фразу: В том, что изменится, я не сомневаюсь. Сомневаюсь, что в лучшую сторону… Уже и пенсионеры понимать начинают, но, увы, слишком поздно. Кстати, пенсионер был из местных, а продавец — понаехавшая”.

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