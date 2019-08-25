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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!

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1. Крымскотатарский активист Билял Адилов объявил сухую голодовку “в связи с ужасными условиями содержания в СИЗО”. Как сообщил журналист Антон Наумлюк, голодовку узник Кремля держит с 20 августа. Активист содержится в СИЗО №1 Ростова-на-Дону.

2. Украинский политзаключенный режиссер Олег Сенцов получил премию “Нептун” фестиваля Solidarity of Arts в Польше.

Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!

3. В посольстве Украины в Чехии прошел показ фильма “Балух” о крымском политзаключенном, фермере и патриоте Владимире Балухе, который уже второй год удерживается оккупантами в тюрьме.

4. Посмотрите немного визуальных напоминаний с улиц Симферополя о том, что Крым — это Украина. Не всё оккупанты еще уничтожили. И даже сриколор, прицепленный на карету украинской скорой помощи, не делает из нее “буханку”, которые раха в Крым притащила в качестве “импортозамещения”. Ну, и надписи на гараже “ЗА УКРАЇНУ” и “В УКРАИНСКОМ КРЫМУ ТЕРАКТОВ НЕ БЫЛО!” тоже о многом говорят.

Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!
Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!
Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!
Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!

5. Как вы уже знаете, вчера в оккупированной Ялте неизвестные раскрасили в сине-желтые цвета установленный на трассе Симферополь-Ялта пятиметровый знак гостиницы “Ялта”. Оккупанты вчера же, узнав о случившемся, немедленно пригнали технику и закрасили стелу в белый цвет. Стела отлично видна с дороги, а арт-патриотам пришлось приложить невероятные усилия, чтобы на такой высоте раскрасить знак и остаться при этом незамеченными. Молодцы!

Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!
Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!
Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!
Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!

6. В Ялті знак зафарбували, а в Євпаторії все залишається в правильних кольорах. Хоча були спроби перефарбувати сонце в червоний, бо це дуже нервувало рашистів. З Днем Незалежності, Україно!

Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!
Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!

7. Патриоты в оккупированной Алуште подняли украинский флаг.

8. Вітаю всіх з Днем Незалежності! Всіх тих, хто боронить цю незалежність на фронті та в тилу; кожного, хто має в своєму серці любов до нашої країни та ніколи її не зречеться. Слава Україні!

9. Природа Криму вітає всіх з Днем Незалежності. Приєднуюсь до її привітань.

Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!
Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!
Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!

10. УКРАИНА, ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!! ВЫСТОЯТЬ И ПОБЕДИТЬ! КРЫМ С ВАМИ, ЭТО УКРАИНСКАЯ ЗЕМЛЯ!!

Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!

11. “Поздравляю всех свободолюбивых людей с Днем Независимости Украины!!!”, — написал житель Ялты, опубликовав карту Украины с Тризубом.

Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!

12. Гурзуф, Ялта, південний берег, Крим та вся Україна, зі святом!

Новости Крымнаша. Украина, с праздником! Выстоять и победить!

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Автор
КРЫМский бандеровец КРЫМский бандеровец
Темы
День Независимости Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости России Новости Крыма
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
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