1. Оккупанты приговорили к 10,5 годам колонии строгого режима обвиняемого в “шпионаже в пользу Украины” Константина Давыденко.

Приговор вынес палач на службе оккупационного режима Андрей Палий, который ранее вынес приговор т.н. “украинскому диверсанту” Евгению Панову (8 лет). Напомню, жителя Донецкой области Константина Давыденко оккупанты задержали в Симферополе 11 февраля 2018 года. Давыденко являлся сотрудником “Донецкого восточного брокерского торгового дома”. Такую информацию о себе он указал на странице “Вконтакте”. С октября 2014 года выкладывал фотографии, на которых он гуляет с женой и ребенком в разных регионах Крыма

2. Политзаключенный Евгений Панов, осужденный оккупантами на 8 лет, встречает сегодня 42-ой день рождения в российской тюрьме

3. В 8-ми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты российскими станциями. В 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот также слышны российские станции. При этом на подконтрольной Украине территории возле КПВВ “Чонгар” и “Чаплинка” слышен сигнал двух радиостанций оккупанта.

Новости Принуждение России к миру

4. Парламент Литовской Республики проголосовал за решение о признании геноцидом насильственной депортации крымскотатарского народа из Крыма 18 мая 1944 года. Из присутствовавших на заседании 79 депутатов парламента 77 проголосовали “ЗА”

5. Украинские пограничники не стали задерживать сухогруз Melita под флагом россии, который 5 июня из-за штормовой погоды отклонился от курса и вошел в территориальные воды Украины в Черном море. Согласно международных конвенций (!!!), украинские пограничники вывели судно на безопасный маршрут. А помните, сколько конвенций и международных норм нарушила россия, атаковав наши корабли в нейтральных водах у берегов оккупированного Крыма, взяв в плен 24-х граждан Украины?

6. Экс-президент Крыма Юрий Мешков, радостно встречавший оккупантов в 2014 году, попросил Владимира Зеленского пустить на полуостров воду и поезда, т.к. природа и люди очень страдают без того и другого. Мешков в своем письме отметил, что “крымчане и их жизни не должны становиться разменной монетой в геополитической борьбе”. Ты, упырь ватный, адресом ошибся — в Кремль пиши, чтобы убирались из Крыма — тогда и вода, и поезда будут. Напомню, Мешкова оккупанты уже задерживали. 18 марта 2019 года, в т.н. “день воссоединения Крыма с россией”, что очень символично, вместе с кизяком Акимовым и блогером Кочеровым Мешкова загреб автозак за попытку приблизиться к путину, чтобы поплакаться о камнях с неба

7. Ватники снова поговорили о наболевшем: “Где-то я читал, что чем более развито общество, тем меньше в нём ограждений. Я иду по городу, смотрю — полиция за забором, школа за забором, детский сад за забором, больница за забором. Да что с вами?! От чего вы закрываетесь? В здоровом обществе нет ограждений”. Комментарии: “Можете что угодно мне написать, но при Украине такого дебилизма, типа террористической угрозы, не было. У нас не было никогда терактов. Почему мы не можем жить просто в Крыму? Да и вообще, Крым из Украины может уехать, но Украина из Крыма — вряд ли”, “В точку. Едут с материка (прим — из россии) ломать местный уклад жизни, забывая, что здесь все население с украинскими паспортами, и никто сдавать их почему-то не торопится. Даже чиновники едут в Украину получать биометрию”, “Что, не видишь, что у нас в Крыму происходит? Расслабишься, и нож в спине. ФСБ, МВД работают, не спят, чтобы ты и твои дети гуляли, жили спокойно”, “А как нам строгие антитеррористические меры помогли предотвратить теракт в Керчи? Дети не могли убежать, т к колледж обнесён высоченным забором. Чем поможет ограждение того же автовокзала, случись чего?”, “Россия — страна заборов”, “Когда едешь по ЮБК из Севастополя в Ялту, то по трассе справа видишь самый знатный забор в Крыму. Он появился где-то года два или три назад. Там дачи правительства. Они тоже отгородились от народа. Вот там настоящее уродство ландшафта”, “Заборы на вокзале и автовокзале — это еще ладно. Но забор вокруг полиции, вокруг суда… Это же как надо бояться людей”, “Привыкай, страна заборов!”, “Я тоже против заборов”

Новости У Зеленского хотят вести бизнес с Россией

8. Ватник решил съездить в здоровое общество — без обилия заборов и с качественными продуктами. Но ватнику страшно: “Подскажите, пожалуйста! Кто-нибудь ездил недавно из Симфера в Киев? Чем ехали, как на границе, как обстановка в Киеве? В первый раз еду, и абсолютно без понятия что к чему. Был бы очень благодарен за советы! Уже страшно”. Советы бывалых: “Будете приятно удивлены”, “Да все там норм, езжайте”, “Если укро паспорта нет, не пропустят”, “Укр паспорт и вперёд. Все ездят, никого ещё не убили))”. И еще одна ватница продемонстрировала чудеса двустульежопости: “Не заморачивайтесь и не смотрите новости по ТВ. Украинский паспорт и вперёд! На границе — хладнокровно, уверенно: "У меня паспорт гражданина страны. Вопросы есть? Неважно откуда и куда я перемещаюсь. Вопрос о крымской прописке? — Я не политик, сами разбирайтесь, я обычный гражданин, мне нужно навестить родственников", и т.п. Смелее, но не нахально! Там везде нормальные люди, как мы с Вами. Это только по ТВ "страшилки" показывают”

9. На заборе одного из евпаторийских парков (Мойнаки) повесили иллюстрированное объявление: “ХВАТИТ СРАТЬ В ПАРКЕ”. Стандарты “русского мира” не соблюдены, т.к. на объявлении отсутствуют орфографические ошибки

P.S. “Есть знакомый бизнесмен, идейный ватник — из тех, кто встречал с цветами беркутов после расстрелов на Майдане, на блокпостах стоял с аквафрешем и на Миротворце давно засветился. Поднялся при оккупантах на тендерах, накопил денег (это к слову о тех, “кому в Крыму жить хорошо”). На днях выдал, что “в россии делать нечего, денег все меньше, косых взглядов все больше… решил эмигрировать в Европу”. У меня аж дух перехватило — ты, сук@, к нам сюда этого уродливого монстра притащил, а теперь за бугор, в цивилизацию? Твари — они такие твари!”.

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