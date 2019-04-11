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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Тупиковая ветвь цивилизации

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1. Отец новорожденной Сафие сидит в СИЗО. Его забрали российские оккупанты во время самого массового обыска в домах крымских татар. По информации активистов, эта девочка стала 167-ой в числе детей политзаключенных. “Когда я увидел их с автоматами, я упал у дверей и вспомнил 1944 год”, — вспоминают очевидцы о событиях страшного дня 27 марта

2. Флешмоб в поддержку задержанных активистов, в домах которых 27 марта 2019 года прошли массовые обыски, продолжается в оккупированном Крыму

Новости
Новости Крымнаша. Российская инквизиция

3. Оккупанты на два месяца продлили срок содержания под стражей тяжелобольному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову

4. В Симферополе началось слушание “дела о недоносительстве” в ФСБ крымского татарина по имени Осман. Как сообщил адвокат Эмиль Курбединов, его подзащитный обвиняется в том, что не донес в ФСБ на брата жены, якобы зная, что тот воюет в Сирии против интересов россии. Сам Осман вины не признает

Новости
Новости Крымнаша. Терпелка на нуле

5. Помните, 16 февраля 2019 года трое понаехавших “танцоров лезгинки” зарезали в севастопольском баре одного и ранили еще двоих человек? Двух из нападавших понаехов оккупанты собираются отпустить. Убитый заступился за свою жену, к которой понаехи стали приставать. Зато без бандер?

6. Севастопольские пропагандоны рассказали, как город встает с колен: “За 2018 год в городе закрылось более 3500 малых предприятий и ИП. Это почти на четверть больше, чем в 2017 году. При этом стоимость размещения малых торговых объектов выросла в десятки раз. Правительство Овсянникова готовит почву для массового изъятия земли у предпринимателей”

Новости
Новости Крымнаша. Уже и пенсионеры понимать начинают

7. Оккупанты в Севастополе делают контрольные выстрелы в уничтоженную медицину: “Уважаемые родители, в связи с реорганизацией детские поликлиники Нахимовского района, которые находятся на пр. Победы и Ласковая, собираются переводить в "Городскую больницу 5", с сокращением медперсонала. Наш район по итогу останется без детских поликлиник. Без физиопроцедурных кабинетов и т.д. Для сдачи анализов и прохождения медкомиссий и врачей нужно будет ездить на Комплекс. Все к такому готовы? Давайте отстаивать”

Новости Крымнаша. Тупиковая ветвь цивилизации

8. Севастопольская вата так возмущается, как будто Крым оккупировала Швейцария: “Пляж Солдатский — экологическая катастрофа!!! Таким грязным пляж еще не был. К сожалению, застройка водоохранной зоны с разрешения властей города не оставляет никакой надежды на улучшение ситуации. 04.04.2019 на берегу были найдены две тушки погибших дельфинов. Жаль, что обогащение единиц — это катастрофа для большинства”. Наш человек прокомментировал: “Они там по-хитрому сделали — часть пляжа маленькую делают под парк, урны, скамеечки и какие-то тумбы, а бОльшую — часть под закрытый пляж. Холопы начнут возмущаться, им скажут: вам место отведено — валите туда”

Новости Крымнаша. Тупиковая ветвь цивилизации

9. Севастопольские пропагандоны тоже написали про Солдатский пляж: “Примечания побывали на Солдатском пляже в Севастополе, где вице-премьер Крыма Кабанов строит апартаменты, и убедились — пляжа больше нет. Теперь здесь будет пляж имени губернатора Овсянникова. Все живое нещадно вырубили. Единственное выжившее дерево оградили — мол, позаботились о сохранности зеленых насаждений”.

10. PayPal объяснил севастопольским ватникам причину блокировки крымских счетов: “Достойный ответ по вопросу о блокировке: "Мы ценим Вашу заинтересованность в работе с PayPal, однако наше решение о постоянном ограничении Вашего счета является окончательным. PayPal оставляет за собой право ограничить доступ к любому счету, который предположительно используется для потенциально мошеннической или рискованной деятельности, и не разглашать причин принятого нами решения”

11. Новые откровения прозревшего Гайворонского: “Я понял очень многое и испытал на своей шкуре. Дорого заплатил за этот опыт. Понимание российского беспредела изнутри и понимание здоровой сути новой Украины мне кажется очень важным моим качеством для дальнейшей работы. Надеюсь, когда Украина вернет Крым и тут снова станет хорошо, можно будет вернуть себе романтизм и легкость. Мне непонятно, как зрелые и опытные люди в 2014 году согласились участвовать в людоедском эксперименте по воровству Крыма у Украины путинской россией? Это же столько трагедий принесло, как я уже понял. После того, как Крым украли у Украины, тут целенаправленно переучивают всех журналистов на биороботов-пропагандистов. В Крыму общество уже созрело к возвращению в Украину, люди перестали читать пропаганду. ФСБшники и полицейские мне с ужасом говорят, что крымчане снова хотят в Украину. Вижу своей миссией на сегодняшний день восстановить честное украинское информационное поле в Крыму. ФСБшники мне прямо сказали, когда крепили: А что Донбасс? В россии 150 млн человек, для их благополучия без проблем можно пожертвовать жизнями 5 млн жителей буферной зоны”.

12. Стабильность: в Керчи прошла “военно-патриотическая игра “Победа”, в которой приняли участие школьники в военной форме. Местные прокомментировали: “Интересно, в каких городах россии ещё это происходит?”, “Зачем ехать в КНДР?! Детей жалко! Все думали, что они уже не увидят совдеповского маразма. Строевым шагом в рай”, “А почему макет рейхстага не подожгли?”, “А потом вот именно из этих оболваненных, под чутким руководством … и вырастают …”

P.S. Одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум, им и закончу сегодняшний выпуск: “В школе этой чушью принуждали заниматься в дремучие времена "гонки вооружений" и "стран Варшавского договора". Весь мир устремлён в будущее. А эти застряли в развитии. Тупиковая ветвь цивилизации”.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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