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4 октября • обновлено в 05:27
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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Точка невозврата Крыма пройдена

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1. Значительная часть обращений на горячую линию “КрымСОС” касается разъяснения порядка пересечения админграницы между оккупированным Крымом и материковой частью Украины.

2. В среду, 2 октября, на КПВВ “Чонгар” Госпогранслужба Украины задержала активного пособника российских оккупантов, участника бандитского формирования “самооборона Севастополя” Сергея Науменко. Че, и этот за человеческим паспортом рванул? Аль санкционки пожрать?

Новости Крымнаша. Точка невозврата Крыма пройдена

3. Вечером 2 октября в Херсоне участника “самообороны Крыма” Степана Резуника выпустили под залог в 240 тысяч 840 гривен. Вся семья Резуников не словом, а делом поддержала оккупантов, а Резуник получил от россии грамоту “За активное участие в выполнении боевых задач по защите города Севастополя в составе сил народной обороны”. Задержан предатель был на материке, когда отправился туда делать украинский биометрический паспорт, с которым собирался выехать на заработки в ЕС. Украинский суд — самый гуманный в отношении террористов и пособников оккупантов суд в мире

Новости Крымнаша. Точка невозврата Крыма пройдена

Новости Крымнаша. Точка невозврата Крыма пройдена

4. Оккупанты выпустили из СИЗО коммуняку-предателя Павла Степанченко (пиНжака) — “в связи с отбытием наказания”. Любителя россии россия продержала за решеткой с 4 октября 2016 года. Пропагандон из Алушты Алексей Назимов продолжает сидеть. Напомню, оккупанты начали преследовать Степанченко после митинга в Алуште, который состоялся 4 июня 2016 года. Тогда на митинге полицаи режима избили и силой затащили Степанченко в автозак, порвав ему “пиНжак”. Собравшиеся пожаловаться на жизнь в оккупации ватники орали вслед оккупантам “бандеровцы” и “фашисты”. Весной 2014 года Степанченко радовался, что “вышвырнул из Крыма бандеровцев и фашистов”. Также он получал похвалы от оккупантов “за охрану порядка” во время проведения оккупендума

Новости
Преступление против России

5. Российские оккупанты в Крыму продолжают уничтожать Ханский дворец “реставрацией” и вывозом музейных предметов, рассказала координатор проектов общественной организации “Крымский институт стратегических исследований”, экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова

6. Беспилотники наших волонтеров, обойдя защиту оккупантов, сбросили на Армянск листовки с напоминанием о том, что Крым принадлежит Украине, а также о той катастрофе, которую устроили оккупанты на полуострове

Новости Крымнаша. Точка невозврата Крыма пройдена

Новости
Новости Крымнаша. Скоро будем одними скрепами питаться

7. Новости военной базы. Оккупанты с пропагандонами в Севастополе устроили показушных рейд по незаконным свалкам. Оказалось, что свалки устраивают ихтамнеты, которые и задержали пропагандонов и “депутата”, которых некоторое время удерживали на территории воинской части. Пропагандоны разразились статьей с обвинениями в адрес Министерства нападения мордора, но очень быстро (вероятно, после получения угроз) статью удалили

8. В Евпатории — бывшем детском курорте — оккупанты провели урок мужества по теме “Я родине служить готов”. После просмотра сюжета о Чеченских войнах слово было предоставлено участнику боевых действий в Чечне

Новости Крымнаша. Точка невозврата Крыма пройдена

9. В окупованому Сімферополі рашисти разом з кінокомпанією “Союз Маринс Групп” провели для путлєр’югенду промивку мізків, яку назвали “уроком мужності”. Покликали “героїв” Афганістану і Чечні як “чудовий приклад героїзму”. Помри за рейх, синку. Путлєр тебе любить

Новости
Новости Крымнаша. Лучше всего ждать краха США — проживая в США

10. Оккупанты притащили очередного понаеха, который возглавил дерибан и отжим севастопольской земли: рашист из Москвы Артем Фадеев назначен “главой кадастровой службы” в Севастополе

11. В Севастополе на 13-м Судоремонтном заводе Черноморского флота оккупантов загорелся ракетный катер “Шуя”. Оккупанты сообщили, что пострадавших нет

Новости
Новости Крымнаша. Люди нужны были лишь для того, чтобы сымитировать "народное волеизлияние" весной 2014 года

12. Трындец крымской медицине: “Прошу руководство ЦГБ г. Алушты навести порядок в работе взрослой поликлиники. Ситуация такая: сегодня (прим — 02.10.2019) хотел записаться на приём к терапевту с высокой температурой (39.5), и длится она с 28 числа (думал, смогу перебороть). Ответ в регистратуре меня поразил. Ближайшая запись на 8 число, то есть через 6 дней. Это получается, что если человеку нужна медицинская помощь, то нужно ждать даже при критических показателях состояния человека? Так и до того света недалеко”

13. Красивейший ЖД вокзал Симферополя оккупанты изуродовали заборами. По периметру весь вокзал обнесли колючей проволокой. Район улиц Шаталова, Москалева, Гагарина, Горбатый мост, Евпаторийский тупик — все в колючей проволоке. Жители города обсуждают новый “антитеррористический” дизайн нашего ЖД вокзала: “Антитеррор, мать его”, “Да, тошно смотреть. Как тюрьма, теперь вокзал”, “Мерзко стало”, “Россия — это большая тюрьма. Я не звал сюда россию”, “Для террориста задвижка — это большая преграда)))”, “Решетка на вокзале — вообще преграда, не победить”, “Никогда там не было заборов. Теперь похоже на загоны для КРС (прим — крупного рогатого скота)”, “Да, так и есть. Весь Крым теперь — просто загон для овцебыдла”, “Маразм”, “Хорошо, что кирпичами не заложили. Стадо должно привыкнуть к вольеру”. 98% комментариев — такие. Столичка моя — не гавань, не была и не будет

Новости Крымнаша. Точка невозврата Крыма пройдена

P.S. Завершу выпуск сообщением жителя Севастополя: “Сегодня одна из знакомых, входящая в круг "элиты" (до оккупации муж и она занимали ОЧЕНЬ крутые должности, при этом они остались нашими и к оккупанту служить не пошли), изрекла: "Точка невозврата Крыма пройдена. В обозримом будущем единственный шанс спасти себя и детей — уехать". Стало грустно”. Хоть я и не разделяю настолько пессимистические взгляды, но, к сожалению, людей с таким мнением в оккупации становится все больше…

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Автор
КРЫМский бандеровец КРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник: Блог КРЫМского бандеровца
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Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Она пройдена ещё в 2014 м))
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