1. Оккупанты избавляются от коллаборантов: новым т.н. “министром спорта Крыма” оккупанты назначили Торубарову Ольгу. Её муж Олег Торубаров занимает пост т.н. “министра внутренних дел Крыма”. Оба притащены в Крым из Калуги, что говорит о том, что они даже в рашке стали отбросами

2. Т.н. “вице-премьер Крыма” Евгений Кабанов заявил, что 30% жилья в Крыму покупают понаехавшие россияне. Тем временем президент союза строителей оккупированного Севастополя Александр Лившиц добавил, что понаехавшие покупают до 50% жилья в городе сруськой славы

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3. Поп-духовник путина (Митрополит Псковский и Порховский Тихон) написал пьесу про “историю Крыма”. Летом ее поставят в Херсонесе перед хйлом. Рядом с Херсонесом создадут “музей христианства и истории россии”. Минобороны россии, которому “принадлежала” земля, уже ее освобождает… Тем временем разрушительная “реставрация” продолжается по всей площади Хансарая в Бахчисарае и на набережной Чурук-Су. Вот вам три новости про культурное наследие Крыма: поп путина ставит пьесу в Херсонесе, рядом с Херсонесом будет музей истории рашки, в Хансарае грядут масштабные псевдо-реставрации. Итог? Через два-четыре года рашка завершит процесс уничтожения культурного наследия Крыма. Это катастрофа.

4. По состоянию на 1 февраля 2019 года Государственная миграционная служба Украины выдала 140 295 загранпаспортов жителям оккупированного россией Крыма, т.е. 7% крымчан уже получили украинские паспорта нового образца. И это только паспорта и только тем, кто осилил путь на материк

5. Для голосования на президентских выборах 31 марта в Украине прошли регистрацию более 2 тысяч граждан, постоянно проживающих в аннексированном Крыму. Подать заявление для голосования нужно лично до 25 марта. В случае второго тура, процедуру нужно повторить

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6. Житель Ялты, бывший военный внутренних войск СССР Алексей Яковлев, который уже несколько дней выходит на улицу с одиночным пикетом, объявил голодовку из-за “маленькой пенсии и коррупции в Пенсионном фонде Крыма”. ВРЁТ! Не может быть в процветающем Крыму ни маленькой пенсии, ни коррупции!

7. Будни отравленного Армянска: “Когда здесь были превышения, нам говорили, что все в норме, так что я этим показаниям давно не верю. Я вижу, что состояние мое и детей с потеплением начинает ухудшаться, то есть в городе тепло — всем плохо, особенно утром”, — говорят жители города. Напомню, оккупанты вчера сообщили, что на Севере Крыма предельно допустимая концентрация хлористого водорода была превышена на прошлой неделе в 4,4 раза, но оккупанты считают, что в этом “нет ничего необычного”

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8. Рекламные площади в Крыму не востребованы, потому что бизнес оккупанты задушили. Вот и висят старые рекламные вывески и баннеры месяцами. В Севастополе, например, один из рекламных щитов до сих пор поздравляет с Новым годом и Рождеством. Подобное вижу частенько

9. Кому “соцЫальный” займ от защитнегов рускага изЫка? Пока жители Крыма стебутся с очередной безграмотной вывески, понаех в недоумении от того, что в Крыму все к этому придираются. А некоторые ялтинцы вспоминают, что было на месте шарашкиных контор до оккупации: “Вывеска в Ялте на Спартаке. Как минимум 2 человека видели это перед печатью (+ фото)”. Комментарии: “Это жЫтели других республЫк вывески пишут”, “Позорище неучам!”, “Хороший был кинотеатр "Спартак", а теперь там херня какая-то разместилась”, “(Понаех из Краснодара) Ни в одном городе не видел чтоб так придирались к правописанию”

10. В почтовые ящики тоже кидают безграмотные рекламные брошюры, в которых предлагают, например, установку “шлаКбаумов” или купить “копчеННости”. Такие “мелочи” в оккупации становятся нормой. Деградация за счет понаехавших

11. Оккупанты сообщили, что основные празднования т.н. “крымской весны” пройдут 16 марта в Севастополе на горе Гасфорта. Организаторами будут “ночные волки”. На паблике Симферополя прокомментировали: “Зачем?”, “Кому сие действо ВКАКАЛОСЬ!!! Пиз*ун всея Руси будет ведать о прорывах и потугах”, “Для празднества никакой радости нет”, “Хватит уже мозги промывать!”, “Китайцы электромобиль в серию запускают. Кто-то смартфоны делает. В Корее сворачивающийся телевизор сделали. А у нас ракеты, ракеты, ракеты и крымская весна”, “Хирург, если ты читаешь, то ты уже зае… Ху*ня это все твоя весна”, “Да уж, куда там. "Освободители"”, “Эти волки сидят на поводке”, “Нас опять на*бали, расходимся”, “А блины с лопаты и бояра на розлив будут?”, “(Понаехавшая до оккупации из Новосибирска) Как и все крымчане, и те, кто был 5 лет назад на Перекопе и в Симферополе, это защита. До прихода помощи. Их вклад, казаков и простых людей, неоценим”, “(Ответ понаехавшей) Вы — человек со справкой????? Мой вопрос — не сарказм. И если некоторым 5 лет назад было многое не видно, то сейчас всё хорошо видно. Я бы даже сказала, до неприличия хорошо видно. Или вы по улицам Симферополя ходите с закрытыми глазами и ушами???? Или вы сознательно игнорите здравый смысл? Может, у вас к нему личная неприязнь???? Изуродовать жизни многих людей и публично этим гордиться — это за рамками нормальных человеческих взаимоотношений”, “Какой великий праздник!!!! Возрадуйтесь и поклонитесь нашему великому спасителю В.В.ПУТИНУ! (Это был сарказм)”, “Референдум был? Голосовали? Так какого фига ныть теперь, или думали, что буде, как на Мальдивах? Народ, хватит быть идиотами, уже достали”, “Дружище, идиотов сделали из нас всех, когда рассказали сказку, что абсолютное большинством проголосовало ЗА”, “А ты маленький, что ли, чтобы в сказки верить? Кто, как не сам человек, позволил себя надуть?”

P.S. Еще одно сообщение крымчанина из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги Титаникам идут только на пользу. Кто не понял — празднуйте”.

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