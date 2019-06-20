1. В Сары-Су Белогорского района прошли очередные обыски по двум адресам.

Нагрянули в дом Аксеита Джанджакова, который на данный момент находится за пределами Крыма, а также в дом матери Аксеита, где проживает пожилая бабушка Ребия Сеттарова, которой около 90 лет. Задержанных нет. По некоторым данным, обыски прошли у родственников известного крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова, у которого 27 сентября 2014 года оккупанты похитили сына Исляма Джеппарова и племянника Джевдета Ислямова — они до сих пор числятся пропавшими без вести

2. Севастополь. Проспект Острякова. Отчетливо слышны автоматные очереди. Рядом стрельбища или полигона нет. Пороховая бочка.

3. Европейская организация национальных меньшинств “FUEN” признала депортацию крымскотатарского народа 1944 года геноцидом, а также осудила действия россии в оккупированном Крыму

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4. Оккупанты до сих пор не исключили из списка “экстремистов и террористов” Гульсум Алиеву и Игоря Мовенко, в отношении которых прекращено уголовное преследование. За годы оккупации Крыма в список “Росфинмониторинга” были внесены крымские журналисты и активисты: Николай Семена, Анна Андриевская, Сулейман Кадыров, Андрей Клименко, Лариса Китайская, Валерий Большаков (ватник), Элина Мамедова, Евгений Каракашев, Исмаил Рамазанов и многие другие. Некоторые из них до сих пор остаются в перечне “экстремистов и террористов”, поэтому они не могут свободно пользоваться банковскими и нотариальными услугами, распоряжаться собственными средствами и имуществом

5. Палач на службе оккупационного режима Ольга Кузнецова отказалась прекращать первое в Крыму уголовное “дело о недоносительстве” в отношении Османа Муратова “в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности”. Т.н. “судья” заявила, что это “длящееся преступление”

6. Конвейер крымских арестов: прочтите истории пяти фигурантов симферопольского “дела Хизб ут-Тахрир”, которых вчера оккупанты приговорили к длительным тюремным срокам — от 12 до 17 лет

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7. Неравнодушные крымские татары помогают строить дом семье Меджита Абдурахманова, которого оккупанты арестовали после массовых обысков 27 марта 2019 года и обвинили в “терроризме”. Сейчас жена и дети Меджита живут в вагончике…

8. “Всю эту террористическую шоблу надо пересажать и на ПМЖ в Магадан, страну поднимать. Пора Крым зачищать”, — написал нацист Горный о крымских татарах, которых репрессируют оккупанты. Прозревший пропагандон Евгений Гайворонский, который также подвергся репрессиям со стороны оккупантов, ответил, что “Крым нужно зачищать от ватного экстремизма”, а крымских татар назвал “единственной монолитно противостоящей оккупации силой”

9. Оккупанты штрафуют жителей крымских сел на Севере полуострова, вблизи админграницы с Херсонщиной. “Скотину выгулять не можем без паспорта. Причем ксерокс не подходит, только оригинал носить надо. Так мы теперь и коров, и барашков пасем с паспортами”

10. Ихтамнеты продолжают освобождать квартиры жителей Севастополя: “Сегодня ко мне в квартиру постучались люди и представились Министерством обороны рф, Управление ресурсного обеспечения ЧФ. Показали корочки военные. Спрашивали, приватизирована квартира или нет, а если да, то я должна им дать номер договора купли-продажи (+фото)”. Комментарии: “О, уже не только пляжи отжимают, но и хаты. А как вам такая сегодняшняя новость: Минэкономразвития предложило изымать частные земельные участки, если они используются с нарушением пожарных требований”, “Дожились. ХА, овощи. Хорошо в рф живется? Да! Ну, страдайте дальше, дегенераты!”, “Конечно, помогают приватизировать, только себе”

11. Жители оккупированного Армянска с приходом летней жары вновь жалуются на плохое самочувствие и связывают это с ухудшением экологической обстановки в городе: “Часто люди жалуются, пишут в местной группе. Много жалоб поступает на ухудшение самочувствия. Опять же, опухшие глаза, кашель жуткий, зуд. Это все периодически проявляется. Особенно когда наступает ночь, когда жара спадает. То же самое, что и было летом (прим — прошлого года). Здесь все было очевидно, все люди прекрасно понимали, что будет повторение. Больше месяца точно, потихоньку начиналось, чуть-чуть, как больше жара пошла. В четыре утра вообще тяжело. У аллергиков — у меня дети аллергики — это сразу проявляется: кашель, глаза опухшие, мы уже на гормональных препаратах”, — рассказала жительница Армянска Екатерина Пивовар. Загрязнения воздуха в Армянске и Яны-Капу (Красноперекопске) также фиксируют специалисты крымского гидрометцентра

12. Ватоголовые севастопольцы написали заявление в “прокуратуру” на Митю Фомина, который не попал в ноты, исполняя гимн Севастополя в Херсонесе. Ватники требуют привлечь певца ртом к административной ответственности за осквернение священной земли. “Считаем, что вся эта порнография будет продолжаться в нашем городе до тех пор, пока им руководят люди, далекие от культуры и традиций НАШЕГО Севастополя, который они считают СВОИМ”

13. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении россии “не будут отменены до возвращения Крыма под контроль Украины”

P.S. Гоблина упомянули сегодня в итоговых данных расследования Международной Совместной следственной группы (JIT) относительно катастрофы Боинга Малазийских авиалиний над Донбассом в 2014 году. По информации представителей следствия в ходе пресс-конференции в Нидерландах 19 июня, Аксенов организовывал военную поддержку представителям созданных россией террористических группировок “ДНР” и “ЛНР”. На пресс-конференции назвали и ряд имен, причастных к катастрофе. Это граждане россии Игорь Гиркин (“Стрелков”), Олег Пулатов (“Гюрза” и “Халиф”), Сергей Дубинский (“Хмурый”) и гражданин Украины Леонид Харченко (“Крот”).

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