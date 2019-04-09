1. АЛИМ КАРИМОВ. В 6 утра в доме Каримовых раздался сильный стук. Алим быстро оделся и разбудил жену — Алие. Попросил оккупантов не шуметь, потому что в доме спал 3-месячный сын — первенец семьи. Год назад у пары была свадьба. Каримов — самый молодой из 24-х арестованных 27-го марта крымских татар. Сегодня ему исполнилось 25 лет

2. Активист крымскотатарского народа Решат Эмирусеинов вышел с одиночным пикетом в защиту своего сына, задержанного оккупантами 14 февраля и обвиненного в “терроризме”. Решат держал в руках плакат с надписью: “Мой сын не террорист”

3. Флешмоб в поддержку задержанных активистов, в домах которых 27 марта 2019 года прошли обыски, продолжается. Сотни неравнодушных людей в Крыму и далеко за его пределами принимают участие в знак солидарности в мирном протесте народа против бесчинства оккупантов

4. Прозревший пропагандон из Ялты Евгений Гайворонский, который 7 апреля вышел из изолятора временного содержания Симферополя после 12-ти суток ареста, в своем Фейсбуке обратился к арестованному “мэру” Евпатории Андрею Филонову: “Для вас и для вашей семьи шанс выжить — это покаяться перед Украиной, отказаться от фейкового российского гражданства и потребовать, чтобы ваш процесс рассматривали как преследование гражданина Украины оккупационным режимом. И уясните, что с бандитским оккупационным режимом договариваться не о чем”. Гайворонский отметил, что Филонова арестовали за то, что “он посмел заниматься бизнесом преступного клана Аксенова — изменением вида разрешенного использования земельных участков". Кроме того, Гайворонский написал: “Я уверен, что страна-агрессор скоро покинет нашу жизнь! В тюремной камере я написал заявление об отказе от навязанного мне фейкового российского гражданства. По сути, все паспорта в Крыму — фальшивые. Ведь даже Конституция рф признает, что Крым — это Украина. Поэтому все “российские паспорта” в Крыму это по сути — “аусвайсы” на манер тех, что выдавали фашисты крымчанам в 1941-1944 годах”

5. По уровню покупательной способности жителей малых и средних населенных пунктов оккупированный Крым в российском рейтинге занял 59-е место, попав в число “наиболее бедных регионов россии”. И это при том, что они еще и уровень средней зарплаты традиционно завысили. В общем, отличная витрина “русского мира” получилась

6. Провалом закончилась очередная оборона Севастополя: “Сегодня без объявления войны в 9:00 был совершен вероломный акт. Севэнерго тайком прокралась к рубильнику и лишила 400 семей, проживающих в СНТ Горный, электроснабжения. А большинство проживающих на территории СНТ имеют в составе семьи маленьких детей школьного и дошкольного возраста. А электроснабжение в таких местах проживания является ключевым способом выживания. Анонимно”. Выживайте, как диды

7. Безграмотная ватная обезьяна очень хочет попасть на материковую Украину без украинского паспорта: “Здравствуйте, может кто знает, как сейчас въехать на Украину без украинского паспорта, не хочется делать украинский паспорт это лишние проблемы. Но может быть кто-то ездит через материк, и знает можно как-то проехать без украинского паспорта, с русским заграном и крымской пропиской через материк, может в каком-то пропускном пункте пропускают. Анонимно пожалуйста”. Обезьяне ответили: “В Украину! В!”, “(Запоребрик пишет) На”, “На можно пойти. А поехать — в Украину”, “Увы, нет”, “Для россиян моложе 60 лет надо приглашение. С крымской пропиской и русским паспортом не пропустят нигде, а машину с крымскими новыми номерами конфискуют”, “Сиди на россии, нечего тебе там делать”, “Никак с крымскими документами!”, “Я езжу по украинским нового образца”, “Небось, на радостях выкинул старый украинский, а теперь не можешь туда попасть!?)))”, “Только с украинским паспортом. Ни по каким российским документам с крымской пропиской вас не пропустит украинская таможня”

8. Жители оккупированной Евпатории не могут нарадоваться очередному покращенню в виде столба посреди тротуара. Комментариев очень много, но в одном уверены все — к нанотехнологии причастна россия — уж слишком узнаваемый почерк

9. Ватник решил, что прогнувшиеся под оккупантов пропагандоны вдруг могут стать журналистами и начать освещать проблемы: “Почему канал Евпатория-ТВ не освещает новости Евпатории?! Суть новостей — практически положительная сторона, как работает золотой ключик, или очень подробно, как сыграла футбольная команда, и т.д.! А где же проблемы Евпатории, состояние здравниц, санаториев, их реконструкция, нехватка медперсонала в больнице, почему врачи уходят в частные клиники, чем кормят больных, какого качества продукты и многое другое?! Даже не соизволили подробно сообщить о задержании мэра, представляете?! Хотя интернет просто закипел этой новостью! Анон!”. Это негодование прокомментировали: “У нас нет евпаторийского ТВ, есть только исполком-ТВ”, “Гнать в шею Самошкина Р. — главный там у них. Кабель они там меняли за 7 (семь!) миллионов бюджетных рублей. Кто в курсе, тот поймет. А их инфо-политика (читай лизоблюдство администрации г. Евпатории) красочно и справедливо описана АНОНом. Народу непонятно, почему Евпатория-ТВ за три года не выпустила ни одного критического материала по поводу работы администрации Евпатории”, “Это суть всех СМИ в этой стране — умалчивать обо всём. Есть более важные проблемы: выборы в Украине, война в Сирии, проблемы в Венесуэле и т.д.”, “Наше ТВ занято только пиаром мэра было — что сказал, что думал, куда пошел, словно готовили биографию Филонова”, “Это канал администрации города. Ничего конкретного там нет. Кормленное медиа”

10. Севастопольские гардемарины не поняли юмора ночных косметичек, которые подняли в городе флаг Чечни. Зато без бандер?

P.S. Закончу выпуск сообщением нашего человека из оккупированной Керчи: “Сегодня в троллейбусе слушал о "российском Майдане" — именно так прозвучало. Терпелка у них, говорят, уж на нуле. И вообще, "в Крыму ещё ничего, а вот в россии полный звиздец". И "вот поляки молодцы, вышли против повышения пенсионного возраста и правительство в отставку ушло, вот бы и у нас так", — причитали ватницы”. Терпелка на нуле? Терпите-терпите, самое интересное еще впереди.

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