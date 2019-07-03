1. Украинец Игорь Мовенко, которого в Севастополе за украинскую символику жестоко избил бывший беркутовец Владимир Суходольский, 28 июня 2019 года вместе с семьей покинул оккупированный Крым

2. Игнорирование в исследованиях ключевых памятников истории — один из методов уничтожения прошлого Крыма. Ведь без раскопок Хансарая невозможно понять его историю. Или горные малые крепости, которых огромное количество. Но я сходил на одну, и могу вам рассказать, как все было на самом деле, чтобы не рождались монстры вроде “Херсонес — русский Афонь”.

3. Вдоль береговой линии поселка Олива на Южном берегу Крыма наблюдаются российские военные корабли и катера береговой охраны, а вдоль трассы Севастополь-Ялта — патрули Росгвардии. На горных тропах — автоматчики. Кто-то из приближенных к сцарю пожаловал

Новости Кремль стал жертвой своих обманов

4. Трасса Севастополь-Ялта. В районе Фороса навстречу проехали два БТРа. Милитаристы сраные!

5. Министерство нападения россии требует избавить Севастополь от 1,65 гектара берега моря. Если это произойдёт, ихтамнеты закроют пляж “Толстяк”, как сделали это в урочище Батилиман. Ранее Миннападения подало иск о сносе “Новацентра” — бывший “Эпицентр”

6. На самом ватном ресурсе (Форпост) жители Севастополя комментируют отжим ихтамнетами очередного пляжа: “Нет слов, одни маты”, “Приплыли”, “Вот так тихонечко, легонечко, секретными распоряжениями и отожмут у нас море. То же самое, скорее всего, будет и с детскими лагерями”, “М-да, у МО, похоже, настало время собирать камни. Кстати, проход на пляж военного санатория Крым в Партените для простых смертных платный”, “Когда они нажрутся? А никогда… Ведут себя как оккупанты”, “Давайте уже что-то делать!!! Если в Батилиман все-таки не каждый доедет, то Толстяк — это единственный пляж для многотысячной Радиогорки!”, “Фраза "при Украине такого не было" станет попросту мантрой у севастопольцев. Надеюсь, эти ….. в МО и выше почувствуют хоть какой-то стыд и уберут свои лапы от пляжей города”, “Стыд? О чем Вы? Да плевали они на нас! А то, что при Укре такого не было, так можно составить список тех "приятных" новшеств, которые появились в городе. Рыба гниет с головы”, “Надо бы вообще все базы отдыха позабирать. Нечего им отдыхать, пусть воюют, раз они армия. Дармоеды. Отдыхать и купаться должны налогоплательщики, которые всю эту ораву содержат. И прав должны иметь больше. Либо равный доступ, как всегда и было. Прям как сцепи сорвались — что МО, что попы. Дали им волю”, “Вот вам и камни с неба. Что ещё нужно сделать, чтобы севастопольцы вышли из транса, очухались и поняли, что их где-то …, и дальше продолжают глумиться!?”, “Так уже все понятно. Некоторые боятся себе в этом признаться”, “МО — Министерство Отжима”, “Когда там у нас очередной праздник ЕДИНЕНИЯ!?”, “Что-то часто стало появляться — У ЖИТЕЛЕЙ СЕВАСТОПОЛЯ ЗАБИРАЮТ!!!”, “Ещё совсем недавно каждый житель гордился, что город является базой флота, городом русских моряков. А сейчас? А сейчас появились сомнения. Вот вам и родная гавань, вот и камни с неба”, “Судя по накалу страстей, проводись референдум сейчас, его результаты могли бы стать обескураживающими для путина. Стало модным проклинать украинские времена, но даже тогда такого беспредела не было! Мы словно приплыли не в родную гавань, а в Тортугу”, “За что боролись, на то и напоролись”, “Не ту страну назвали Гондурасом”, “Дичь какая-то средневековая!!!”

7. Министерство нападения россии начало выселять жителей Херсонесского маяка. Выкидывают 30 семей (около 120 человек, включая детей и стариков) — у большинства нет другого жилья. Многие из них радостно встречали оккупантов.

8. Понаехавшие продолжают отравлять жизнь в Крыму: “Поведение мигрантов продолжает будоражить Севастополь. Не успел город забыть о "мультикультурном" убийстве на стометровке, как на уши встала Балаклава. Жители городка не первый год страдают от наглости и хамства молодых людей из южных республик, работающих на виноградниках. Теперь их станет больше, опасаются они: в поселке 1-го отделения "Золотой балки" строят еще одно модульное общежитие. Четыре года назад жизнь этого тихого места изменилась. В поселке появились выходцы из Дагестана и Чечни. Приходят на спортплощадки целыми компаниями, выгоняя местных детей. "Сначала выводили пацанов за ухо или за шкирку, — рассказывают местные. — Потом трогать детей перестали, теперь их просто вытесняют. Приходят и начинают агрессивно гонять мяч — мальчишки сами разбегаются". После занятий спортом — снова пьянка. С шумом, нецензурной бранью, кучами мусора. На замечания, исходящие от местных, приезжая молодежь реагирует агрессивно. "Чуть что, угрожают избить или вообще убить. Три недели назад был случай: молодые люди пришли в бар в Кадыковке и стали требовать продать им пиво. А у девочки на баре была пересменка, она попросила подождать минут 15. В ответ один из дагестанцев стал бросаться на нее: "Я знаю, где ты живешь — приду и семью твою вырежу". Она вызвала полицию, приехал наряд, видео с камер все подтвердило". Иногда доходит до драк, до кровопролития”. Подробней об ужасах жизни в оккупации прочтите по ссылке в большой статье пропагандонов

9. Засланный путиным оккупант Овсянников поручил увеличить число кизячьих патрулей в Севастополе. Краж и разбоев станет еще больше

10. “Говорят, что все хорошо, но мы не чувствуем. В этом году хорошо еще, что дожди прошли, кислотонакопитель водой наполняется. И еще не такая жара”. Прочтите о том, что происходит в оккупированном Армянске через год после кислотных выбросов

11. “Цифры как во время войны. В Сирии меньше гибнет народу”. Крымчане в соцсетях продолжают жаловаться на новую трассу “Таврида”, которую в Крыму назвали “дорогой смерти”. Ее опасность подтвердили сами оккупанты.

P.S. Без бандер жить ватникам стало страшно — то дом отожмут, то пляж, то бизнес, то забор новый поставят, то дорогу или рейд перекроют из-за военной техники, то вырезать всю семью пригрозят, то кислотой половину Крыма отравят… Одно сообщение ватника из пятого пункта завершит сегодняшний выпуск: “В очередной раз убеждаюсь в том, что "голосование" в марте 2014 года было попросту передачей наших земель в пользование тем, кого нынче, видите ли, уважать надо. Интереса ради почитайте комменты 5-летней давности. Как охотно топили за то, что с рублем придет российская стабильность! Вот она и пришла, крепкая и глубокая, как фундамент забора вокруг дачи у моря какого-нибудь материкового толстопуза с охапкой рубликов бюджетных за пазухой”.

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