1. В Крыму наблюдается резкий рост уголовного преследования мусульман. Только в этом году 36 человек лишены свободы в рамках “дела крымских мусульман”. Такую информацию озвучил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов на совещании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве. Всего по таким делам лишено свободы 66 человек. Кроме мусульман, с ноября 2018 года в Крыму началось уголовное преследование “Свидетелей Иеговы”. За это время в Крыму прошло три массовых обыска среди членов религиозной организации. Четырех членов оккупанты обвинили в экстремизме. Россия продолжает применять в Крыму нормы, запрещающие миссионерскую деятельность. Религиозные организации и их членов преследуют за проведение религиозных обрядов, за общение между собой на религиозные темы, приглашение посетить церковь или за распространение религиозной литературы. Количество административных дел в отношении различных религиозных организаций растет. Если в 2018 году в Крыму было возбуждено 18 таких дел, то на сентябрь 2019 их уже 22. Всего известно о 65 подобных делах

2. Комитет ООН по правам человека снова потребовал от россии воздержаться от выселения Православной церкви Украины из кафедрального собора Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе

3. Освобожденные из российского плена моряки Михаил Власюк, Виктор Беспальченко и Сергей Чулиба 19 сентября вернулись домой — на Херсонщину. На главной площади Херсона моряков встречали с оркестром курсанты Херсонской морской академии, а также родные, представители власти, волонтеры и жители города. До оккупации моряки служили в Крыму, но Родине и присяге не изменили

4. “Спикером” оккупационного госсовета Крыма вновь избрали Владимира Константинова, а “главой” Крыма во второй раз стал Сергей Аксенов. Обоих выбрали единогласно, точнее, как в Кремле сказали, так и “выбрали”

Новости В России давно произошел госпереворот

5. 24 сентября с 10 до 15 в оккупированном Севастополе будет проводиться очередная дрессировка жителей города с помощью проверки городской системы централизованного оповещения с подачей сигнала “Внимание всем!” и включением электрических сирен в 12:30

6. Оккупантам уже тесно на дорогах — начали давить друг друга: грузовик полицаев режима в районе поворота на пгт. Еды-Кую (Ленино) столкнулся с военной машиной. Все произошло на трассе “Таврида”, которую крымчане назвали “Трассой смерти”

7. В окупованій Євпаторії черговий спалах дідошанування: річниця пам’ятника (!) радянсько-рашистським інтервентам в чужі країни. У сквері є примітна табличка з переліком цих країн, але України там немає. Звичайно, притягли дітей в камуфляжі

8. Жители Еды-Кую (Ленино) продолжают жаловаться на ухудшение здоровья из-за построенной оккупантами нефтебазы: “Нефтебаза расположена прямо в жилом квартале. Наблюдается металлический привкус во рту, заложенность носа, аллергический кашель, кожные заболевания. Я писала запросы в министерство экологии. Мне пришли ответы, что у нас всё в норме — а мы задыхаемся, глаза слезятся. Машины экоконтроля приезжают, когда нефтебаза не работает. Они смотрят, куда дует ветер. Если ветер дует на север, значит, с юга могут забор взять воздуха, и наоборот. В основном они работают поздно вечером и ночью. Окна невозможно открыть”. Тем временем даже понаехавшие медики бьют тревогу и собираются сваливать: “Как медик могу сказать, что за последние два года повысился уровень онкологических заболеваний. Я могу чётко сказать, что ухудшилось общее состояние жителей посёлка. У детей ухудшились аппетит, память, снизилась физическая активность”, — сказала детский врач больницы Ирина Макарова. — Мы собираемся уезжать. Я многодетная мать. Я приехала из другого региона, чтобы дети жили возле моря, фрукты ели и дышали свежим воздухом. А получается, что они приехали дышать гарью от битума”. Оккупанты пока особых проблем не видят, как не видели они, когда травили жителей Армянска

9. Упоротый ватник Вова Шамков в оккупации с трудом ориентируется во временах года: “Когда вода начинала подниматься — значит, пришла весна. Когда вода начинала опускаться — значит, уже осень. А сейчас хрен поймёшь” — так ватоголовый прокомментировал фото полноводного Северо-Крымского канала, которое опубликовали в группе Армянска с надписью: “Немного истории”

10. Ого, у гардемаринов сдают нервы! Батилиман. Проход на пляж Таврида. Неизвестные разнесли установленный ихтамнетами забор. Этот пляж зацапало МО рф

11. Оккупанты сообщили, что “для Крымской железной дороги закупили 166 вагонов и 10 локомотивов. Все закупленные вагоны и локомотивы построены в 2017-2018 годах”. Но когда появились фото “новой” техники, то даже у ваты появились вопросы: “А почему новые локомотивы выглядят как старые перекрашенные?”, “Как железнодорожник я тебе скажу, что в Крым тянут уже поношенное и говорят, что новое”, “Это видно — не Стрижи, Иволги или Ласточки, не говоря о Сапсане”, “Ахаха, какие Ласточки? Крыму не хватит денег за них рассчитываться и, во-первых, это санкции — потому что делаются они в Германии”

12. Страна, в которой вся надежда была на шамана, обречена: в Бурятии похитили шамана, который шел изгонять путина из Кремля

P.S. Сообщением жителя Крыма, в котором он прокомментировал одебиливание детей оккупантами, завершу сегодняшний выпуск: “Юнармия — это совковый комсомол. Им теперь и льготы при поступлении в вузы дают. Скоро всю молодежь загонят. Массой баранов проще управлять, если их объединить фейковой идеей. Вождь имеется. За дело Едроссии будь готов, всегда готов!”.

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