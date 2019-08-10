1. В оккупированном Судаке патриоты подняли флаг Украины в память о погибших 6 августа от рук российских оккупантов морпехах: Александр Шарко, Сергей Шандра, Владислав Рак и Василий Курдов… Вечная память и слава Героям!

2. Т.н. “судья” Михаил Соболюк 8 августа продлил срок содержания в СИЗО тяжелобольному Эдему Бекирову. Бекиров — инвалид I группы, в прошлом году перенес тяжелую операцию на сердце. У крымского татарина ампутирована одна нога и диагностирован сахарный диабет. Все вышеперечисленное не помешало оккупантам обвинить человека в терроризме. Т.н. “прокурором” на судилище выступает Диляра Аметова, которую украинская прокуратура подозревает в госизмене. Во время судилища по продлению меры пресечения Бекиров рассказал о жутких условиях содержания в медсанчасти СИЗО Симферополя и своем отношении к оккупантам.

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3. “Суд” в Москве оштрафовал еще четырех крымских татар, участвовавших в акции в поддержку крымскотатарских политзаключенных, которая состоялась 11 июля у здания Верховного суда рф, где были задержаны около 50 крымских татар

4. В Армянске покращилось: “Я уроженка этого ГОРОДА и живу здесь с МЕСТНОЙ ПРОПИСКОЙ уже 49 лет. Хочу поехать на залив. Мне говорят, нужно РАЗРЕШЕНИЕ В СИМФЕРОПОЛЕ. ЭТО ЧТО? Приграничная зона — проход по пропускам, на *уй такие приколы”. Комментарии: “Ничего лучше не могли придумать, как поставить воинское КПП у пляжа. Просто жесть. Был пляж, теперь непонятно что”, “И я о том же. Теперь, чтобы туда попасть, нужно полмира обойти!”, “Пусть делают официальную приграничную зону и делают доплату за неудобства. Заборов понаставили, ничего нельзя, свободы нет и компенсации никакой”, “Говорят, что в 20 училище пропуска выписывают”, “Не выписывают, могут послать в военную часть в Перекопе. Якобы там отдел по вопросам приграничной зоны”, “(Из российского Ахтубинска рашистка пишет) Хрен с ним, с этим заливом. Главное, что ваши дети в безопасности!!!”, “От кого они нас там защищают, не могу понять”

5. “Если ты доволен жизнью в россии — ты экстремал, если не доволен — ты экстремист. Я больше отношусь ко второй категории, поэтому и нужна эта “самооборона” для запугивания и устрашения, таких как я. Им правоохранители сливают данные, адреса несогласных активистов, и они ломятся периодически по нашим домам и квартирам, якобы для “воспитательных бесед”. По ссылке прочтите, что думают о гоблинообороне ватные жители Крыма и сами оккупанты

6. В Карасубазарі (Білогірськ), за участю міської комендатури і клоунів, гауляйтер Константинов відкрив пам’ятник рашисту-окупанту, щоб прискорити міфологізацію подій т.з. “кримської весни”. Коли деокупуємо Крим, все це піде на смітник

7. Разные районы оккупированной Евпатории вчера вечером накрыл масштабный блэкаут. Кроме блэкаута, наблюдались традиционные для оккупации скачки напряжения. Ватники устроили перекличку

8. Шесть судов “Крымских морских портов” оккупанты пустят с молотка, т.к. их дорого содержать. Порты Крыма продолжают чахнуть под гнетом российской оккупации, которая повлекла за собой полезные, по словам путина, санкции

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9. Подорожание мобильной связи в Крыму отложили на неопределенное время. Сотку даю, что таки поднимут после оккупационных “выборов в Госсовет Крыма”, на которые ватное стадо сходит 8 сентября. Уж слишком громким был вой и без того обнищавших крымчан

10. В Севастополе рашистов уже давно не ждут: “Планируем переехать в Севастополь. Подскажите, пожалуйста, в каком районе коммуналка поменьше? Заранее спасибо. Анонимно”. Ответы: “Пизд….ц тебе, сейчас местные заклюют”, “В смысле, "где будет меньше"? Сколько нажгёте, сольёте, насрёте — столько и заплатите”, “Опять переехать в Севастополь? Сколько же можно сюда переезжать?”, “В палатке на Жидилова”, “Вас тут не ждут”, “На Сапун горе можно печку дровами топить”, “Не потянут, дрова нынче дорогие”, “Ехайте на йух — Сибирь, Колыма, а у нас п*дорасов уже и без вас наприезжало”, “В Магадане дешевле, переезжайте туда! О Крыме забудьте! Вы зае-ба-ли!!!”

11. В селах Крыма по программе распила бюджета россиюшки оккупанты строят детские площадки по самым строгим ГОСТам рф. Вид детских площадок шокирует даже самых упоротых ватников, которые собираются жаловаться путину. Неблагодарные какие-то!

12. Самый популярный в Массандре пляж при кацапах превратился в мусорку и развалины, а надпись на буне — как метафора для целого региона на востоке страны, где идёт война с рашкой: “Пляж Донбасс закрыт. Спасение не обеспечивается”

P.S. “Спасение не обеспечивается”. Табличку с такими словами нужно установить перед въездом на все захваченные россией в мире территории, чтобы предупреждать тех, кто без крайней необходимости направляется туда испытать судьбу на прочность. Спасение не обеспечивается…

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