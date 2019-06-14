1. Против крымскотатарской активистки Гульсум Алиевой оккупанты открыли “админпроизводство” по за пост в соцсети Фейсбук, несмотря на то, что сроки привлечения ее к “админответственности” истекли даже по законам оккупантов. Её отца также репрессируют

2. Сегодня оккупанты в масках и с автоматами оцепили рынок “Привоз” в Симферополе, перекрыли все входы/выходы и проверяли документы у людей, как сообщают очевидцы, “неславянской внешности”, в том числе у крымских татар. У входа на рынок стоял автозак. Ест задержанные. Такие вооруженные маски-шоу оккупанты проводят регулярно. В предыдущие разы было до 80-ти задержанных

3. Оккупанты в Севастополе в честь Дна россии вчера развернули гигантский триколор. Пропагандоны радостно сообщили, что “для этого потребовалось более ста человек”. На самом ватном ресурсе “Форпост”, где испокон веков упоротые ненавидели Украину, прокомментировали это событие: “Ну, раз такой флаг есть, предлагаю его повесить по периметру забора над стройкой в Батилимане, чтобы "глубинный народ" (с) Севастополя, проезжая по ялтинской трассе, видя его, не переживал за происходящее и чувствовал единство с властью и с ЕР!”, “Флаг-то развернули… А вот с балконов, как в 2014-2015 годах, флаги поисчезали. А это говорит гораздо больше об отношении к власти”, “Верно подмечено. Знаете, что я ещё давно заметил? До 2015 года (особенно в украинский период) на любой праздник, будь то День флота, Незалежностi, рождения, многие жители скандировали "Россия! Россия!". Причём кричали везде — от площади Нахимова по праздникам до полуночных пьянок у меня во дворе. Я такого ни в каком городе не замечал. А вот в последнее время, года 4 как, я совсем перестал слышать подобное, даже по праздникам. Показательно”, “Ещё пару лет такого "рая", и будут кричать, но это будет не "Россия"”, “Обычно на таких мероприятиях много народу, а здесь и не видно никого!”, “Что-то пошло не так”, “После отжатия Батилимана, Херсонеса никто из местных не хочет больше видеть флаги новой страны. Для местных важно, чтобы в парке Победы остались белки. Чтобы лестницу на Фиолент не уничтожали гастарбайтеры. И самое главное, "русский мир" уничтожил в нашем городе малый и средний бизнес”, “Пока местным севастопольцам не откроют свободный проезд в Комарово на стоянку к пляжу, как это было во времена Украины, так и будет "более ста человек" таскать ваш флаг. Остальным пофиг. Очень большое состоит из очень малого”, “Флаги можно вывешивать, если твоя страна обеспечивает родителям пенсию хотя бы в 2000 евро”, “Когда "твоя" страна обеспечит пенсию в 2000 евро, тогда образцами для подражания станут другие страны, в которых к тому моменту пенсия будет в 4000 евро”, “Мнение местных будут учитывать, только когда у власти будут севастопольцы”

4. Ялта. Дно россии. Даже в момент фейерверка на Набережной особой толпы не было, спокойно можно было ходить (особенно на 1-м фото видно)

5. Керчь и Дно россии. Наши люди в оккупации пишут: “Сьогоднi (прим — 12.06.2019) на причалах було дуже небагато святкуючих. Ранiше прям веселощi були. А сьогоднi якось тихо”. Фотографии говорят сами за себя. Сдулась рашка в Крыму конкретно. А ведь и понаехов — тьма, которые должны бы были создать массовку

6. Нацист Горный снова возбуждает ненависть к крымским татарам: “Ну, вот что это за хрень такая??? И всем пофигу?? Феодосия, Габрусева-2. Висит ЭТО (прим — крымскотатарский флаг). А в День россии в Феодосии нет российских флагов и праздничной символики. Противно и мерзко”

7. В Севастопольской бухте оккупанты вновь пять дней будут перекрывать движение катеров и паромов во время подготовки к проведению очередного милитари шабаша, на котором упоротой вате будут демонстрировать военную технику. Жители города вновь не смогут спокойно попасть на Северную сторону, толкаясь в огромных очередях на маршрутки. Веселье нон-стоп

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8. Веселые квесты или новости увядающей медицины из Керчи: “Беги из этой больнички. У меня была температура под 40. Так они не могли завести мне карту: видите ли, полис — российский, а мы в Крыму”, “Лор-врач есть только в 3-ей больнице и в лор-отделении. Сначала берете направление у терапевта (подписанное заведующим), потом нужно приехать в 3-ю больницу к 8 утра или к полвосьмого, чтобы попасть по живой очереди, т.к. лор там работает на полставки, т.е. полдня. По телефону записаться нельзя… Либо в лор-отделении врач принимает в понедельник и среду с 10 до 12. При этом при себе также нужно иметь направление от терапевта и медкнижку, которую нужно завести предварительно в поликлинике №3. И не забудьте бахилы сразу купить, чтобы потом не бегать”

9. В Саках закрыли проезд к очередному пляжу. Народ трясется. Кто к бунту подстрекает, кто путину пишет… От места рождения зависит

10. Один акающий рассказал о том, что в Европе все плохо и там одни геи. На вопрос: “откуда ты знаешь это?”, — он ответил, что так говорят по телеку. Душевнобольных не исправить, по-моему, уже никогда.

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11. Жители Яны-Капу (Красноперекопска) тоже посмотрели американо-британский сериал о Чернобыле: “Смотрю сериал Чернобыль. Ловлю себя на мысли, что даже, блеадь, через 30 лет ничего не поменялось. "Совок головного мозга". Авария произошла, выбросы есть, но "без паники", все показатели в норме. А когда все надышались, проводят эвакуацию. Кто не понял, аналогия с армянским Титаном”, “Аналогии нет. Там очень много делалось. Хоть и не все правильно и не вовремя. А Армянск…”, “Так всегда было и будет в стране рабов. Потому сам о себе не позаботишься, никто не позаботится”, “Хороший сериал” . Добавлю, что путин поручил НТВ снять сериал о Чернобыле. По сюжету, “виновником” катастрофы будет агент ЦРУ, которого героически попытается остановить сотрудник КГБ. Я же говорил, дна в россии нет. А еще они называют себя “борцами с фальсификацией истории”

P.S. Севастопольские ватники отказываются любить россию и готовы в скором будущем звать Украину. Нет, любовью к Украине они не прониклись. Просто им нравилось все то, что давала им наша страна. Но осознали они это только тогда, когда россия у них начала все отнимать. Причем еще раз акцентирую внимание на том, что сообщения, приведенные в третьем пункте сегодняшнего дайджеста, взяты с самого ватного ресурса в Крыму (“Форпост”), который конкурирует разве что с севастопольским форумом. А теперь представьте, до какой стадии дошли остальные жители полуострова, которые видят разницу между свободным и ныне оккупированным Крымом.

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