1. В’язниця й переслідування за жовто-синій прапор: правозахисники розповіли про реалії в окупованому Криму.
2. Крымчанка Алиме Абдуллаева, супруга фигуранта “дела Хизб ут-Тахрир” Теймура Абдуллаева, сообщила, что сотрудники ростовского СИЗО, куда она приехала на свидание к мужу, сократили их встречу из-за разговоров на родном крымскотатарском языке.
3. Оккупант Георгий Мурадов (шестерка путина) пожаловался, что Киев не собирается пускать воду в оккупированный Крым: “Никаких позитивных сигналов по этому вопросу не поступает, переговоров не ведется. Украинские официальные лица заявляют, что никакой воды они давать крымчанам не будут”.
4. В оккупированном Севастополе на пляже “Омега” двое понаехавших кавказцев на глазах у десятков людей жестоко избили семью с ребенком за замечание по поводу передвижения на автомобиле в пешеходной зоне. Главе семейства лицо превратили в кровавое месиво. Избили и его супругу. Люди сбежались на плач ребенка со всего пляжа, но нападавшие вызвали подмогу в виде “десятка бородачей, которые окружили толпу, и, оказывая на них психологическое давление, вынуждали уйти домой”. Не помогли даже прибывшие на место полицаи, с которыми кавказцы быстро нашли контакт, позвонив кому-то по телефону.
5. В Керчи тоже без бандер стало очень неспокойно: “На пляже в Аршинцево в районе бывшего рыбацкого стана 20-30 молодых кавказских жеребцов в плавках устроили пляски с грохочущей музыкой, орами и визгами. Распугали всех людей”.
6.На скрепном фестивале Таврида-АРТ, который проводят в Судаке, оккупанты задержали и арестовали на 10 суток общественного деятеля Лаки Ли, который понаехал из россии в Крым “продвигать идеи мира”. Задержали за то, что он снимал фестиваль на свою камеру. Ли объявил бессрочную голодовку. Для справки: девиз рашистского фестиваля — “Мир. Любовь. Искусство”, а главной идеей своего творчества Ли называет продвижение идеи мира и толерантности среди молодежи. Именно для этого он и понаехал в Крым на “Тавриду-Арт” в качестве УЧАСТНИКА. Понаехавший хотел выяснить, “как обстоят дела с миротворчеством в Крыму”. Ну как, выяснил? Хорошо пофестивалил?
Этот PeaceDuke ещё и балалаечником оказался (в конце ролика видно). "Срочно в инстаграм!" pic.twitter.com/6BYaSpjmL3— Wasily Crimea (@wasily_crimea) August 26, 2019
7. На закрытии фестиваля “Таврида-Арт” после фейерверка начался пожар. Ватники пошли к автобусам, где начался ад: “Люди падали в обморок у меня на глазах от духоты в автобусе и лежали на обочине, дожидаясь медпомощи. Сдавала психика, почти дошло до драк. Теперь я знаю, что такое паника в толпе, это страшно. И как важно сохранять спокойствие. Я рада, что добралась до отеля жива и здорова! К сожалению, у меня сел телефон, и я не могла заснять этот кошмар!”, — написала понаехавшая рашистка. Крутой фестиваль получился
8. Активист Игорь Савченко попытался провести митинг “Меганом SOS” с требованием прекратить застройку мыса Меганом (между Судаком и пгт. Коктебель). Оккупанты его задержали и оштрафовали “за несанкционированное мероприятие”.
9. Оккупированная Евпатория и Нижний Тагил подписали “соглашение о сотрудничестве”. Оккупанты теперь отдадут братве из Тагила много всего, а в Тагиле пообещали заслать к нам понаехов для “культурного, туристического и образовательного обмена”. Бедная ты моя, несчастная Евпатория.
10. Оккупанты отчитались о проведении очередных военно-террористических учений, в которых их истребители провели боевые пуски ракет в небе над Крымом.
11. В Симферополе появились агитационные плакаты с портретом кандидата в “депутаты” оккупационного парламента Крыма от КПРФ Сергея Здрилюка, который спецслужбам Украины более известен под позывным “Абвер”. Именно на территории АР Крым Здрилюк прошел специальную подготовку и 12 апреля 2014 года в составе группы “Стрелка” российских оккупантов прибыл в Донецкую область для участия в масштабной диверсионной операции и терроризировании мирного населения, сообщили в СБУ. Здрилюк также участвовал в убийствах украинских военных и похищении представителей ОБСЕ. Вот такая храшданская война и вот такие “депутаты” у оккупантов в Крыму
12. Пожилая женщина скончалась на скамейке у севастопольской городской больницы №4 сразу после выписки. Врачи 4-й больницы выписали больную женщину и сказали, что примут обратно, “если ее скорая привезет”. “Скорая” была вызвана прохожими, но доехать не успела. Все документы у женщины были на руках. Скрепная медицина говени.
13. Евпатория обросла колючей проволокой Бруно в порту города.
14. В окупованому Криму спочатку школи і дитсадки обнесли гратами, а зараз там поставлять КПП та металодетектори. Так просто не потрапиш. Батьки та інші повинні поменше знати, що там відбувається. До зони потрібно привчати з дитинства!
15. Жители Крыма обсуждают лаптей-нищебродов сезона 2019: “Этот турист не хочет платить, но все время пишет жалобы и требует все бесплатно. Тыкает корочками ментовскими и ведет себя, как бандит из 90-ых. Это нам массово подбрасывают как кости — туриста из госпрограмм — людей, которых выпускать в люди не стоит”, “Я поняла одно, что в украинском Крыму любому россиянину — из центра или глубинки — было хорошо. А в российском все не нравится”. На эти сообщения рашист из Москвы написал, что нельзя читать независимую прессу: “В чем смысл обсуждать репортажи американской пропагандистской радиостанции? Им деньги дают для того, чтобы писать и говорить, как в Крыму плохо”. Разница между крымчанами и рашистом в том, что первые все видят своими глазами, а второй — глазами российского телевизора.
P.S. После жестокого избиения понаехавшими кавказцами семьи на пляже Севастополя, в сети было опубликовано видео, на котором очевидцы происшествия взвыли: “Беспредел! Почему русских людей везде гнобят, уничтожают, избивают?! Это что за безобразие? Сейчас заплачу! Никакой защиты нет!”.
А вот тут ватники очень ошибаются. “Русских людей” гнобят и уничтожают исключительно в россии и на захваченных ею территориях других стран, которые россия, по версии Кремля и все той же ваты, “защитила”. В общем, не сладко без бандер, да?
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