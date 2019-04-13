1. Три года назад на автовокзале в городе Саки оккупанты похитили крымского татарина Арсена Алиева. Крымскотатарский Ресурсный Центр (КРЦ) располагает видео, на котором видно, как мужчину заталкивают в машину и увозят в неизвестном направлении. По данным КРЦ, всего за период оккупации пропавшими без вести считаются 17 человек, 13 из них — представители коренного крымскотатарского народа. Вот имена тех, кого ждут дома: Валерий Ващук, Иван Бондарец, Василий Черныш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зинединов, Ислям Джеппаров, Джевдет Ислямов, Эскендер Апселямов, Федор Костенко, Мухтар Арисланов, Арлен Терехов, Руслан Ганиев, Марсель Аляутдинов, Арсен Алиев, Эрвин Ибрагимов, Ризван Абдураманов и Эйнар Эюпов

2. Вчера, 11 апреля, пропавшему более трех лет назад в Крыму Марселю Аляутдинову исполнилось 34 года. Последний раз Марселя видели вечером 11 февраля 2016 года на Кубанской улице в Симферополе

3. Прокуратура Автономной Республика Крым установила анкетные данные более 21 000 человек, которые на момент аннексии полуострова работали в правоохранительных органах АР Крым и Севастополя

4. В симферопольской школе № 26 оккупанты открыли музей оружия Калашникова. В администрации заявили, что “экспонаты, представленные в музее, рассказывают не только о военной истории, это еще и музей инженерной мысли и патриотического воспитания”. Идиоты

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5. По всему Крыму продолжаются дидываивательные шабаши. Почему русня всё превращает в фарс? И меня все еще шокируют дети в военной форме и с оружием в руках.

6. Скрепы. В Балаклаве украли бюст кота

7. Ялта. Печальная картина — как в гавани медицина доживает последние дни: “Я думаю, что это не только моя боль и негодование. В детской поликлинике отсутствует врач кардиолог и ЛОР. Идти в платные клиники? А если в семье 2-3 ребенка, а зарплата — стыдно написать. Как нам растить здоровых детей? И куда обращаться, чтобы к нам относились как к людям? Это настоящий ПОЗОР ЯЛТЫ!!!”, “Сегодня в поликлинике была. Слышала, как к лору во взрослую отправляют. Согласна с вами, что это позор!!! А также УЗИ с записью за 2!!!! месяца, массажи за месяц и т.д.”, “На УЗИ нас за 10 дней записали. УЗИ органов. Врачи хорошие, аккуратные, все объясняли, показывали”, “Это здорово. Значит, вам повезло. А мы в середине февраля записались только на 22 апреля. Получается, УЗИ органов, которые надо смотреть до 2-х месяцев, смотрят в 3,5. А на УЗИ сердца малыша до сих пор не дали время. И, поверьте, мы не одни такие. Увы”

8. Ватники поговорили о санкциях, которых никто не боится и которые только на пользу: “Как в Феодосию заказать карту (банка) Тиньков? Какой адрес указывать?”. Ответы: “Они с Крымом не работают, проверено”, “Указывать в адресе Краснодарский край, а индекс и название улицы, номер дома/квартиры — свои. Я таким образом карту QIWI заказывал и получаю посылки с Алиэкспресс”, “С Тинькоф так не прокатит. Да и Киви уже не высылают в Крым, даже с указанием Краснодарского края”, “Ни одной российской шараги, у которой есть инвестиции за бугром, в Крыму не будет, пока будут эти качели с признанием Крыма российским”, “(Запоребрик пишет) Я бы на месте российских банков кредит выдавал крымчанам только в обмен на заявление об отказе от украинского гражданства со штемпелем украинского посольства о приёме заявления + паспорт украинский”, “Если прописка крымская, то хоть в Москву едьте, вам её (карту) не дадут. Пробовали заказать, звонили, нам отказали, т.к. Крым”, “Всё, что нормально работает на материке, в Крыму никогда не заработает”, “Не работают, на днях пыталась карту оформить”

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9. Этот диалог хорошо демонстрирует безудержное процветание оккупированного россией Крыма: “Народ, дайте, пожалуйста, контакты человека, который возит товар с Украины”, “Смотря что вам нужно?! На выходных родители с Мелитополя будут передавать мне сумки. Если что — постараюсь помочь”, “Мне питание детское нужно. Много”, “Напиши в лс. Мне тоже везти будут Малютку”

10. Саранча прет в Керчь, но саранче боязно: “Через месяц переезжаю в ваш город. Как обстоят у вас дела с инфраструктурой, работой, магазинами и поликлиникой? Слышал от нескольких людей, что в Крыму идёт дискриминация русских и новоприезжих. Правда ли это?”. Ответы: “Раз в 3 дня такие посты. Задолбали уже”, “Они ожидают, что мы бросимся их встречать. Оповещают”, “Дискриминация??? Это крымчан повсюду дискриминируют. Задолбали”, “Не, ну а че вы сюда едете? Мы — украинцы! Как понаедут москали, так ни сала тебе поесть, ни борщом в кафе закинуться”, “Тут приезжих больше, чем крымчан уже”, “Дискриминации и геноцида к приезжим нет. Но уразумейте, вы нам нахрен не нужны. Ибо с работой, местами в детсадах, да тупо с парковкой — тяжело”. Прокомментировали сообщение рашиста еще две саранчи: “Боже мой!!!! Нас с семьёй тоже переводят в Керчь. НЕ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!! Какие вы злые. В самом первом посте было написано, что ничего не развивается, что все валят из Керчи!!! Да как туда ехать-то??? Блевать хочется от всех, кто против приезжих!!!!! Едем из благополучной местности, чтобы дальше служить, защищать страну!!! И ради кого??? Ради у*бков комнатных?”, “Во-во. У нас ситуация ровно та же. Мало того, что качество жизни реально упадет (вы офигеете от цен и от "широты" выбора от услуг до товаров), так еще и особой дружественностью не пахнет”. Саранче ответили: “Сильно защищаете?”, “Типичные защитники едут? А мы просили нас защищать? С претензией на "нам все должны". Да не едь. Чище воздух будет”, “Ну у вас тоже настрой не очень о жителях Керчи, я смотрю. А жопа началась с тех пор, как открыли горизонты и попёрли все, кому не лень. Черножопых полон город. По городу страшно пройтись. Кстати, никогда не была расистом, но жизнь диктует свои правила. А раньше маленький спокойный уютный городок. Ну вот и керчане также стали относиться ко все приезжим. Потому что каждая приезжая шваль приезжает и качает свои права, думая о том, что они цари и боги на нашей земле”, “Не хотите ехать — увольняйтесь и не приезжайте. Если хочется блевать, сидите дома и лечите желудок, а то у нас с медициной не очень”, “Кого ты защищаешь?! От кого?! Защитники…”, “Ну-ну, приезжай, не бзди, защитник, бл…!”, “Только жрете и живёте вы (военные) за наши деньги!”, “(Предателей, наоборот, из Крыма переводят в рашку) Мы тоже военнослужащие. Сами из Керчи, но, к сожалению, служим далеко. А так хочется вернуться домой”

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста вынесу в постскриптум: “Россияне! Вы себе не представляете, как круто вас обманули с Крымом. Те, которые побывали в Крыму, особенно в последние пару лет, начинают это понимать. Остальные пока нет, но дойдёт и до остальных, со временем”. Я думаю, что многие уже представляют, но вбиваемое десятилетиями рабское благоговение перед “царями” заставляет заткнуться и молчать.

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