1. Кроме основной задачи (попила денег россиян и блокировки украинского судоходства), мост оккупантам нужен для того, чтобы военную технику гонять туда-сюда, что они и делают. Это хорошо — быстрее рухнет.

2. Крым стал наказанием. Появилась информация о том, что “региональных чиновников хотят обязать ездить на отдых в Крым, чтобы поддержать на должном уровне туристический сезон на полуострове”. Кнутом их! Кнутом!

3. В честь пятой годовщины оккупации Крыма в Ялте сначала уволили последнего онколога, а теперь и вовсе сократили ставку врача онколога в поликлинике. Тем временем в Алуште на здании кожвендиспансера появилось объявление: “Приема врачей нет. Врачи уволились. Обращаться: г. Симферополь”.

4. Подслушано в Севастополе: “Петровна, включай сегодня в полдесятого "Звезду" — там будет "Крым. Возвращение домой", как путин Януковича спасал!”.

5. В Севастополе снова появились ватные листовки, на которых изображен путинский засланец Овсянников, перечислены преступления оккупантов в городе, а также написано: “Легендарный Севастополь — неприступный для врагов..? ВОН из НАШЕГО города!”.

6. Продолжение истории с листовками “Я отзываю свою подпись с референдума!”. Выяснилось, что они распространяются в самых разных городах Крыма — расклеиваются, кладутся в почтовые ящики и даже замечены в поезде из двух несчастных вагонов. “Как указывают авторы этого обращения, они в 2014 году шли голосовать за светлое будущее, а не за присоединение к стране лгунов, воров и нищебродов. Также авторы листовки призывают всех тех, кто с ними согласен, распространять это обращение любыми способами, и судя по тому как этот флешмоб охватывает крымские города, таких людей немало”.

7. Ялтинская ватница написала: “Ялтинцы, с праздником! Все КРЫМЧАНЕ — настоящие герои! Мы ПОБЕДИЛИ!”. Ватнице ответили: “Кого вы победили?? Додики!”, “Победили и поехали в Херсон (прим — за украинскими паспортами)”, “Кто кого победил?”, “Кого вы там победили? Забыли ещё про "мирное небо" написать”, “Мне интересно, сейчас у людей столько же энтузиазма? Сомневаюсь. Уровень жизни стал значительно хуже”, “Поубавилось”, “Ага, от вашей "победы" Донбасс уже в шоке 5 год”, “Я не могу понять, что за праздник!? 9 Мая — вот это праздник, а это х!!!!!!”, “Ну вот, есть повод нажраться!!! Только непонятно, за что!!! За счастье или упокой”, “Победили здравый разум!!!”, “С пятилетием клоаки”, “Победили здравоохранение, победили образование, победили зарплаты”, “Верните Крым”, “Как же нас красиво на*бали”, “А все ли "победители" сожгли украинские паспорта?”, “Судя по всему, история "крымской весны" претендует на то, чтобы войти в учебники как главный российский "поворот не туда". Просто по масштабу собственных последствий, как для самой россии, так и для всего региона”.

8. На паблике Феодосии ватница изрыгнула: “Феодосийцы! 5 лет назад, 16 марта, на крымском референдуме мы все дружно проголосовали за воссоединение с нашей такой родной и любимой россией! И как ни было бы нам сейчас трудно пережить этот переходной период, мы в составе страны, которую боится весь мир!!! Россия дала нам свет, воду, мамочкам маткапитал, Крымский мост, бесплатную медицину, свободу говорить на родном, русском языке!!! И главное — мир в Крыму!!!!!!! А трудности — они так малы. Переживем, не ноем!!!!!! Всех с праздником”. Ватнице ответили: “Оставаясь в Украине, Крыму не нужно было бы ничего делать дополнительно. Цены ниже в 3 раза, плюс возможности для нормальной работы. При рф вроде один садик появился, плюс тротуар на Федько сделали. Это все. При Украине, конечно, проблем было много, но все же меньше, чем сейчас”, “Тут нет особого смысла доказывать. Есть те, кто все сам прекрасно видит, а есть с балалайками перед глазами, которые только и могут, что давить "не нойте". Люди в Украину за лекарствами катаются, и выходит дешевле, даже с учетом дороги. А лекарства — это не роскошь и не прихоть, а необходимое”, “"Страна, которую боится весь мир" — до слёз)) ну да, боится, как любой нормальный человек боится неадекватного психа, размахивающего заряженным пистолетом. Идиотский повод для гордости”, “Празднование 5-летия Крымской весны разделилось на два лагеря — на ватников и бандеровцев”, “Сколько у людей ваты в головах”, “Как говорится, если сам стал раком, не удивляйся, что тебя…”, “(Из Оренбурга пишет) Че вы разнылись, что у вас плохо??? По всей россии так”.

9. На ватных пабликах каждый тоскует, как может. На евпаторийском, например, разместили старое фото, на котором виден знак “Евпатория — всеукраинская детская здравница”. На ялтинском опубликовали фото с набережной Ялты, на которой множество рыбаков ловят рыбу. Фото подписано так: “Было, но прошло”. Напомню, 12 марта оккупанты задержали 10 рыбаков, ловивших рыбу на набережной в Ялте. Для задержания “особо опасных преступников” были привлечены ФСБ и Росгвардия. Один из рыбаков, спасаясь от преследования, спрыгнул в море. Его госпитализировали.

10. 5 лет! 5 лет в Крыму эта чума! Примеры из Керчи: за 5 лет разрушена Митридатская лестница, которую никто не восстанавливает. Разрушено городище древнего Пантикапея. Теперь началось разрушение обелиска Славы на горе Митридат. Зачем война — они все сами превратят в руины.

11. Предатель Украины Олег Кочеров, которого оккупанты прессуют за длинный язык, подводит итоги пяти лет оккупации: “Мы были за россию, а попали просто в какую-то российскую федерацию. Есть такие каналы как "Крымский бандеровец", пишет там — "предатель Украины" и т.д. А здесь я — "агент СБУ". Но я считаю, что независимая точка зрения должна быть всегда. Кто-то об этом должен говорить. Произошло истребление малого и среднего бизнеса. И таких примеров, как у меня… Я общался с местными предпринимателями — большинство просто закрыло бизнес. Я вижу, что все наше местное телевидение и все наше правительство — это действительно одна сплошная имитация и анонсирование. Может быть, для отчетов наверх, в Кремль, что здесь якобы что-то растет и процветает. Для меня это все является фикцией. Кем нас только не называют: и госдеповскими засланцами, и работниками СБУ. Но давайте раскроем глаза и посмотрим, что такое украинские технологии и что такое российские технологии. Украинские технологии — это плитка, которая лежит с тех времен. И тут же пришли российские технологии — это некачественный асфальт, я бы даже сказал, асфальто-песчаная смесь, которая сыпется, которую переделывают раз в два года… Сейчас я чувствую себя несвободным человеком. Многие нормальные люди сейчас не могут найти понимания, зачем это все было?!”.

12. Керчь. На широко анонсированный шабаш-концерт, посвященный пятой годовщине оккупендума, пришло всего несколько десятков человек. А ведь в городе еще и тысячи понаехавших. Вата поняла, во что вступила. Пустая площадь не помешала пропагандонам написать, что пришло “много людей”.

13. Знакомая бюджетница пожаловалась. Их обязали 18-го вечером прийти на концерт в честь оккупации и веселиться.

P.S. В ватных соцсетях сплошной негатив по случаю пятой годовщины оккупации Крыма. Ольгинцы и очень упоротые ватники стараются поднять настроение, но у них ничего не выходит. “На кухнях” в основном молчат. Один мой старый, но очень ватный знакомый сказал мне: “Ты был прав… Насчет всего”. Россия в Крыму сдулась, не надувшись!

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