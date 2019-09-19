1. Украинская делегация, которая устроила демарш на совещании ОБСЕ в Варшаве 17 сентября из-за высказываний коллаборантов о “российском” Крыме, решила продолжить работу на этом бесполезном мероприятии глубоко озабоченных: “После консультаций с партнерами, делегация решила пока не прекращать работу в двухнедельном совещании. Демарш также позволил мобилизовать наших партнеров — с заявлениями о поддержке территориальной целостности Украины выступили представители США, Канады, ряда стран ЕС, включая Словакию, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, Швейцарии и Грузии”

2. Польша отказала в визе крымскому депутату-коллаборанту Чингизу Якубову, который является ректором Крымского государственного инженерно-педагогического университета. Якубов теперь стонет, что он всего-навсего хотел рассказать, как запроцветал Крым “после воссоединения с россией”, а также о “санкционной политике, не имеющей никакого разумного смысла”. Якубов постоянно рассказывает, как в “едином порыве” (это цитата) “счастливы” стали крымские татары, которые “поддерживают” все изменения, которые произошли в Крыму за последние 5 лет

3. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что всем освобожденным из российского плена морякам уже купили квартиры. Все они будут проживать в одном доме. Сейчас покупают квартиры еще нескольким освобожденным украинцам — вероятно, крымчанам

4. “Залив Сиваш теряет круглых червей из-за действий Украины. После перекрытия Северо-Крымского канала в заливе вырос уровень солености. Севастопольские ученые провели исследование о влиянии изменений на животный мир”, — написали севастопольские пропагандоны, которым пришлось ответить: “(Сиваш теряет круглых червей) из-за действий россии, которая оккупировала Крым, что повлекло за собой перекрытие Северо-Крымского канала. Но вы же не журналисты, потому, прогнувшись под оккупантов, продолжаете нести ахинею”

5. И вновь о “расцвете” бизнеса. Закрывается магазин прямо на Набережной Ялты — первая (первее не бывает) линия в самом центре

6. Съёмка клипа на песню “Голуби летят над нашей зоной”, перерыв, актёры обедают… В оккупации гостей Ялты встречают новые заборы, установленные на автовокзале. А старый слоган города на их фоне (“Ялта — город счастья”) выглядит насмешкой

7. Вечный девятомай: в оккупированной Керчи стартовала “вахта памяти”. На этот дидываивательный шабаш, который завершится 28 сентября концертом с рашистскими певцами ртом, оккупанты свезли “300 человек военно-патриотических отрядов из 42 регионов россии”

8. Ни дня без дидопочитания: митинг, “посвящённый 78-й годовщине формирования 51-й армии Крымского фронта”, состоялся в оккупированном Симферополе. Традиционно согнали и детей: “Ученики кадетских классов симферопольских школ прошли перед собравшимися парадным маршем”

9. В коридорах цокольного этажа “Дома торговли” в Ялте еще можно встретить старые украинские вывески, а также оставленные неизвестными проукраинские надписи

10. Жители Крыма вносят в Черный список свиней: “Крик души! В Черный список приезжих свиней, что загадили нам Крым! Вы вообще в курсе, что за собой мусор нужно убирать, а не гадить где придется!? Я понимаю, что вы в ваших колхозах привыкли жить в навозе, что вы моря-то в жизни не видели, но гадить на наших пляжах и в лесах не нужно! Езжайте к себе в ваши Челябински и Саратовы и там на ушах хоть стойте! Понаехали и устроили тут срач! Никогда такой грязи в Крыму ещё не было, как и потока всякого быдла с материка! Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят! Анонимно, пожалуйста!”. Комментарии: “Автору СПАСИБО за письмо, за крик души!!!! Подписываюсь под каждым словом!!!!!”, “(Запоребрик) А нех*й цены дороже, чем в Турции делать в вашей совдепии. Из-за вашего Крыма у нас бакс вместо 35 — 65. Бензин тоже растёт. Зато вам 3,14 до… Мост, аэропорт, газ, каждый регион баснословные бабосы выделяет, а вами выбранные мэры и главы районов (прим — в оккупированном Крыму, как и в россии, нет выборов “мэров” и “глав районов”) воруют и не пухнут. Вот где копайте, а не отдыхающих посирайте”, “Если бы в россии жили здоровые на голову люди, которым прежде всего важен их собственный холодильник, а не у соседа, они бы никогда не одобрили действия рф в 2014 году. Страшно подумать, что можно было бы сделать со многими депрессивными регионами россии, если бы бабло, спущенное на совершенно не нужный рф Крым, было направлено на российских пенсов, здравоохранение, ЖКХ. Жизнь без санкций, без девальвации рубля. Если бы я был гражданином рф, я бы ни одного цента не выделил бы из моих налогов до тех пор, пока все проблемы в моей собственной стране не были бы решены. К сожалению, в рф живут долб*ёбы, поэтому надежды на эту страну у меня нет. Уезжайте оттуда, уезжайте из Крыма”, “Согласна полностью. Природа в последнее время убивается и засирается неимоверными темпами. Такого не было, наверное, за всю историю Крыма, как за последние годы. Полуостров херется и его первозданная природа. Много сброда непонятного едет сейчас в Крым — "не свое — не жалко". Так засрано и убито еще не было!!!”, “Закрыть этот грёбаный мост!”, “Пущай пистуют все отседова. Понаехали освободители”, “Это же теперь родная говень, привыкай”, “Понаехало”, “Автору БРАВО!!!!!!!!!!!!!!!!!”, “Автору спасибо за правильные слова”, “А еще быдло, которое приехало нас учить. Как сказали мне: жаль, вы тут ах… мы вас научим)))”, “(Рашист) Теперь мы тут местные, так что можете валить нах*й отсюда”, “(Еще один рашист) Пора меняться местами. Засиделись вы в Крыму. Езжайте вы в Саратовы и Москвы. А мы в Крымы поедем”, “Скоро начнут появляться закрытые клубы по интересам, в которые получившим крымскую прописку "людям" после 2014 года вход будет ЗАПРЕЩЁН”, “Менталитет у мерзложопинских на редкость гадкий. Эдакая смесь быдловатости с колхозом. И да, свиньи они”

P.S. Сообщением из симферопольской группы завершу сегодняшний выпуск: “Зачем вам (понаехавшим) сюда? Приезжайте как турист, посмотрите, потом принимайте решение насчет пмж. У нас все дорого, жилье дорогое, продукты дороже, чем у вас в городе. Работа есть, но все зависит от оплаты. Нормальных зп не так много. Рашка, конечно, во всей красе у нас. Сама на коленях стоит и нас на них же ставит. Бюрократия и коррупция — как и везде по рашке. И если какой-то угорелый патриот вам будет орать о замечательной жизни, шлите на ксуй. У многих пыл в выхлопной трубе давно уже поостыл. Настали реалии. На рашу никто не молится, как раньше”

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