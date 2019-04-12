1. В оккупированном Крыму прошел очередной обыск в доме крымских татар. Оккупанты приехали в симферопольский микрорайон Каменка, где перекрыли улицу.

2. Четверг — самый страшный день для крымских татар, живущих в аннексированном Крыму. Именно в этот день недели российские оккупанты чаще всего врываются в их дома. “18 мая — День депортации крымских татар — тоже был в четверг. И это еще больше добавило символизма для этого дня недели”. Подробней об атмосфере, в которой живут люди в оккупации, прочтите по ссылке

3. Флешмоб, начавшийся 27 марта после массовых обысков, стремительно набирает обороты. Сотни неравнодушных людей в Крыму и за его пределами принимают участие в знак солидарности в мирном протесте народа против бесчинства оккупантов

4. Симферополь. Дело “Веджие Кашка”. У “суда” случился припадок гуманности — по делу о фейковом вымогательстве просят “всего лишь” условные сроки. Видимо, общество накалено до предела облавами 27 марта. Журналист Осман Пашаев прокомментировал: “Какой гуманный суд в россии. “Потерпевший человек” утверждает, что “вымогатели” хотели вырезать у него почку. И за это всего лишь условный срок? Или не было ни почки, ни вымогательства, или российское правосудие гуманнее скандинавского”. Напомню, во время задержания нескольких крымских татар 23 ноября 2017 года оккупанты фактически убили 82-летнюю Веджие Кашка, к которой было применено физическое насилие

5. На слепого Игоря Никитенко из Джанкоя оккупанты не стали возбуждать уголовное дело за плевок в т.н. “депутата Госдумы” Михаила Шеремета. Но могут вменить побои, которые инвалид якобы нанес двухметровому приятелю Гоблина. Побои на теле Никитенко говорят о том, что били его самого — но по этому поводу оккупанты молчат

6. Сегодня день рождения у военнопленного моряка Василия Сороки, захваченного оккупантами в нейтральных водах у берегов Крыма. Василию исполнилось 28 лет!

7. Оккупанты заявили, что “нарушения процедур” прохождения украинских кораблей через Керченский пролив может привести к “возникновению военного конфликта между Украиной и российской федерацией, в который может быть вовлечена и НАТО”. Требуют прекратить поддерживать Украину и Грузию

8. Страны Евросоюза, Канада и США в очередной раз осудили инспекционный режим, введенный россией в Керченском проливе, а также препятствия для судоходства, вызванные строительством моста через пролив 9. Российское учебное судно “Седов” не получило разрешение на вход в территориальные воды Эстонии из-за присутствия на борту курсантов Керченского морского технологического университета. “Эстония не признает незаконную аннексию Крыма, и, по нашей оценке, выдача разрешения на вход учебного судна в территориальные воды Эстонии противоречила бы политике непризнания аннексии Крыма”, — добавили в МИД Эстонии. Оккупанты, пустив пузыри из носа, заявили, что это “недружественный акт эстонских властей”

10. В этой новости прекрасно всё: во Франции за сутенерство задержан “представитель ДНР” Юбер Файяр. Теперь он не сможет посетить “Ялтинский экономический форум”

11. “Невиданное сокращение грозит севастопольской медицине” под лозунгом т.н. “реорганизации”, жалуются пропагандоны, напоминая о том, что “в больнице №3 работает единственное в городе ревматологическое отделение. Причем, если при Украине оно насчитывало от 40 до 60 коек, по российским нормам на весь Севастополь положено лишь 25”. Но может не остаться и этого. Добавьте сюда сотни тысяч понаехавших, сбежавший от долгожданных “высоких российских зарплат” медперсонал и получите то, что мы уже имеем: талоны, которых не достать, и очереди к врачам, расписанные на недели и месяцы вперед… Ватники немного побузили на собрании Нахимовского района, но особо вслух боялись что-то сказать, чтобы уже сейчас не лишиться работы

Новости Ливийский сценарий для Украины и безработный Медведчук

12. Во время выездного заседания “Совета министров Крыма” в Судаке оккупанты заявили, что в Крыму нет проблем с лекарствами. Собравшиеся люди обвинили оккупантов во лжи, после чего те моментально признали, что жизненно важных лекарств действительно нет — даже на складах

13. ТЦ SeaMall поднимает арендную плату на 20%, при этом УЖЕ являясь самым дорогим ТРЦ в Севастополе по цене аренды. Муссон дешевле, но не может ожить после 9 месяцев простоя. Строящаяся Lavanda не хочет видеть у себя местных арендаторов — им подавай московские сети. Бизнес продолжает “развиваться”

14. Поезд поБеды сегодня прибыл в оккупированную российскими нацистами Керчь. Вата устроила песнеплясочный шабаш

P.S. Как уже было упомянуто в дайджесте, в Севастополе медики немного поскулили в честь новых сокращений и мизерных зарплат. Севастопольские пропагандоны отметили: “Несмотря на многократные приглашения, никто из медиков выступить с трибуны так и не решился — все боятся поплатиться за разговорчивость рабочим местом”. Вспоминаю, как громко предатели кричали “россия” и “референдум” в 2014 году. Теперь же они поняли, что в оккупации разрешено только громко молчать, но я уверен, что причинно-следственную связь между событиями 2014 года и сегодняшним днем видят далеко не все.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!