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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Крымчане - Путину: "Тут не вопросы надо задавать, а п**ды давать"

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1. Саше Кольченко оккупанты не дают читать статьи в “Новой газете”, которые в колонии считают “запрещенными” — их просто вырезают: племянница политузника Анастасия написала о свидании Саши с мамой. Саша просил писать ему письма. Подробности - здесь:

Адрес для писем:

456612, Челябинская область, г. Копейск, ул. Кемеровская, д. 20, ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области, Кольченко Александру Александровичу, 1989 г. р.

2. Пациенты севастопольского онкодиспансера пишут коллективное обращение к путину. На сдачу всех анализов перед лечением уходит год. Рак из второй стадии к этому времени превращается в 4-ую, если пациент еще жив. Врачи не лечат, т.к. завалены бумажной работой. Но теперь путин узнает и поможет. Великая, бл.., страна.

3. Многие ватники сцарю больше не верят: “Уважаемы керчане! 20 июня состоится прямая линия с путиным. Пишите в комментарии свои вопросы”. Комментарии: “Почему в стране, первой по газу, нефти и … люди — нищие, а 10 упырей высосали все? И почему в Керчи руководство города — говно?”, “Лучше бы земли давали молодым семьям, а то путин только обещал, как всегда”, “Один вопрос: когда?”, “Когда свалит он? Надоел. Долой”, “Тут не вопросы надо задавать, а п*зды давать. Что за базар не отвечает — что он, что его банда”, “Когда вы с менделем уже нажретесь?”, “Когда о народе думать начнёте?”, “Отменить кассовый аппарат”, “Пишите, верьте в сказки”. Кроме того, были размещены фотографии, как менты пакуют митингующих, а кизяки бьют недовольных плетками. На это был написан такой комментарий: “Всех не перебьют. В 17 тоже так делали, и что…”.

Новости Крымнаша. Крымчане - Путину: "Тут не вопросы надо задавать, а п**ды давать"

4. “Мавзолей путину” при жизни! Пирамидальное строение с окнами и входной дверью появилось у ватоголовых в саду под Терновкой (Балаклавский район Севастополя). Вот так некоторые мокшане, поселившиеся в Крыму, молятся оккупантам.

5. Оккупанты продолжают развлекать заложников военно-террористическими учениями: “Вчера вечером в районе Марьино (Симферополь) грохотали взрывы. Кто знает, что это?”, “Самолеты проходили барьеры. Учение”, “Самолеты проходили учения”, “Идёт подготовка к военному форуму”, “Учебные стрельбы на Ангарском стрельбище”.

Новости Крымнаша. Крымчане - Путину: "Тут не вопросы надо задавать, а п**ды давать"

6. Цены на фрукты в оккупированном Крыму гораздо выше материковых. Так, килограмм черешни на рынке “Нежданна” в Херонской области обойдется в среднем в 35 гривен, а на симферопольском рынке “Привоз” — в 90 гривен. За килограмм клубники на Херсонщине придется выложить 25,5 гривен, а в Симферополе — от 50 до 131 гривны. Дыня в Крыму стоит в 2 раза дороже (37 гривен против 15), и только арбузы одинаковы по цене — 25 гривен за килограмм. В Севастополе килограмм клубники обойдется в 95 гривен, а черешни — от 87 до 106 гривен.

Новости Крымнаша. Крымчане - Путину: "Тут не вопросы надо задавать, а п**ды давать"

7. “Строительством трассы “Таврида” русня меняет полуостров до неузнаваемости, идет разрушение древних транспортных артерий. Они сознательно провоцируют запустение северного Крыма. И это в истории не впервые. Как мы себе представляем Крым? Конечно, из окна машины/поезда. Это степные или приморские пейзажи. Современные дороги во многом формируют наше восприятие полуострова и его истории. И да, над этим поработала русня, задвинув Бахчисарай, Кафу и Гезлёв в статус закоулков. Современная дорожная инфраструктура была построена в два этапа: после слива в Крымской войне — строится ж/д в Севастополь; после слива/освобождения/геноцида — строится трасса на Южном берегу. Зачем вообще знать про эти дороги? Все просто: построенная Российской империей и Совком сеть дорог изолировали от жизни весь Горный Крым. Да-да, центр средневековой государственности — Крымское ханство. Еще во время депортации основной дорогой с ЮБК был переход через Ай-Петри/Бойку — и дальше в Бельбекскую долину. Именно поэтому сталинские палачи грузили ялубоев в вагоны на станции Сюрень под Бахчисараем. До 60-х дорога из Севастополя в Ялту шла через Байдарские ворота (перевал на Ласинской чаще). Т.е. — через Байдарскую долину. Старая дорога из Севастополя в Ялту вообще повторяла почти полностью дорогу из Херсонеса в Харакс (крепость на ЮБК) в Римское время. Отличная римская дорога расположена чуть севернее — в районе Скели… В общем, русня умеет делать только говень”.

8. Оккупанты для строительства трассы “Таврида”, которую в Крыму назвали “трассой смерти”, отбирают еще 30 участков у жителей Севастополя, которым традиционно пообещали невыполнимое — выплатить рыночную компенсацию. Ранее в основном всех кидали, ничего не выплачивая совсем, мол, дом построен “незаконно”, или выплачивая мизер.

9. “Сегодня в Коктебеле!!! Выброс канализации в море!!! Администрация района, вы видите, что происходит экологическая катастрофа!? Анонимно”, — пишут жители города. Судя по тому, что возле стока с фекалиями плавают скрепные отдыхающие, то им все нормально.

Новости Крымнаша. Крымчане - Путину: "Тут не вопросы надо задавать, а п**ды давать"
Новости Крымнаша. Крымчане - Путину: "Тут не вопросы надо задавать, а п**ды давать"

10. Крым все дальше удаляется от Украины. На каждом шагу слышу аканье и оканье.

P.S. В последнее время, в преддверии “прямой линии путина”, ватный вой с мольбами о спасении вознесся с новой силой. Выглядит, конечно, все это очень жалко. А вот одна из жительниц Крыма написала: “Лучше ничего не просить у путина, а то еще “поможет”. И ведь она права. Одни просили о спасении — и получили камни с неба, другие получили подвалы и свист от снарядов над головой. Шокирует только то, что на шестом году войны до многих ничего так и не дошло.

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Украина
Теги
Новости КрымаНовости России
Источник
Источник:crimeaua1.wordpress.com
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