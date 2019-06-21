1. Крымчанин прокомментировал очередной шабаш секты РПЦ с триколорами: “Це в Криму попи з організації, яка, боячись санкцій, продовжує називатися “Українська православна церква (МП)”.

2. Т.н. “Верховный Суд” Крыма оставил в силе решение т.н. “Киевского районного суда” Симферополя от 31 мая 2019 года об административном штрафе за ЧУЖОЙ (!!!) пост на страничке в соцсети крымскотатарской активистке Лутфие Зудиевой

3. “Северо-Крымский канал или то, что от него осталось”, — написала жительница оккупированного россией отравленного Армянска, опубликовав соответствующее удручающее фото

4. “Я бежал за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне безразличны”: в Крыму в очередной раз отказались от днепровской воды, которую им никто не предлагает. Уверяют, что Днепр превратился в “канализацию всей Украины”, и вода из него “опасна”. В очередной раз заявили, что в Крыму нет проблем с водой

5. Жители оккупированного Армянска уже несколько дней сидят то без воды, то со ржавой жижей. Свет тоже периодически отключают: “И это уже ни в одни рамки. Вечером рыжая, вонючая, а утром воды нет. Работники х*ровы, почему из-за кучки людей страдает все население города?”, “Звонили на горячую линию. Трубку берут быстро. Выслушали, сказали, что быть такого не может, что нет воды, потому что деньги из бюджета выделялись на новые насосы и трубы, и они не имеют права без предупреждения отключать!”, “Звонила. Девушка-оператор сказала, быть такого не может, что так часто воду отключают, ведь насосы поменяны, и все отлично. У нас дома теперь всегда эти баклажки 3 штуки по 5 литров стоят”, “Такой фигни раньше не было”, “Вы первый день в городе? Погуглите, почитайте про климат Крыма, про канал, про его перекрытие”, “Меньше знают — крепче спят. Пусть думают, что это насос сгорел, и слушают верхушки, что у нас в Крыму, особенно в Северном, всё в порядке, и воды нам не надо. И мы самый чистый, экологичный город, и нам ничего не грозит”, “До “ремонта” и замены труб водоснабжения было лучше. Но это, скорее всего, просто совпадение”, “Нынче золотая наша вода! Платим дорого за неё, а поставки ноль!”, “Какие-то игры невесёлые с водой. В течение двух часов два раза отключали. Люди, может, к финишу приходят наши скважины?”, “Суки, дайте воду!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”, “Что на этот раз с водой? Насос? Отсос? Реально, скоро воду бутылями хранить придётся. А потом полдня ржавчина”, “Живем как на вулкане, так и не знаешь, когда в следующий раз ебн*т”, “Проблема из-за нехватки воды. А не из-за насоса и тому подобное. Просто тупо воды нет”, “Ещё пару тройку годиков и получим опыт наших бабушек 1954 год. Читаем историю Крыма, только настоящую, а не фейки всякие”, “Кто знает, почему нет света Иванищева 15??? То вода, то свет. Бесит уже”, “В Суворово 2 дня с 9 утра и до 17 часов нет света. Бесит — не то слово”

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6. Морская авиация Черноморского флота россии проводит в оккупированном Крыму ракетные стрельбы “по условному противнику”. Нетрудно догадаться, кого они считают противником

7. Оккупанты много раз заявляли, что количество туристов побило все рекорды, но ватники продолжают мечтать о том количестве, которое было до оккупации: “Как только пойдут поезда и оживет вокзал, курортников в городе много прибавится. Как думаете, лето наконец-то будет, как до 2014 года?”. Ответы: “Ага, и цены такие же”, “Наивные Вы”, “Ага, мост запустят, сразу все поедут, сразу цены упадут, сразу все будет супер, говорили они, Крым, как Лас Вегас будет, говорили они… Ну-ну. Я уже давно говорил, что с каждым годом сюда будет все меньше и меньше людей приезжать. Статистика говорит одно, глаза видят другое”, “Кто сюда поедет? В Турцию дешевле слетать, чем в Крыму отдохнуть. И люди злые как собаки”, “Не все люди выездные из страны”, “Поедут и сюда, но так, как в 2012-13, не будет”, “Уже один мост есть — ничего хорошего((, жд уже настораживает( И все бомжи поедут со всей россии. Омских наркош у нас уже полно, и криминала стало намного больше. После 14 г. пошло все что-то не так, в худшую сторону”, “Сами россияне с материка говорят, что увидите, какая нищета к вам попрёт”, “Поток россии и Украины 2013 не вернуть НИКОГДА!”, “Мечтать не вредно”, “Почитав эти комменты, как-то настроение упало ехать”, “Дело-то не в поездах, а в ценах”, “Скорее, отсюда ехать будут, чем сюда”, “Нет, не будет, поездов будет приходить меньше”, “Так, как было до 2014, и не надо! Не город, а сплошной базар”, “То же самое говорили о запуске автомобильного участка моста”, “Давайте не будем наивными. Никогда уже не будет так, как до 2014 года. Крым для континентальных жителей ранее был дешевле и привлекательнее”

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8. Царь сегодня вате лапшу вешал. На ватных пабликах по этому поводу — тишина. И только на керченском немного поговорили: “Что бы вы спросили у путина? Я бы спросила следующее: почему Керчь — ворота Крыма, самый древний город россии, город-герой, город на двух морях в таком плаченом состоянии? Почему в Керчи такая ужасная администрация? Почему Аксёнов с этим ничего не делает? Ничего не меняется! Въезжая в Крым, Керчь — это его лицо! Все должны с самого первого города, даже только видя его со стороны, убедиться в том, в какую жемчужину путин превратил Крым, как облагородил! Но этого не видно, к огромному сожалению”, — написал упоротый ватник и получил ответы: “В контексте нашего времени, все вопросы решаются только при возникновении "социальной напряженности". Выводы делайте сами. Яркий тому пример — Движение желтых жилетов во Франции”, “В нашем случае не дадут выйти. Омон хорошо всех разгоняет. Путин обещал, что Митридат сделают (прим — Митридатская лестница рухнула в 2015 году). И где???”, “Странно, что у кого-то есть вопросы. В тексте нужно убрать знаки вопросительные. Тогда будет констатация фактов”, “Это не только в Керчи. Это по всей россии. В этом, язык не поворачивается сказать "в нашем", государстве отрицательный отбор в элиту и органы государственного управления. Только откровенные подлецы туда попадают”, “Когда он вместе со всеми кремлевскими уйдет на заслуженный отдых?”, “Ждут, когда с него сдерут подковы, вручат билет в ад, где засунут в котел с кипящим маслом, дадут облизывать раскаленную сковородку и вернут 2013 год”, “Шёл бы на куй этот царь”, “Банки с водой подготовил, поставил у телека, генератор на всякий случай заправил”, “А чего ждать? ЦарЕК часто приезжает в город, а толку ноль. А за то, что хорошо живём, могут толь хвастать жены военнослужащих и лайки в комментариях ставить”, “А нафига?? Слушать заготовленные вопросы и ответы?? Потом подборку самых нелепых ответов посмотрю”, “Тццц, закон об оскорблении власти уже в силе”

P.S. В Симферополе оккупанты не оборудовали сегодня точек публичной видеотрансляции “прямой линии” с путиным, как это делали в предыдущие годы. И даже ватники в большинстве своем не знают о том, что луноликий сегодня через телевизор безуспешно заряжал банки с водой. Вера в хорошего царя серьезно пошатнулась, а у многих вчерашних адептов — угасла совсем.

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