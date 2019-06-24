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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!

2.3т

1. Севастопольские пропагандоны в ужасе. В статье под заголовком “Россия заплатит украинке 2,5 млн рублей за "аннексию" Крыма. Почему это не смешно” они написали: “Более 1 млн гривен получит украинская журналистка Анна Андриевская, работавшая ранее в Крыму. Деньги будут взысканы за счет продажи госимущества рф, арестованного на Украине. Инициаторы иска утверждают, что право на подобную компенсацию есть у каждого украинца. Ситуация серьезная: если украинские активы россии распродадут полностью, российское имущество по запросам Киева начнут арестовывать в Европе. Чем ответит Москва?”. Пропагандоны считают, что россии надо переходить к “активному поведению” и подавать на Украину в международные суды за блэкаут, блокаду и т.д. Пропагандоны явно не знакомы с Женевской конвенцией ООН, в которой говорится, что страна-оккупант, которой признана россия, несет ответственность за захваченную территорию и обязана обеспечить население всем необходимым.

Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!
Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!
Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!

2. Азербайджан опроверг сообщение оккупантов о запуске автобусных рейсов между Баку и оккупированным россией Крымом. Никаких рейсов с Крымом нет. Причем про “запуск” рейсов из Баку в Симферополь оккупанты соврали уже дважды.

Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!

3. Руководители 15-ти компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста, записали слезное видеообращение к путину с просьбой разобраться, почему они уже более полугода не могут получить заработанные деньги. Общая сумма задолженности составляет почти полмиллиарда рублей. Оккупанты кинули более 40 организаций и их сотрудников — все они в основном из Краснодарского края и других регионов россии, т.к. жителей Крыма на стройку скрепы практически не брали. Ватники скулят: “Когда полтора года назад мы начали участвовать в стройке Крымского моста, это был очень эмоциональный момент, что мы работаем на такой крупной стройке. Национальный проект, в конце концов. Сейчас мы чувствуем разочарование, мягко говоря, очень мягко говоря. А если быть точным, то кинули нас, государство кинуло, получается”.

4. Ялта. На Пушкинской улице в помещениях от закрывшихся/накрывшихся бутиков сначала пооткрывались точки по продаже дешёвого пойла, а теперь вот овощами торговать начали. Скоро, видимо, добавятся офисы по ремонту сапог и приёму стеклотары. Встаем с колен.

Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!

5. Новости процветающей медицины из Евпатории: “После работы поехала в травмпункт. Пока ждала несколько часов, насмотрелась. МУЖИКА под руки заносят с перерезанной артерией на ноге, весь коридор в крови, а ему кричат: зарегистрировались!? Полис и паспорт есть!?? Он кричит, что сознание теряет, а ему в ответ: ну, куда же ты, все кровью заливаете?? Одного трупа, которого в морг везли, негде же больше везти. Мамы в шоке, детей обнимали. Ну, и наконец мальчика, который 20 минут сидел с переломом руки и умолял спасти его шёпотом и с напуганными глазами — персонал ждал, пока документы папа заполнит и мама полис привезёт!! И это всего 3 часа времени, а это бюрократия убивает”. Комментарии: “Да вообще пипец. Мы со свекровью три часа сидели с переломом ноги. Один травматолог на всю Евпаторию — это нормально??? Дожди когда были, люди поскальзывались, падали — полный коридор народу, а сидит один травматолог!!!! Мы с россии просто были в шоке. Надо куда-то жаловаться”, “Там никто не хочет работать. Кабинеты есть, врачей нет. Много врачей ушло”, “Выживает сильнейший”, “Да здравствует РОССИЯ!!! Как здесь хорошо! А будет еще лучше!”, “Да я два месяца к травматологу попасть не мог, а ты 3 часа, да с тещей”, “Росия тут ни при чем, у нас просто врачей нет”, “Это вам не Америка”, “Будет еще хуже”, “Туда приходить можно, если совсем выхода нет”.

Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!

6. Крым продолжает обрастать заборами: “Заборы на ЮБК захватывают все новые и новые территории, забирая у крымчан и гостей полуострова возможность наслаждаться морскими пейзажами, проезжая по трассе Севастополь-Ялта. Год назад забор вырос над поселком Олива. Вчера рабочие установили ограждение вдоль трассы в районе поселка Оползневое. Тенденция усиленно огораживать заборами общественные пространства пришла в Крым после 2014 года. В украинские времена заборы тоже строились, но процесс не носил такой массовости. Сейчас на полуострове заборы ставят на автовокзалах, пляжах и трассах. Ими отрезают от моря целые поселки. Под Севастополем закрыли для обычных людей доступ в Батилиман, где находится один из лучших общественных пляжей "Таврида" — путь к нему теперь также преграждает забор. Это половина всей южнобережной зоны города. Там ударными темпами перестраивает бывшую дачу Януковича какой-то российский вельможа”, — сообщили севастопольские пропагандоны.

Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!
Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!
Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!
Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!
Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!

7. Трасса “Таврида” — это военная логистика и попил денег дорогих россиян. А то, что перекрыли проезд к какой-то цивилизации, гавани до звезды: “Наверное, нам еще тяжелее. Трасса Таврида перекрыла проезд в пгт Зуя восьми селам, а это более 10 000 человек. Мы полностью зависим от Зуи, потому что у нас вся инфраструктура находится там: детские сады, школа, больницы, магазины, автостанция, МФЦ, поссовет, банк и банкоматы, аптеки, заправка, церковь и мечеть и т.д. Надо что-то делать. Сил терпеть уже нет! Разве можно так мучить людей!? С таким нетерпением ждали трассу! Неужели нельзя было как-то учитывать интересы людей, а не настраивать их против себя? Мы все еще надеемся на то, что мы небезразличны, это просто ошибка, и хотя бы перед выборами что-нибудь придумают. Иначе у людей уже нет терпения, сил и денег. Последствия будут необратимые!!!!!!”, — ноют ватники.

Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!

8. Интересно, о чем думают скрепные туристы, видя на пляже оккупированного Крыма надпись “ПТН ПНХ”?.

Новости Крымнаша. Пропагандоны в ужасе!

P.S. Вынесу в постскриптум сообщение ватного медика из пункта, где описаны прелести евпаторийского травмпункта: “Многие при смене власти ждали бесплатной медицины и ОМС. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Медработники сами в шоке от такой ситуации, но пока бумажки не заполнишь, помощь оказать не можешь, даже если пациент при смерти. А если не заполнишь, то вот тебе штраф и выговор от начмеда. Насчёт нехватки кадров: какой нормальный человек захочет гробить своё здоровье за мизерную зарплату? Вот-вот. А по поводу трупа: как бы это ни выглядело, но кроме как через приемное отделение, из здания труп никак больше не вывезти”. Как вы уже поняли, с медициной в Крыму происходит все совсем не так, как обещали оккупанты развесившим уши предателям Украины в 2014 году. Аналогичная ситуация во всех сферах жизни захваченного острова-404.

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КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
РоссияРоссия - страна-агрессорНовости КрымаНовости России
Источник
Источник:crimeaua1.wordpress.com
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