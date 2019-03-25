1. Придет время — ответят все: полиция АР Крым объявила о подозрении еще двум лицам, которые вступили в ряды т.н. “самообороны Крыма”, созданной оккупантами во время активной фазы захвата Крыма, участвовали в блокировании и захвате украинских воинских частей и админзданий

2. Появилось видео вчерашнего митинга коммунистов в Севастополе, на котором ватники причитали: “За 5 лет ничегошеньки в Севастополе власть кремлевская не восстановила. Анализируя все, что происходит, мы требуем импичмента путина”, “Возникает вопрос, а почему власть позволяет себе так обращаться с простым народом? А потому что народ ей это позволяет. Более того, тот, кто имеет смелость возвысить свой голос, тут же скручивается в бараний рог”, “Мы требуем остановить рост цен и тарифов, повысить зарплаты и пенсии, отменить повышение пенсионного возраста, остановить полицейщину”. На фоне ватного воя играли песни, в которых злословили Горбачева и Ельцина, а также славили кровавого тирана: “Чего на Сталина пенять — не он на нас строчил доносы”, “В Севастополе Сталину быть!”. Безумный ад

3. Болтливые ватные “общественники” на вчерашнем собрании в парке львов “Тайган” у Зубкова решили объединиться “для создания конкурентной оппозиции "Единой россии" на предстоящих выборах в местные советы”. Наивные, конечно, но пусть качают “лодку стабильности”

4. Оккупанты показали лживую “динамику”, согласно которой количество туристов в Крыму увеличилось с 5,9 млн человек в 2013 году до “6,8 млн человек” в 2018. Жители Крыма прокомментировали: “Вранье”, “А почему не 10 млн?”, “А ведь цифры правильные. Только это не туристы, а на ваше место — переезжанцы”, “Что за бред? Больше, чем в 2013 году? Не смешите”, “Группа здравомыслящих крымчан!”, “А теперь для конкретики. 2013 год по количеству туристов побил рекорд союзной давности. Просто Украина заявила о евроинтеграции, и многие иностранные агентства включили в маршрут Крым — для ознакомления и подтягивания инвестиций. Было огромное количество туристов с ЕС и стран ближнего и дальнего зарубежья — лично знаю. При этом ходили морские турлайнеры по маршруту. И получается, в режиме ограничения рф собственными силами побила не только украинский рекорд, но всесоюзный? Не смешите)))”, “Во как, оказывается! А че там с законом о фейковых новостях, приняли уже?”, “Вранье, при Украине отдыхающих больше было”, “ПЕЗД@@@Ж!!!!”, “Невооружённым глазом видно, что летом приезжих меньше, значительно меньше. Тут и статистика не нужна”, “Может, людей и было столько, только им все дорого, и вообще, одни жмоты приезжают, на них ниче не заработаешь. Толку от них?”, “На рынке на семью два персика берут и 8 литров пива, а вечером влюбленная пара берет одну картошку фри на двоих и сидят под Луной, нищеброды”, “Если эта цифра и верна хотя бы на 10%, то 90% от этой цифры — это социальники, которым втюхали путёвки, а они сами бедные. Нам такие туристы и нах не нужны”

5. Можно хоть сто раз написать в своем аккаунте “Крым”, но Казань не спрячешь. Цитата российского ТВ про Украину, “которая в Крыму 23 года ничего не делала”, выдает вас, лапти, с потрохами. Местный такого не сбрешет, поэтому даже вата вычисляет понаехов и ставит их на место

6. Евпатория просит оккупантов ничего не делать, а то становится еще хуже: “Люди! Проехали по дороге после села Уютного в сторону Молочного. Сразу за уютным якобы залатали ямы, но стало ещё хуже. Зачем вообще такой ямочный ремонт нужен??? Такие огромные бугры. Забросали непонятной смесью, просто бездарность и наплевательское отношение. Хотя бы ровно сделали, но нет, теперь там стиральная доска, так же останавливаешься, как и на ямах. Аноним”, “Были ямы, стали бугорки”, “И так сойдёт, как говорится”, “Как по мне, то сделали намного хуже. Зачем бугры лепить — каток лень было везти для нормальной, качественной заделки ям? Наши рукожопые дорожники по-другому не умеют работать. Собрали разный сброд”

7. В Массандровском парке мало того, что этой весной выросли новые заборы и шлагбаумы, так ещё и одну из больших прогулочных полян обозвали “подзоной” и затеяли на ней стройку

8. Чтобы приготовить колдовское зелье, необязательно ходить к колдунье! Купите в Крыму любой консервированный паштет российского производства. Там в составе как раз все, что нужно — шкура кабана, когти совы, мышиный порошок, голова куры, помет собаки.

9. “Считаться наследником победы — великая честь, но одновременно и огромная ответственность”, — цитата оккупантов с одного из детских военных шабашей, которые ЕЖЕДНЕВНО проводят по всему Крыму. А я представляю, как немецким детям фигово! Они же не СЧИТАЮТСЯ наследниками победы! ​Как они вообще живут в своей Германии? Без победы? В Армянске тоже нет других проблем. Наследить наследством осталось — и всё

10. В детском лагере “Артек” (ныне филиал министерства нападения россии) прошел “реквием памяти Молодой гвардии”. Не скучают дети. А в Кизилташе (Краснокаменка) полицаи режима, сектанты РПЦ и дети в рамках акции “Вахта памяти” высадили деревья, а потом сфотографировались с вывеской: “В 1945 году Победа была на Пасху! Христос Воскрес!”. Капец какой-то — как сильно скрепки перемешались у них. Напомню, что СССР сотрудничал с нацистской Германией до тех пор, пока Гитлер не напал на совок. Посмотрите видео с Молотовым, который 1 ноября 1939 года с трибуны Верховного Совета обвинил Англию и Францию в том, что они — “поджигатели войны, которые хотят поссорить СССР и Германию”. Вторая мировая война шла уже 2 месяца

11. Глубинный народ — это народ, достигший дна, снова пробивший дно, затем достигший нового дна… И так до бесконечности. Глубокодонный народ.

P.S. В заключение выпуска дам слово жителю “исконно русской” Бахчисарайщины: “Выросло уже целое поколение россиян, которые не видели настоящих пышных кремлевских похорон. Пришло время повторить”.

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