1. Оккупанты вчера вечером оштрафовали на 1000 рублей крымскотатарскую активистку, супругу фигуранта второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир” Мумине Салиеву — якобы за нарушение ст. 20.3 КоАП рф (демонстрация символики запрещенной организации). Салиеву осудили за репост в соцсети Фейсбук, который она сделала в 2013 году, за год до вторжения россии в Украину.

2. 31 мая в двенадцатом часу ночи оккупанты признали виновной и вторую крымскотатарскую активистку — Лутфие Зудиеву. Её оштрафовали на 2000 рублей за ЧУЖОЙ (!!!) пост в соцсети Фейсбук, который был написан в 2014 году.

3. Весь вчерашний день и до полуночи репрессируемых крымских татарок ждали люди, которые в знак поддержки и солидарности собрались под зданием “суда” в Симферополе. Судила правозащитниц “судья” оккупационного режима Гурина Ольга Валерьевна.

4. Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев освобожден от исполнения обязанностей уполномоченного президента Украины по делам крымскотатарского народа. Джемилев был освобожден от этих обязанностей в последние дни каденции Петра Порошенко. “Меджлис определит, кого рекомендовать. Я бы хотел, чтобы назначали кого-то более молодого, потому что мы уже старые как мамонты”, — сказал Джемилев.

5. “Впервые после трех месяцев непрерывного ШИЗО видит в окно зеленую траву и деревья”. Прочтите последние новости о политзаключенном Владимире Балухе, которого оккупанты перевели из штрафного изолятора в тюремную больницу.

6. В Подмосковье задержали автора и ведущего Телеграм-канала “Суверенный Крым”, 25-летнего Виктора Сосну. Напомню, утром 21 мая в Симферополе на фасаде дома по улице Александра Невского, где находится мурал с изображением путина, неизвестные нанесли трафаретную надпись: “ФСБ, давай поиграем? Е2 — Е4. Теперь твой ход, СУКА. Телеграм-партия независимости Крыма”. Ответственность за акцию взяла на себя ранее неизвестная группа, которая называет себя “Телеграм-партия “Суверенный Крым”.

7. При пересечении админграницы оккупанты всё чаще в ультимативной форме требуют от крымчан предоставлять рузке аусвайсы. Причем требуют выборочно, в случайном порядке.

8. Как вы уже знаете, во всех городах Крыма оккупанты установили уличные матюкальники, которые зомбируют почти 24 часа в сутки. Жители Феодосии обсудили проблему: “На набережной Десантников радиоточка постоянно крутит судный репертуар песен 60-70 годов. В сочетании с неухоженностью, у отдыхающих создаётся впечатление "Города Зеро". Куда обратиться, чтобы перешли на местное "Полезное радио" с интересными новостями, рекламой феодосийских мероприятий, музыкой на любой вкус? Или хотя бы расширить репертуар того, что есть. Например, дойти до музыки 90-х”. Ответы: “Слушай, что тебе сказали, раб”, “Репертуар Судного дня”, “Оккупировали шумовое пространство в городе”, “По поводу аудио насилия осмелюсь побомбить только касательно надоедливой рекламы, особенно социальной”, “Феодосия с каждым годом только хереет”, “Нет-нет.

Я выступаю решительно за продолжение и дальнейшее развитие абсурда. Как налогоплательщик, я хочу, чтобы оттуда постоянно, 24/7, вещал некто голосом Левитана. И чтоб никакой иной музыки не было, кроме Петр Ильич Чайковский "Лебединое Озеро". И чтоб побольше таких радиоточек на столбах установили”, “А я мечтаю дожить до того дня, когда по всем телеканалам страны весь день Лебединое озеро. Весь город превращен в помойку. Большинство феодосийцев предпочли бы за станком стоять, чем быть прислугой у этих, которые приезжают шмурдяк жрать под вонь из ливневки, да Крым наш орать”, “Вот только с набережной — действительно, это навяливание нафталиновой музыки, ещё и громко — очень не в тему, нагружает и хочется убежать оттуда поскорее. В сквере у старой почты тоже начали крутить это целый день. Зачем? Зачем так нагружать людей?”, “Зомбирование”, “Этим можно пытать людей!!!”, “Я за Голос Америки”.

9. Крымский паблик о наболевшем: “Плохо было при Украине… Вода была в канале для полива. Овощи дешевые были. Поезда с курортниками шли день и ночь. Плохо… Зато теперь — ммм. Красота!”, “А это уже вопрос к майданникам”, “Цены на овощи — космос. Качество отвратительное, особенно лук, яблоки, чеснок пустой. А случайно не с запретом украинской продукции связано то, что мы сейчас наблюдаем в магазинах?”, “Украина полностью снабжала полуостров качественными, вкусными продуктами. Было изобилие всего — фурами продавали. Сумы, Херсон и Хмельницкий край — там очень плодородный и хозяйственный в сельском хозяйстве. Сейчас жрем непонятно что, химию, и будем болеть. В россии онкология зашкаливает. Китай кормит всех. А качество крымских продуктов постепенно снижается — скоро будет к нулю”.

P.S. На последнее сообщение в 9 пункте сегодняшнего дайджеста был написан такой ответ: “Не тем людям объясняете. Они вам сейчас будут писать про житницы Краснодарского края и кормилицу-Кубань. Просто, чтобы понимать, как вы, разницу в качестве продуктов украинских и отсутствие качества в российских, нужно сравнивать. В россии продуктов нет от слова совсем. Есть какие-то заменители с названиями — молоко, но назвать это молоком язык не повернется. Овощи, которые не имеют ни вкуса, ни аромата. Просто нужно было смотреть, как скрепоносцы бегали за украинскими продуктами по Крыму раньше и выскакивали из поездов на каждой станции”. Немного от себя добавлю. До оккупации Крым (а особенно Керчь), видел паломников из Кубани, которые ежедневно штурмовали утренние паромы. Россияне ехали в свободный Крым на шопинг — за качественными, дешевыми украинскими продуктами и другим товаром. В первые месяцы уже оккупированного Крыма жители Керчи столкнулись в магазинах с новой проблемой — дефицитом. Причина? Рашисты Краснодарского края с новой силой хлынули в Крым, где пока еще продавались украинские продукты по украинским ценам, но уже в рублях, что было особенно выгодно запереправной саранче. Прошли месяцы, годы… Теперь крымская вата ездит в Краснодар, чтобы купить дорогое дерьмо, но уже дешевле, чем в Крыму. Зато есть мост…

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