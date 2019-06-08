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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Нужен демонтаж вонючей бензоколонки

2.8т

1. По состоянию на 1 июня 2019 года 86 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного преследования в Крыму. 27 из них удерживаются на полуострове, а 59 вывезены в россию.

2. Тяжелобольного Эдема Бекирова оккупанты продержали вчера в “суде” 12 часов без еды и медицинской помощи. А затем продлили ему арест на очередные два месяца. Во время судилища политзаключенный держаллист бумаги с надписью: “Сначала молодежь. Потом стариков. Теперь женщин. Кого дальше? Дети?”. Таким образом он выразил солидарность с крымскотатарской правозащитницей Лутфие Зудиевой и координатором “Крымского детства” Мумине Салиевой, ранее задержанными и оштрафованными оккупантами за посты в соцсетях. Палачом был “судья” Антон Цикуренко

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3. В оккупированном Крыму начались разграбления пересохшего Северо-Крымского канала. На одном из участков (протяженностью 300 м) в районе поселка Новоселовское неизвестные вывезли плиты, которыми были выложены стенки канала. Также там разрушены перекрытия. Состояние канала ужасает

Новости Крымнаша. Нужен демонтаж вонючей бензоколонки

4. Оккупанты в течение месяца заблокируют популярные VPN-сервисы, которые отказываются блокировать доступ к запрещенным Кремлем сайтам. Жителям Крыма станет еще сложней узнавать правду и пользоваться недоступными из-за санкций сервисами

Новости Крымнаша. Нужен демонтаж вонючей бензоколонки

5. Крым вчера вечером снова содрогнулся: “Что за взрыв сейчас был в Симферополе?”, “Самолёт включил турбину, пора уже привыкнуть”, “Сами вы самолёты. Это неведомая хня какая-то была”, “Мой кот испугался больше, чем я”, “Самолёты каждый день летают, но взрывов нет. Так что никакая это не турбина”, “(Из российского Новомосковска пишет) Охраняют наш покой!”, “Если они будут так его охранять, я в итоге заикой останусь”, “Я аж подпрыгнул, в Каменке было очень громко слышно. Вечно какие-то взрывы, заипали, честно!”, “Ага, чуть палец не порезала. В Каменке пипец окна задрожали”, “Правды не узнает никто, что происходит в последнее время, даже с фруктовыми деревьями что-то не то: они сыпятся, листья какой-то перхотиной непонятной, плодов почти нет”, “И не тока в Симфе это было”, “В селе Донское хлопок был, гул самолёта тоже, но конденсационный след не нашёл”, “Что-то разводят нас, говоря, что это самолеты. Где Симферополь и где Нижнегорское, а слышимость и волна одинаковые”, “Даже земля дрожала”, “На Москольце даже оконные рамы дрогнули, но это не переход самолёта на сверхзвук, у пассажирских нет таких возможностей, а боевых не было видно”, “Вот так нах… всех накроет, а мы и знать не ведаем, что это и из-за чего. Чуть сердце не встало”, “И в Кировском было”, “Самолет. Задолбали, я так перепугалась”, “В Белогорске слышно было”, “В Нижнегорске тоже было слышно! Аж дом задрожал”, “Даже в Феодосии слышно было”, “Пора привыкнуть, конечно, но, если честно, передергивает!!!”, “В Судаке тоже было слышно!”

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6. Оккупанты на мысе Опук снова проводят военно-террористические учения: запускают ракеты, сбрасывают бомбы

7. Севастополь радуется новому забору: “Начало сезона и новые сюрпризы. И снова закрыт проезд в Орловку. Знак автокемпинга так и висит, вот только до него появился знак о мидийно-устричном хозяйстве, а на месте проезда — забор. Хотелось бы узнать, на каком основании? Туристический сезон открыт — браво”

Новости Крымнаша. Нужен демонтаж вонючей бензоколонки

8. От заборов с колючей проволокой, которыми ихтамнеты перекрывают пляжи, стонет даже понаехавшая вата, которая теперь называет Крым “гетто” и “военной базой”.

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9. Позавчера в Симферополе был страшный град, который бил стекла машин и окна домов. Сегодня на Крым обрушились ливни — особенно сильно утонул Севастополь. Тем временем жители Симферополя, боясь повторения града, прятали свои машины везде, где только можно. Затопило и центральную часть Ялты

Новости Крымнаша. Нужен демонтаж вонючей бензоколонки

10. Главным итогом раскопок оккупантов в Хансарае стало выявление участков более раннего, чем Бахчисарай, поселения. Объясняю: великая теория, что столица Крымского ханства была построена на пустом месте, идет лесом. А вместе с ней и то, что кырымлы — “поздние кочевники”.

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11. В Ялтинском порту была облава на продавцов билетов на частные теплоходы. Птички щебечут, шо разруливать скандал между ГУП и частниками приедет аж целый министр транспорта Эрфянии. Несезон-2019 в разгаре… Причалы в Никите и Гурзуфе на грани обрушения.

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12. Посмотрел американо-британский сериал “Чернобыль”. Ком в горле. В 2010 умер мой брат, который прошел все это, именно от него. Летом 1987 года узнал о биороботах и о многом, что показали в сериале. Это надо каждый раз совкодрочерам на ночь показывать, чтобы спали в аду. Спасибо всем, кто снял этот сериал. Вечная память погибшим

13. Оккупанты заявили: “Крымчанам дали рекомендации по пересечению границы с Украиной. Пограничное управление ФСБ россии по Республике Крым рекомендует россиянам перед поездками за рубеж убедиться в отсутствии судебных задолженностей и планировать максимально быстрые маршруты для пересечения государственной границы”. Жители Крыма прокомментировали: “Началось. Продолжение следует. Совок. Отстой”, “Странно, какие задолженности могут быть у крымчанина, который выезжает по украинскому паспорту?”, ‘Все крымчане (понаехавшие не в счет) — граждане … Какие у них могут быть проблемы при пересечении т/н "границы"?”, “Как раз в разгар "выездов" к родным, руськие начали кампанию по "сбору" долгов. Коммунальные задолженности, не оплаченные до 10 числа, считаются препятствием к выезду? В нормальной стране это было бы смешно, но живем в рашке, а как говорится, умом расею не понять”, “Налог на хозпостройки, домашних животных, теплицы, страховка жилья, валежник, костер — что пропущено?”, “Крымчане как-то и без рекомендаций спокойно ездят в Украину, получают биометрические паспорта и другие украинские документы”

P.S. “У меня последние пять лет нет проблем в Украине. Все мои проблемы от россии” — это еще один комментарий из последнего пункта дайджеста. Жаль, что мир не очень хорошо понимает, что существование россии в нынешнем виде — это не только проблема Украины, но и мира в целом. Нужен демонтаж этой вонючей бензоколонки.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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Фигляр ПЖ
Украину ждёт резкий рост тарифов С 1 июля на Украине должно быть отменено государственное регулирование тарифов на электроэнергию – цены будут устанавливаться в ходе торгов, что ударит по карману простых граждан.
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Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
Киев утилизирует АТОшников до наступления мира в Донбассе Киевские власти сделают всё, чтобы после наступления мира на Украине в свои города вернулось как можно меньше украинских солдат.
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Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
«Подальше от ненадежного Киева». В Галичине прибавилось сепаратистов Жители Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей пока видят себя в составе единой Украины, но при этом в регионе растет число как сторонников местного самоуправления, так и независимости края. Об этом пишет киевский еженедельник «Зеркало недели», ссылаясь на проведенное по его заказу Киевским международным институтом социологии (КМИС) социсследование.
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