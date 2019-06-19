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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Наклевывается очередное письмо Путину с жалобой

1.8т

1. Сегодня на судилище в Ростове-на-Дону пятеро политузников признаны оккупантами виновными в “терроризме”. Крымским татарам, которых задержали после массовых обысков в октябре 2016 года, назначено наказание в виде исправительной колонии на срок: Теймур Абдуллаев — 17 лет, Рустем Исмаилов — 14 лет, Узеир Абдуллаев — 13 лет, Айдер Салединов — 12 лет и Эмиль Джемаденов — 12 лет. Заложников Кремля приехали поддержать активисты и родственники из Крыма. На их футболках было написано: “Мусульмане — не террористы!”, “Нет депортации крымских татар в российские тюрьмы!”, “Выстояли в 1944, выстоим и сейчас!”, “Эти сроки вас не сломят”

Новости Крымнаша. Наклевывается очередное письмо Путину с жалобой

2. Оккупанты прекратили “административное” преследование крымскотатарской активистки Гульсум Алиевой за пост в соцсети — “в связи с истечением срока давности”. Это уже второй раз, когда дело против крымской татарки “прекращают”. Прошлое “прекращение” закончилось задержанием на админгранице в связи с тем, что активистка оказалась в розыске по личной инициативе ФСБшника Александра Компанийцева

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3. Авиация и системы противовоздушной обороны оккупантов, дислоцированные в Крыму, приведены в боевую готовность в рамках очередных военно-террористических учений

4. Разгон облаков. Дорого. Звонить в Пентагон: небо возле Крыма продолжает патрулировать авиация США

Новости Крымнаша. Наклевывается очередное письмо Путину с жалобой

Новости Крымнаша. Наклевывается очередное письмо Путину с жалобой

5. Трасса “Таврида” строится оккупантами исключительно для попила денег дорогих россиян и военной логистики. Нацист Горный скулит: “Это полный караул. Чтобы пересечь трассу Таврида жителям между Первомайским и Кировским нужно на светофоре стоять, если не часами, то десятками минут. У некоторых просто сдают нервы. Это еще выходной день. А что тут творится в рабочие дни!! Люди часами теперь едут на работу в Феодосию. Ну вот как здесь забыли про эстакаду? Кто проектировал это безобразие????”

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6. Пляж “Хрустальный” в центре Севастополя оккупанты закрыли для купания. В воде обнаружены бактерии энтерококки, также превышена концентрация нефтепродуктов. При нынешней активности ихтамнетов, удивительно, что хоть какие-то пляжи еще не закрыты

Новости Крымнаша. Наклевывается очередное письмо Путину с жалобой

7. Заключенные интересуются, для чего нужны гестаповцы: “Вопрос для тех, кто знает, а не срач устраивает в комментариях. Что реально входит в компетенцию сотрудников Росгвардии?”. Ответы: “Росгвардия создана, чтобы гасить таких, как вы, активных граждан, недовольных работой полиции или ещё чем-либо в стране, а не бороться с преступностью”, “Да, согласен, полиция и росгвардия — это армия защиты коррупционеров и олигархов!”, “Это служба для подавления недовольных и голодных бунтов”, “Росгвардия для того, чтобы митинги разгонять и концерты рэперов срывать, вы не знали?”, “Пару дней назад сотрудники Росгвардии гоняли людей с пивом на Гоголя на речке. Так что, общественный порядок, получается, тоже в их компетенции”, “Они бабушек и дедушек пи*дить умеют, а ещё детей. И докапываться толпой к людям с детьми, сидящими на лавочке с соком!”, “О чем речь? Вы в полицию сходите — их казаки охраняют. Как они могут нас оберегать? Они только могут после произошедшего приехать, сделать вид, что разрулили”

Новости Крымнаша. Наклевывается очередное письмо Путину с жалобой

8. Кажется, наклевывается очередное письмо путину с жалобой на дороги. Кроме того, ватники скулят, что теперь не могут выбирать руководителей городов. Таки да, выборы были до оккупации, а теперь жрите, что сцарь приказал жрать: “Просьба всем неравнодушным отправить письмо путину про наши дороги. Если массово его разошлем, может, и дойдет вопрос… Наши руководители безответственны, пассивны и безынициативны, а мы их, к сожалению, не выбирали”. Ответы: “Нужны ему ваши дороги 100 лет. Сидит такой и думает, чем заняться сегодня? Аааааа, точно!!!! Дорога в Евпатории — это для него "очень" важно!!!!!”, “Наивности человека нет предела”, “Приедет Медведев, опять скажет: денег нет. Конец”

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9. Путин, полечи людей, а то они что-то приболели: “Куда можно обратиться за медпомощью? Или в стационар какой съездить? Наступили на ржавый гвоздь. Нужно, чтобы вакцину от столбняка сделали, наверное. В Щелкино есть подобное? Или Ленино?”, “Я бы задала этот вопрос путину на прямой линии: ПОЧЕМУ В ЩЁЛКИНО НЕТ ВРАЧЕЙ И ВООБЩЕ НОРМАЛЬНОЙ МЕДПОМОЩИ? ПОЧЕМУ С ПРОБИТОЙ НОГОЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ЕХАТЬ В СОСЕДНЕЕ СЕЛО??? А СКОРАЯ, ИНТЕРЕСНО, КАК СКОРО ПРИЕЗЖАЕТ, ЕСЛИ ЧТО???”, “Иногда не приезжает. Машин нет”, “В том году, в июле, у ребенка был приступ ларингита. Позвонила в скорую, сказали: машин нет, ничем не можем помочь. Сами езжайте в Ленино”, “Получается, если ночь, и нет машины и такси нет, то ложись и помирай!”, “Так и есть”

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10. Собравшийся понаехать из Москвы рашист поинтересовался, как обстоят дела с роумингом в Крыму. Несмотря на бравые вопли гоблинов всех мастей, ситуация ничуть не изменилась после отмены роуминга в россии, т.к. Крым — это Украина, да еще и российские компании полезных санкций боятся: “Ну так есть роуминг в Крыму или отменили? Как в Москву звонить будем?”. Ответы: “Ага, роуминг есть, но вы держитесь”, “Скажу больше, мы даже с Краснодаром в роуминге, хотя относимся к нему. Загадка”

Новости Крымнаша. Наклевывается очередное письмо Путину с жалобой

11. Вместо распиаренной “отмены роуминга” их хватило только на отмену оплаты за входящие для припёршихся в Крым, плюс немного понизили тарифы на звонки. Взамен почти всем увеличили домашние тарифы (например, в МТС ввели аналог платы за соединение — плюс 1 руб к каждому платному звонку).

12. “Это, конечно, не новость, но почему Яндекс до сих пор считает меня оккупантом, хотя я здесь давно живу, и на наш чудо-полуостров не на вертолете с мигалками высадился?”, — трясется очередной понаех, которому Яндекс отказался оформлять карту, сформулировав отказ так: “Мы не можем отправить карту в Крым (и пока не знаем, изменится ли ситуация)”

Новости Крымнаша. Наклевывается очередное письмо Путину с жалобой

P.S. “Москва использует полуостров как военную базу, а крымчан — в качестве живого щита. Если отбросить военно-бюрократический лексикон, то речь идет об отработке нападения на Украину с воздуха. Именно это стоит понимать под выражением “нанести ответно-встречный авиационный удар”. Подобные маневры — явная подготовка к возможному широкому вторжению. Сначала авиация “утюжит” стратегические позиции ВСУ, разрушает линии коммуникации, инфраструктуру, сеет панику среди населения. Потом в ход идут сухопутные части российской армии, которые уже сгруппированы у наших границ. Кремль систематически проводит “учения” на захваченном полуострове, и новости об очередных маневрах стали своего рода рутиной, но только не на этот раз. Нужно обратить пристальное внимание на геополитический и дипломатический контекст, при котором россия пытается играть мускулами”.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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