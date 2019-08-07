1. Оккупанты в Севастополе схватили и бросили в СИЗО очень ватного шеф-повара, создателя заведений le Slavish Славиша Карабашевича, который радостно встречал россию в 2014 году. Оккупанты готовятся выдать Карабашевича Сербии, где ему грозит 9 лет тюрьмы за военные преступления, которые он совершил, воюя в Косово на стороне Сербской Краины. Ватник подал прошение путину о предоставлении политубежища и во всем винит США
2. Совок и его логическое продолжение (постсовковые страны), особенно рашка, неизлечимо больны юдофобией (антисемитизмом). По ссылке погрузитесь в историю Крыма и прочтите рассказ крымчанина об иудейской крепости Чуфут-Кале, где похоронена дочь Тохтамыша, который сжег Москву. И снова ни о какой “русской исконности Крыма” даже речи нет
3. Жители Севастополя продолжают бить в набат. Включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО памятник археологии “Херсонес Таврический” уничтожается оккупантами. Могут не пережить оккупации и другие памятники истории и архитектуры в Крыму. Прочтите по ссылке разгневанные сообщения и посмотрите фоторепортаж
4. 4 августа во время ветра в Воронцовском Дворце во время экскурсии пострадал мужчина! Во время нанореконструкции строители не приняли мер безопасности для экскурсантов. Ветром с крыши сдуло части конструкции, которые упали на группу людей. Напомню, в начале июня дворец затопило после дождя, т.к. нанореконструкторы фактически оголили крышу, первую нанореконструкцию которой оккупанты уже провели в 2017 году. Гробит Воронцовский дворец та же фирма “Рога и копыта”, что и Хансарай в Бахчисарае, и дом-музей Чехова в Ялте
5. В Крыму весной 2019 года прошла 9-я призывная кампания, в рамках которой заявлено о призыве 3400 человек (Крым — 2800, Севастополь — 600). В 2019 году было возбуждено 20 новых уголовных дел за “уклонение” от службы в армии оккупантов. По 17-ти из них вынесен приговор, еще 3 — на рассмотрении. Только в июле вынесено 5 приговоров по этой статье. Всего таких дел в отношении крымчан открыто минимум 69. После оккупации в армию рф призвали около 18 900 жителей Крыма, включая Севастополь
6. Путлєрюгенд в окупованому Криму. Так виховують малюків-терорис… ой, патріотів7. Кизяк Сергей Акимов собирается провести митинг в отравленном Армянске, на котором будут требовать от оккупантов выплату компенсаций за причиненный ущерб здоровью. Оккупанты вызвали кизяка на допрос. Но “переживает” за людей Акимов не просто так, а потому что его зарегистрировали “кандидатом в депутаты крымского парламента” от коммуняк — вот кизяк и набирает очки у сытого по горло гаванью лохтората
8. Посольство Канады в Украине сообщило, что возможная деятельность компании IMAX в Ялте будет проверена Королевской канадской конной полицией и Канадской таможенной службой. Такая реакция от официальной Оттавы последовала на запрос Крым.Реалии о деятельности ялтинского кинотеатра “Сатурн-IMAX”. Тем временем Прокуратура АРК передала расследование Крым.Реалии о ялтинском IMAX в СБУ, а Крым.Реалии опубликовали вторую часть расследования о кинобизнесе на территории аннексированного Крыма: на этот раз речь пойдет о кинотеатре “Мультиплекс” в Симферополе
9. Прокуратура АРК добилась наказания двух судов за нарушение въезда/выезда в аннексированный Крым. Одно из них исключено из Реестра судоходства, второе получило предупреждение, т.к. сменило владельца
10. Очередной понаех решил подраконить вату в Феодосии: “Подскажите, есть в Феодосии банкоматы Сбербанка?”. Ответы: “Конечно же, есть Сбербанк, Мегафон, Билайн, Пятерочка, Дикси и нормальные магазины с дешевой техникой. Ан нет, показалось — то в россии есть”, “Да. Едешь по Керченскому шоссе, сразу после моста будут”, “Нет и не будет”, “Были когда-то”
11. Оккупанты вчера запретили купаться на шести пляжах Алушты и двух пляжах Севастополя. Сегодня выяснилось, что пляжи в Севастополе — “Омега” и парка Победы — закрыли из-за ХОЛЕРЫ. Информация о том, что здесь выявлена холера, была еще в начале июля, но оккупанты тогда сначала заявили, что выявленный штамм неопасен, а потом и вовсе все отрицали
12. На наших глазах в биографии “легендарного Севастополя” творится новая легенда — легендарный срач!
13. Севастопольские пропагандоны жалуются, что ZB-fest, на который съезжаются в основном рашисты, превратился в режимный объект, о чем очень атмосферно описали в своей статье: “Охраны, Росгвардии, казаков и "Ночных волков" в этом году на фестивале было как-то особенно много. Может быть, организаторы просто решили дать им заработать: по мере схлопывания экономики все больше мужчин перетекает в охрану. А может, былая легкость фестиваля ушла туда же, куда канула политическая вольница Севастополя. В самом фестивале не ощущалось легкости и беззаботности прежних лет. Первое, что мы увидели у рамок при входе в фан-зону — четверо росгвардейцев винтят и уносят какого-то мужчину. Фотографировать артистов под сценой журналистам разрешали организованными группами и только под конвоем "Ночных волков". Женщины вообще были как-то особенно агрессивны: одна из недовольных облила водой из бутылки спутницу инвалида, приехавшего на коляске посмотреть концерт. Позже досталось и самому инвалиду — какой-то пьяный парень несколько минут кривлялся перед ним”. На фестивале выступили понаехавшие певцы-рашисты Сергей Шнуров с группой Ленинград, Диана Арбенина и другие
14. Оккупанты в Керчи в конце июля установили забор на единственном причале для катеров. Ватные моряки взвыли, т.к. их лишили заработка. Скулили, писали путину и Гоблину. Вчера оккупанты сжалились и выпилили отверстия между железными прутьями, чтобы турысты могли совершать посадку на катера. В общем, наскулили
P.S. “Понаехавшие спросили: “Ну, как вам в российском Крыму?”. И получили ответ: “Как в гостях: наелись — теперь домой хочется!”.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.
Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.