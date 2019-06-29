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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники

14.2т

1.Владимир Балух, который находится в штрафном изоляторе колонии в Тверской области, снова объявил голодовку. Требования политузника: встреча с украинским консулом, теплое белье, свитер и Псалтырь. Прочтите большое интервью с адвокатом Балуха Даниилом Берманом.

2. Военнопленные моряки Богдан Небылица, Роман Мокряк и Юрий Будзыло служили в Крыму до российской аннексии, а после нее не изменили присяге. Посмотрите в сюжете “Крым.Реалии” историю о них:

3. Оккупанты через карманный “суд” отобрали здание Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, где ранее проводила богослужения Крымская епархия УПЦ (КП), которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ). Решение вынес т.н. “судья” Вадим Шкуро.

4. Оккупанты заявили, что за 22 года “ущерб от Украины” составил 2,5 трлн рублей. Севастопольские пропагандоны “Примечания” опубликовали новость под заголовком: “Крым определился с ущербом от украинской оккупации”, а также подчеркнули, что “отдельно рабочая группа ведет подсчет ущерба, нанесенного Крыму недружественными действиями Украины начиная с 2014 года” Хорошо понимаю, почему пропагандонов Гитлера вешали.

Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники

5. Военные продолжают изымать у оккупированного Севастополя земли. Аппетиты растут: теперь они требуют снести супермаркет “Новацентр” (бывший “Эпицентр”), другие предприятия вокруг него и парк с множеством краснокнижных можжевельников — вместо них будет одебиливающий военный парк “Патриот”. “Изумляет, что все это делается не ради размещения постоянно действующих стратегических объектов, а ради нечастых патриотических шоу. Если бы Минобороны разместило здесь РЛС "Воронеж", ракетный комплекс С-400, систему "Бастион" для отражения ударов с моря, это еще можно было бы понять. Но парк "Патриот" — это редкие, 2-3 раза в год, показательные выступления танков и вертолетов, выставки, музеи и… большой бизнес”, — скулят пропагандоны.

Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники
Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники
Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники

6. На открытии “международного военно-технического форума “Армия 2019” в Керчи оккупанты пригнали военную технику, детей в военной форме и записывали имбецилов в армию ихтамнетов. Зрителей почти не было. Жители Керчи прокомментировали: “Что же вы, керчане, посещаемость сорвали? Это не дело. На карандаш пора вас брать”, “Нормальным людям там нех делать!”, “Автохамы! Машины на плитку в пешеходной зоне поставили!”, “Немноголюдно и показательно. Если бы в моё детство проводили такие мероприятия, то пацаны всего города БЫ облепили все машины, пушки и прожужжали все уши военным. А сейчас… ну, сами видите”, “А почему международный форум? Где сирийцы, сомалийцы, северные корейцы и друзья россии?”, “Зачем и кому это позорище нужно?”, “А когда-то были научные форумы!!!”, “Записывайтесь, суицидники, поедете в тур по Сирии и бамбасу”, “Детей, которые юнармейцы, с интернатов пособирали, и теперь используют в своих интересах для рос. пропаганды?! Есть хоть один ребёнок в "юнармии", у которого папа, мама из администрации?”, “Позор-2019. На самом-то деле люди никому не нужны — только территория, ресурсы и мясо для друзей и олигархов. Заходишь в поликлинику №3 или в больницу, глянешь на жуткий пол, стены, двери, и сразу все понятно”, “Желающих стать "мясом" все меньше”, “А когда будет форум "ЖКХ-2019"? С демонстрацией работы техники на улицах и дворах города? Слабо?!?”, “Все "наши" патриоты из керченской администрации просто обязаны записаться на контракт — родину защитить! Сирия ждёт!!”, “Никому не нужна эта милитаризация”, “Очень многим все понятно. Сделать уже, увы, ничего нельзя”.

Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники
Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники
Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники
Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники

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7. Крым — военная база оккупантов. “На площади Нахимова в Севастополе начал свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2019", который будет проходить на различных площадках города с 28 по 30 июня”, — сообщили оккупанты, опубликовав программу шабашей.

Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники
Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники

8. Я тут вам треша принёс: “В рамках межмузейного сотрудничества в Зынджирлы медресе открывается выставка: Тугра — крымской символ российской государственности”. Оказывается, печать — личная подпись Крымских ханов и турецких султанов — это крымский символ российской государственности, и не меньше.

Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники

9. Помнится, оккупанты радостно отчитывались о том, какой в Крыму настал мобильный рай после “отмены роуминга”, но что-то пошло не так: “Сегодня в ночь выезжаем в Феодосию. Скажите, пожалуйста, с оператором Теле-2 есть какие-то изменения в роуминге? Работает этот оператор?”. Ответы: “Роуминг отменили”, “Ну-ну”, “Никто его не отменял”, “МТС роуминг в Крыму есть! Подруга из Челябинска приезжала с МТС, платила по полной. Крым — не совсем россия”, “Мы, как тот суслик, его никто не видит, а он, сук@, есть. Например, по автотранспорту мы вообще жители Волгограда”, “Теле-2 по-прежнему в роуминге и плохо ловит. Купите МТС”, “МТС, Мегафон в роуминге. Щас нахожусь в Феодосии, приехал из Рязани”, “Роуминг у Теле2 и Мегафон, и др. операторов. Товарищи, нас нае-ли”, “Конечно! И под это дело цены на услуги подняли”, “Есть роуминг, исходящие около 3 рублей. Пакет минут тут не действует”, “Теле-2 ловит хорошо, но инет 300 рублей в сутки автоматом снимают”, “А Билайн есть у вас?”

Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники

10. Ялтинская набережная встречает миллиарды туристов, которые вместо Турции выбрали Крым, ремонтом и надписью: “ТЫ — ЛОХ!”.

Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники

11. Миллиарды скрепных туристOFF в Ялте можно увидеть здесь.

Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники
Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники
Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники
Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники
Новости Крымнаша. Записывайтесь в тур по Сирии и бамбасу, суицидники

P.S. Завершу выпуск мнением жителя Крыма: “Ватники утверждают, что якобы Крым — исконно рузке земля. Правда, никогда не могут объяснить, что означает слово “Крым”. Для начала эти существа не смогут пояснить лексическое значение слова “усть”, которое присутствует во многих географических названиях русни. В противном случае, им придется признать, что они не славяне в целом. Слова с тюркскими корнями доказывают, что мокша, не имея собственных культурных источников, нагло присваивает наследие более развитых наций и государств, существовавших ранее на землях нынешнего мордора”.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Балух
Место
Украина
Теги
Новости КрымаНовости России
Источник
Источник:crimeaua1.wordpress.com
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Комментарии
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Комментарии на сайте не модерированы
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Губань Сергій
Губань Сергій
Русня и славяне это совершенно разные этносы. Это понимают и знают все нации развитых государств. Русня не может это признать, их трагедия в том, что они вообще не могут определиться со своими национальными корнями. В "научном" мире "историков" русни существует несколько "глобальных теорий" о происхождении "русских народов". От наследников Золотой Орды до фино-угров и до совсем "умственно глобальных" типа наследников атлантов и еще х*р знает кого. Собственно отсутствие культурных, национальных и исторических корней и заставило царька московских народцев Петра-пьяницы и сотворить искусственные понятия - Россия и русский народ, произошло это практически вчера - в начале 18 века !! Второй, такой же по наклонностям, владыка племен России - Ельцин, подспудно понимая полную фейковость понятия "русский народ", придумал усовершенствованное - россияне ! Придумывание "легенд величия москалей" особенно развилось в наши дни, в условиях глобализации информационных потоков, роста самосознания и образованности людей, открытия массивов знаний, ранее недоступных отсутствием интернета. Даже "высокоинтеллектуальные" представители культуры русни, например киноартист и режиссер с мировым именем, председатель союза кино РФ вдруг разразился истерикой, мол русские научили Европу мыться и ходить в туалет !!! Этим заявлением он подчеркнул духовное и цивилизационное величие людей, которые не все и сейчас видели и знают, что такое Биде!! Как жаль !!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Губань Сергій, В чем же разница между хо@лом и украинцем? В русском языке слово украинец, как и любое другое определение национальности человека, не имеет экспрессивной окраски. Слово хо@ол употребляется в разговорной речи с оценочным оттенком, который может выражать добродушно-шутливое отношение к представителю украинской нации или подразумевать отнюдь не лестные для украинца характеристики. Хо@лом часто называют человека недалекого, прижимистого, хитроватого и откровенно меркантильного. Слово хо@ол в значении украинец получило распространение во времена активного заселения юго-восточной Украины русскими переселенцами во второй половине XVIII века. В русских слободах так называли местное население.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Губань Сергій, правильно говоришь, чернявенький.
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Если росийские оккупанты через “суд” отбирают храмы Украинской Православной Церкви то надо поступать аналогично с филиалами РПЦ на не оккупированной части Украины. Во понаехи разскулились по поводу роуминга :-) . Если милитаризация становится каждодневной нормой то чего на неё ходить смотреть. Вообще все история росии это присвоение чужого и подтасовка фактов.
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