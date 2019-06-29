1.Владимир Балух, который находится в штрафном изоляторе колонии в Тверской области, снова объявил голодовку. Требования политузника: встреча с украинским консулом, теплое белье, свитер и Псалтырь. Прочтите большое интервью с адвокатом Балуха Даниилом Берманом.

2. Военнопленные моряки Богдан Небылица, Роман Мокряк и Юрий Будзыло служили в Крыму до российской аннексии, а после нее не изменили присяге. Посмотрите в сюжете “Крым.Реалии” историю о них:

3. Оккупанты через карманный “суд” отобрали здание Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги, где ранее проводила богослужения Крымская епархия УПЦ (КП), которая перешла в Православную церковь Украины (ПЦУ). Решение вынес т.н. “судья” Вадим Шкуро.

4. Оккупанты заявили, что за 22 года “ущерб от Украины” составил 2,5 трлн рублей. Севастопольские пропагандоны “Примечания” опубликовали новость под заголовком: “Крым определился с ущербом от украинской оккупации”, а также подчеркнули, что “отдельно рабочая группа ведет подсчет ущерба, нанесенного Крыму недружественными действиями Украины начиная с 2014 года” Хорошо понимаю, почему пропагандонов Гитлера вешали.

5. Военные продолжают изымать у оккупированного Севастополя земли. Аппетиты растут: теперь они требуют снести супермаркет “Новацентр” (бывший “Эпицентр”), другие предприятия вокруг него и парк с множеством краснокнижных можжевельников — вместо них будет одебиливающий военный парк “Патриот”. “Изумляет, что все это делается не ради размещения постоянно действующих стратегических объектов, а ради нечастых патриотических шоу. Если бы Минобороны разместило здесь РЛС "Воронеж", ракетный комплекс С-400, систему "Бастион" для отражения ударов с моря, это еще можно было бы понять. Но парк "Патриот" — это редкие, 2-3 раза в год, показательные выступления танков и вертолетов, выставки, музеи и… большой бизнес”, — скулят пропагандоны.

6. На открытии “международного военно-технического форума “Армия 2019” в Керчи оккупанты пригнали военную технику, детей в военной форме и записывали имбецилов в армию ихтамнетов. Зрителей почти не было. Жители Керчи прокомментировали: “Что же вы, керчане, посещаемость сорвали? Это не дело. На карандаш пора вас брать”, “Нормальным людям там нех делать!”, “Автохамы! Машины на плитку в пешеходной зоне поставили!”, “Немноголюдно и показательно. Если бы в моё детство проводили такие мероприятия, то пацаны всего города БЫ облепили все машины, пушки и прожужжали все уши военным. А сейчас… ну, сами видите”, “А почему международный форум? Где сирийцы, сомалийцы, северные корейцы и друзья россии?”, “Зачем и кому это позорище нужно?”, “А когда-то были научные форумы!!!”, “Записывайтесь, суицидники, поедете в тур по Сирии и бамбасу”, “Детей, которые юнармейцы, с интернатов пособирали, и теперь используют в своих интересах для рос. пропаганды?! Есть хоть один ребёнок в "юнармии", у которого папа, мама из администрации?”, “Позор-2019. На самом-то деле люди никому не нужны — только территория, ресурсы и мясо для друзей и олигархов. Заходишь в поликлинику №3 или в больницу, глянешь на жуткий пол, стены, двери, и сразу все понятно”, “Желающих стать "мясом" все меньше”, “А когда будет форум "ЖКХ-2019"? С демонстрацией работы техники на улицах и дворах города? Слабо?!?”, “Все "наши" патриоты из керченской администрации просто обязаны записаться на контракт — родину защитить! Сирия ждёт!!”, “Никому не нужна эта милитаризация”, “Очень многим все понятно. Сделать уже, увы, ничего нельзя”.

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7. Крым — военная база оккупантов. “На площади Нахимова в Севастополе начал свою работу Международный военно-технический форум "Армия-2019", который будет проходить на различных площадках города с 28 по 30 июня”, — сообщили оккупанты, опубликовав программу шабашей.

8. Я тут вам треша принёс: “В рамках межмузейного сотрудничества в Зынджирлы медресе открывается выставка: Тугра — крымской символ российской государственности”. Оказывается, печать — личная подпись Крымских ханов и турецких султанов — это крымский символ российской государственности, и не меньше.

9. Помнится, оккупанты радостно отчитывались о том, какой в Крыму настал мобильный рай после “отмены роуминга”, но что-то пошло не так: “Сегодня в ночь выезжаем в Феодосию. Скажите, пожалуйста, с оператором Теле-2 есть какие-то изменения в роуминге? Работает этот оператор?”. Ответы: “Роуминг отменили”, “Ну-ну”, “Никто его не отменял”, “МТС роуминг в Крыму есть! Подруга из Челябинска приезжала с МТС, платила по полной. Крым — не совсем россия”, “Мы, как тот суслик, его никто не видит, а он, сук@, есть. Например, по автотранспорту мы вообще жители Волгограда”, “Теле-2 по-прежнему в роуминге и плохо ловит. Купите МТС”, “МТС, Мегафон в роуминге. Щас нахожусь в Феодосии, приехал из Рязани”, “Роуминг у Теле2 и Мегафон, и др. операторов. Товарищи, нас нае-ли”, “Конечно! И под это дело цены на услуги подняли”, “Есть роуминг, исходящие около 3 рублей. Пакет минут тут не действует”, “Теле-2 ловит хорошо, но инет 300 рублей в сутки автоматом снимают”, “А Билайн есть у вас?”

10. Ялтинская набережная встречает миллиарды туристов, которые вместо Турции выбрали Крым, ремонтом и надписью: “ТЫ — ЛОХ!”.

11. Миллиарды скрепных туристOFF в Ялте можно увидеть здесь.

P.S. Завершу выпуск мнением жителя Крыма: “Ватники утверждают, что якобы Крым — исконно рузке земля. Правда, никогда не могут объяснить, что означает слово “Крым”. Для начала эти существа не смогут пояснить лексическое значение слова “усть”, которое присутствует во многих географических названиях русни. В противном случае, им придется признать, что они не славяне в целом. Слова с тюркскими корнями доказывают, что мокша, не имея собственных культурных источников, нагло присваивает наследие более развитых наций и государств, существовавших ранее на землях нынешнего мордора”.

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