1. Оккупанты вынесли приговор НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ крымскому татарину Абдураману Абдувелиеву в виде 6 месяцев ограничения свободы. Его обвинили в том, что 21 мая 2018 года в с. Курское он якобы снял три российских флага, сжёг и бросил в туалет. Спустя два месяца в селе прошел ряд обысков в домах ребят, которые в тот день были с ним, и в его доме в том числе. Все несовершеннолетние. Абдурамана с мамой забрали на допрос, где угрожали физической расправой. Абдувелиев признал вину частично: он утверждает, что снимал флаги, но не сжигал их и не бросал в туалет, как сказано в материалах дела. В связи с приговором, который подразумевает под собой ограничение в передвижении, непонятно, как Абдураману посещать школу, так какучится он в Судакском районе, а живёт в селе Курское (Белогорский район). Стоит добавить, что через несколько месяцев в их доме был повторный обыск, во время которого на заброшенном чердаке оккупанты “нашли” две абсолютно белые новые рабочие перчатки, внутри которых “обнаружили” патроны и траву. В хранении подозревают отца Абдурамана Умера Абдувелиева

2. Избили до потери сознания, вывезли в лес, снова избили, а потом ограбили: арестованный после массовых обысков в Крыму 27 марта Ремзи Бекиров рассказал своему адвокату Эдему Семедляеву, как сотрудники ФСБ проводили его “задержание” в Ростове-на-Дону, куда крымские татары прибыли, чтобы поддержать на судилище других репрессируемых

3. Адвокаты установили местонахождение 23-х арестованных в Крыму крымскотатарских активистов. И до сих пор не установлено местонахождение Эдема Яячикова, жена которого подала заявление о похищении мужа

4. Задержанному в мае 2018 года крымскотатарскому активисту, координатору общественного объединения “Крымская солидарность” Серверу Мустафаеву оккупанты продлили арест до 9 июня

5. Оккупанты арестовали до 31 мая т.н. “мэра” Евпатории Андрея Филонова.

6. Помощника Кадырова в Крыму Мурада Саидова оккупанты отпустили из-под стражи. Напомню, в феврале 2019 года в Сакском районе толпой вооруженных кадыровцев был жестоко избит Ибрагим Алиев, переехавший в Крым до оккупации, после чеченских войн. Выяснилось, что Алиев платил дань понаехавшему из Чечни Мураду Саидову (человек Кадырова) в размере 100 тысяч рублей в месяц (чтобы бизнес не трогали). Но позже Саидов поднял дань до миллиона. Алиев отказался платить, за что был зверски избит вместе с племянником

7. Жители Яны-Капу (Красноперекопска) встревожены: “Запах в городе какой-то не совсем понятный, и горло как будто печет слегка при вдохе. Глюки или?”, “Нет, не глюки. Все понимают об экологической ситуации, и все молчат. А что могут люди сделать? Бабуля пока в квартире сидит — ничего. Выходит на улицу — и удушающий кашель. Это первые звоночки”, “В 2 ночи такой штын стоял не пойми чем, дышать невозможно было”, “Позавчера часов с семи вечера начал задыхаться, этой ночью часа в два ночи начал задыхаться. Может, связано”, “Что за вонь была ночью? Чуть не задохнулись! Говорят, что с Брома был выброс, со стороны, где сера с вагонами!”, “Да, че-то было, ппц, сам легкие еле назад запихал в грудь — выпали”, “Утром вела сына в сад где-то в 7:30 (в Аленушку), возле сада очень сильный запах был ацетона. Не знаю, с чем это связано, но воняло жуть как”. Напомню, накануне жители Армянска также сообщили о резком ухудшении экологической обстановки в городе

8. Севастополь. Нововведение в “СевГУ”. На входе в институт возле турникета заработали ещё и рамки. Каждому — и студенту, и работнику — необходимо выложить телефон из сумки/рюкзака, саму сумку/рюкзак положить рядом с рамками и, пройдя их, только тогда забрать свои вещи. Выстраивается огромная очередь — идеальная мишень для оккупационных спецслужб

9. Ватастопольский форум. Пафосная тема про 5 лет “референдума” должна была быть наполнена восторгами. Но что-то пошло не так: “Моя позиция неизменна — со всеми странами добрососедские отношения, не более”, “Круг стран с добрососедскими отношениями в последние годы сузился до дружественного венесуэльского наркорежима и не менее дружественного фэйлд стейта под названием Сирия”, “РФ для людей делает всё, просто людьми считает очень маленький круг граждан”, “Увы, но так. А тех граждан, которых она за людей не считает, рф отправляет воевать в ближнее и не очень зарубежье. А когда эти самые граждане изволят погибать, то даже отказывается признавать этих граждан своими. Вывсёврете и ихтамнет. Я не знаю, что может смыть с Кремля этот позор”, “Население — вот новая нефть. Как мы видим, именно ее и начали осваивать. Не заплаченная каждому пенсионеру после 60-ти пенсия — это каждый месяц в масштабах страны миллиарды добытых из новой нефти рублей. Но расскажут, само собой, про Арктику, только телевизор ни в коем случае не выключайте”, “Отстраиваются виллы чиновников, олигархов и пропагандонов за рубежом, а социалка, военка и забота о людях, по сравнению с баблом узкого круга приближённых людей, просто жалкие нищеброды”

10. Ватники просят “не топить Крым в деньгах”. Считают, что от денег одни проблемы (коррупция и прочее). А когда денег “очень много” — то и проблем становится больше: “Читаю новости про Крым и удивляюсь. Может быть, действительно, не нужно так топить Крым в деньгах? Есть ли какое-то агентство, которое исследует, насколько эффективно растрачиваются московские миллиарды?”, “Просто нужно ввести смертную казнь за взятки”, “(Понаехавший из Москвы) Однозначно, пора заканчивать. Надо немного и самим напрягаться”, “Местным не дают развиваться”, “Кармические деньги, не на фарт Крыму”. Вот вы смеетесь, а “секта засыпания Крыма деньгами” — это самая многочисленная ватная секта в Крыму. Только вата скулит, что этих денег не видит, но уверена, что они есть

11. Победобесие нон-стоп. В оккупированном Джанкое прошел “зональный этап республиканского конкурса "Мы — наследники Победы". В конкурсе приняли участие творческие коллективы 5 регионов северного Крыма в количестве 200 человек”.

12. Страны НАТО и Украина начали совместные учения “Морской щит 19” в Черном море. Учения продлятся до 13 апреля

P.S. “Пожилая мама арестованного Руслана Сулейманова вышла на одиночный пикет. В день обыска она просила каждого из силовиков показать ей сына, поскольку, возможно, она больше никогда его не увидит. Никто, конечно, ее просьбе не внял. Сегодня у нее День рождения — 70 лет”, — написала в своей ленте Роксолана, опубликовав фото хрупкой крымской татарки, семья которой знает, что такое советская депортация, а теперь узнала, что такое российская оккупация… Очень бы хотелось, чтобы эта женщина дождалась своего сына, чтобы ему в застенках Кремля не пришлось испытать то, что испытывает военнопленный моряк Андрей Драч, у которого сегодня умер отец…

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