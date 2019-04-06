|Общество
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Общество

КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Мой сын не террорист!

977

1. Оккупанты вынесли приговор НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ крымскому татарину Абдураману Абдувелиеву в виде 6 месяцев ограничения свободы. Его обвинили в том, что 21 мая 2018 года в с. Курское он якобы снял три российских флага, сжёг и бросил в туалет. Спустя два месяца в селе прошел ряд обысков в домах ребят, которые в тот день были с ним, и в его доме в том числе. Все несовершеннолетние. Абдурамана с мамой забрали на допрос, где угрожали физической расправой. Абдувелиев признал вину частично: он утверждает, что снимал флаги, но не сжигал их и не бросал в туалет, как сказано в материалах дела. В связи с приговором, который подразумевает под собой ограничение в передвижении, непонятно, как Абдураману посещать школу, так какучится он в Судакском районе, а живёт в селе Курское (Белогорский район). Стоит добавить, что через несколько месяцев в их доме был повторный обыск, во время которого на заброшенном чердаке оккупанты “нашли” две абсолютно белые новые рабочие перчатки, внутри которых “обнаружили” патроны и траву. В хранении подозревают отца Абдурамана Умера Абдувелиева

Новости Крымнаша. Мой сын не террорист!

2. Избили до потери сознания, вывезли в лес, снова избили, а потом ограбили: арестованный после массовых обысков в Крыму 27 марта Ремзи Бекиров рассказал своему адвокату Эдему Семедляеву, как сотрудники ФСБ проводили его “задержание” в Ростове-на-Дону, куда крымские татары прибыли, чтобы поддержать на судилище других репрессируемых

Новости
Элита замышляет тайный побег: ядерный ботокс потек

3. Адвокаты установили местонахождение 23-х арестованных в Крыму крымскотатарских активистов. И до сих пор не установлено местонахождение Эдема Яячикова, жена которого подала заявление о похищении мужа

4. Задержанному в мае 2018 года крымскотатарскому активисту, координатору общественного объединения “Крымская солидарность” Серверу Мустафаеву оккупанты продлили арест до 9 июня

Новости
Низкий рейтинг Путина: кто поддерживает президента России

5. Оккупанты арестовали до 31 мая т.н. “мэра” Евпатории Андрея Филонова.

6. Помощника Кадырова в Крыму Мурада Саидова оккупанты отпустили из-под стражи. Напомню, в феврале 2019 года в Сакском районе толпой вооруженных кадыровцев был жестоко избит Ибрагим Алиев, переехавший в Крым до оккупации, после чеченских войн. Выяснилось, что Алиев платил дань понаехавшему из Чечни Мураду Саидову (человек Кадырова) в размере 100 тысяч рублей в месяц (чтобы бизнес не трогали). Но позже Саидов поднял дань до миллиона. Алиев отказался платить, за что был зверски избит вместе с племянником

Новости Крымнаша. Мой сын не террорист!

7. Жители Яны-Капу (Красноперекопска) встревожены: “Запах в городе какой-то не совсем понятный, и горло как будто печет слегка при вдохе. Глюки или?”, “Нет, не глюки. Все понимают об экологической ситуации, и все молчат. А что могут люди сделать? Бабуля пока в квартире сидит — ничего. Выходит на улицу — и удушающий кашель. Это первые звоночки”, “В 2 ночи такой штын стоял не пойми чем, дышать невозможно было”, “Позавчера часов с семи вечера начал задыхаться, этой ночью часа в два ночи начал задыхаться. Может, связано”, “Что за вонь была ночью? Чуть не задохнулись! Говорят, что с Брома был выброс, со стороны, где сера с вагонами!”, “Да, че-то было, ппц, сам легкие еле назад запихал в грудь — выпали”, “Утром вела сына в сад где-то в 7:30 (в Аленушку), возле сада очень сильный запах был ацетона. Не знаю, с чем это связано, но воняло жуть как”. Напомню, накануне жители Армянска также сообщили о резком ухудшении экологической обстановки в городе

Новости Крымнаша. Мой сын не террорист!

8. Севастополь. Нововведение в “СевГУ”. На входе в институт возле турникета заработали ещё и рамки. Каждому — и студенту, и работнику — необходимо выложить телефон из сумки/рюкзака, саму сумку/рюкзак положить рядом с рамками и, пройдя их, только тогда забрать свои вещи. Выстраивается огромная очередь — идеальная мишень для оккупационных спецслужб

Новости
Россия открыто смеется над "народом Донбасса"

9. Ватастопольский форум. Пафосная тема про 5 лет “референдума” должна была быть наполнена восторгами. Но что-то пошло не так: “Моя позиция неизменна — со всеми странами добрососедские отношения, не более”, “Круг стран с добрососедскими отношениями в последние годы сузился до дружественного венесуэльского наркорежима и не менее дружественного фэйлд стейта под названием Сирия”, “РФ для людей делает всё, просто людьми считает очень маленький круг граждан”, “Увы, но так. А тех граждан, которых она за людей не считает, рф отправляет воевать в ближнее и не очень зарубежье. А когда эти самые граждане изволят погибать, то даже отказывается признавать этих граждан своими. Вывсёврете и ихтамнет. Я не знаю, что может смыть с Кремля этот позор”, “Население — вот новая нефть. Как мы видим, именно ее и начали осваивать. Не заплаченная каждому пенсионеру после 60-ти пенсия — это каждый месяц в масштабах страны миллиарды добытых из новой нефти рублей. Но расскажут, само собой, про Арктику, только телевизор ни в коем случае не выключайте”, “Отстраиваются виллы чиновников, олигархов и пропагандонов за рубежом, а социалка, военка и забота о людях, по сравнению с баблом узкого круга приближённых людей, просто жалкие нищеброды”

10. Ватники просят “не топить Крым в деньгах”. Считают, что от денег одни проблемы (коррупция и прочее). А когда денег “очень много” — то и проблем становится больше: “Читаю новости про Крым и удивляюсь. Может быть, действительно, не нужно так топить Крым в деньгах? Есть ли какое-то агентство, которое исследует, насколько эффективно растрачиваются московские миллиарды?”, “Просто нужно ввести смертную казнь за взятки”, “(Понаехавший из Москвы) Однозначно, пора заканчивать. Надо немного и самим напрягаться”, “Местным не дают развиваться”, “Кармические деньги, не на фарт Крыму”. Вот вы смеетесь, а “секта засыпания Крыма деньгами” — это самая многочисленная ватная секта в Крыму. Только вата скулит, что этих денег не видит, но уверена, что они есть

11. Победобесие нон-стоп. В оккупированном Джанкое прошел “зональный этап республиканского конкурса "Мы — наследники Победы". В конкурсе приняли участие творческие коллективы 5 регионов северного Крыма в количестве 200 человек”.

Новости Крымнаша. Мой сын не террорист!

12. Страны НАТО и Украина начали совместные учения “Морской щит 19” в Черном море. Учения продлятся до 13 апреля

P.S. “Пожилая мама арестованного Руслана Сулейманова вышла на одиночный пикет. В день обыска она просила каждого из силовиков показать ей сына, поскольку, возможно, она больше никогда его не увидит. Никто, конечно, ее просьбе не внял. Сегодня у нее День рождения — 70 лет”, — написала в своей ленте Роксолана, опубликовав фото хрупкой крымской татарки, семья которой знает, что такое советская депортация, а теперь узнала, что такое российская оккупация… Очень бы хотелось, чтобы эта женщина дождалась своего сына, чтобы ему в застенках Кремля не пришлось испытать то, что испытывает военнопленный моряк Андрей Драч, у которого сегодня умер отец…

Мой сын - нет террорист

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
3
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения