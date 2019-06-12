1. Второй день продолжаются судилища над задержанными вчера крымскими татарами. Всех их по очереди арестовывают на 2 месяца и оправляют в СИЗО

2. “Состояние здоровья моего подзащитного немного улучшилось за счет того, что он получил посылку с продуктами, которую более месяца назад отправляла его сестра”. Адвокат Ольга Динзе, которую наконец пустили к Владимиру Балуху, добавила, что он передает всем благодарность за письма, на которые с радостью отвечает, и обращается ко всем с просьбой продолжать писать ему письма

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3. Оккупанты в Севастополе 10 июня приговорили Валерия Большакова, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению “экстремистской деятельности” из-за публикации в соцсети “Вконтакте” с критикой “властей” и “призывами к установлению диктатуры пролетариата” вместо “путинского режима”, который он считает “антинародным”, к двум с половиной годам условно. Напомню, в 2014 году Большаков радостно встречал оккупантов и называл Украину “фашистской”. В 2017 году оккупанты во время обыска избили мать Большакова и его самого, а также арестовали счета и обвинили в экстремизме за вой из-за камней с неба. Перед обыском Большакова избили кизяки за организацию митинга в поддержку “наваросии” и плохой отзыв о них в соцсетях. Это Джек-пот

4. Гаага. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль представила позицию Украины по иску о нарушениях россии у берегов оккупированного ею Крыма

5. В оккупированном Севастополе за 2 дня собрали более 2 тысяч подписей за сохранение пляжа в Батилимане, который отжало Министерство нападения россии и обнесло заборами с колючей проволокой. Ватники хотят, шоб было, как при бандерах. А что, “военторги” уже закрыты? Можно было бы “самооборону” организовать и не унижаться сбором подписей, на которые Кремлю плевать

6. Севастопольские ватники поговорили о летающих над головами ихтамнетах, на которых жалуются многие жители оккупированного россией украинского города. Прочтите

7. Ваторылый Александр Талипов поведал нам об очередном геноциде: “В Феодосии происходит геноцид жителей массива "Степной", это более 5000 человек. Сегодня (прим — 10.06.2019) был приглашен на сбор жителей, присутствовало более 200 человек! 23 мая ГУП РК "Вода Крыма" отключило полностью подачу воды, якобы для ремонта. Жители остались полностью без воды. Ремонт затянулся. Вместо заявленных пары дней, воды нет уже почти 3 недели и вряд ли она появится в ближайшее время. В данном районе проживает более 300 детей! Ни толком помыться, ни постираться, не говоря уже о том, что урожая помидоров, огурцов и т.д. из-за отсутствия полива не будет! Жители устали и просят помощи. Обвиняют руководство ГУПа в халатности и требуют немедленной отставки руководителя! Местная власть также устранилась от решения проблем. Они получают только отписки. На улице жара более 30 градусов, а воды нет. Два раза в день приходит водовозка с питьевой водой, которой на всех не хватает! Люди просят помощи и внимание к своей проблеме!”. Комментарии: “С каждым годом в россии всё больше протестов и недовольства народа. Не кажется ли вам, тем, кто защищает нашу "любимую" власть и винит во всём народ, который слишком многого хочет, что пора включить мозги и реально посмотреть на вещи? Геноцид по всей стране идёт, а не только в нашем городе!”, “А крымчане умудрились "в нее" вляпаться. Скоро море пить будем — последствия референдума”, “Зомбирование народа прошло успешно”, “Не раскачивайте лодку! Бог терпел и нам велел!”, “Людям этим придите и расскажите про лодку”, “ЭТО ПРОСТО МОР ЛЮДЕЙ!!”, “Пора брать факела и идти к зданию ГУПа”, “Не очень понятно, куда воду возят два раза в день? Нам за три недели привозили один раз”. Вчера на митинге люди заявили, что будут перекрывать трассу, а некоторые упоротые орали, что отключение воды — это “саботаж”, чтобы Крым возненавидел россию

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8. Знаете, как отреагировали оккупанты на вчерашний митинг жителей Феодосии, которые с мая сидят без воды? С сегодняшнего дня не будет даже водовозок. СОВСЕМ

9. Жители Армянска снова жалуются на кислоту), а также на задержку зарплаты на заводе “Титан”, что стало уже обыденностью

10. Оккупанты уверяют крымских студентов, что им не стоит поступать в вузы материковой Украины, чтобы потом “работать в Европе в качестве неквалифицированной рабочей силы”. Вот только с крымским аусвайсом далеко не уедешь. Оккупанты опасаются, что “украинский выпускник, воспользовавшись безвизовым режимом, может свободно посетить любой из университетов в ЕС, познакомиться с преподавателями и администрацией, узнать об особенностях учебного процесса и проживания. После завершения учебы он может вернуться домой или найти достойную работу в Евросоюзе. Крымчане как граждане Украины обладают большей свободой и большими возможностями, нежели жители соседней россии. С точки зрения Москвы, молодой крымчанин, выехавший на материковую Украину и затем в ЕС, всегда будет источником информации, подрывающий основополагающие кремлевские мифы об Украине, “референдуме” 2014 года и бесконечно “загнивающем” Евросоюзе. Родственники, друзья, знакомые таких ребят будут стараться получить документы с трезубцем, пополняя ряды потенциально нелояльного населения”.

11. Безвизу ровно 2 года! С начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС. За первый год действия безвизового режима ЕС без виз посетили 560 тыс украинцев. За второй год — уже 2,35 млн. На 1 февраля 2019 года более 140 тысяч крымчан оформили новые украинские биометрические загранпаспорта

12. Константинов заявил, что Крым “укрепляет экономику россии, делает её мощнее, богаче, влиятельнее”, а также заверил, что “санкции на Крым не влияют”. Пойду в Сбербанк сгоняю — получу перевод по Western Union, а по дороге в Макдональдсе перекушу и позвоню кому-нибудь по Мегафону

13. У первого ватника в профиле написано, что он живет в СССР, у второго — Севастополь, россия: “Ничего не ответили, и счетом пользоваться нельзя, но всякую лабуду шлют на почту. Мне китаец хотел денег 60 р скинуть на PayPal, но не смог. Заблокирован явно”, “Если сделать временную регистрацию в Краснодарском крае, но прописка в паспорте севастопольская, такие варианты прокатывают для палки (прим — PayPal), кто знает?”

P.S. Завершу выпуск словами нашего человека в оккупации: “Россия всегда будет угрозой для окружающих. В прошлом, настоящем и в будущем. Жаль, что многие этого не понимают до сих пор. Спокойствие и мир будут только при условии полного уничтожения эрефии”.

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