1. На борту разбившегося вчера самолета авиакомпании Ethiopian Airlines были трое граждан россии, среди которых Александр Поляков со своей женой Екатериной. Поляков — ихтамнет, который участвовал в оккупации Крыма, за что был награжден медалью. Жалко, что такие катастрофы уносят жизни ни в чем не повинных людей. Речь, конечно, не о Поляковых

2. Во время проведения операции “Розыск” на территории Херсонской области задержан бывший украинский военнослужащий, 1985 года рождения, который после вторжения россии в Крым перешел в армию оккупанта на контракт. За безвизовой биометрикой ездил или за качественными продуктами затосковал?

3. Оползень в районе Учкуевки под Севастополем, в результате которого в августе 2018 года пострадали несколько дачных участков, захватывает новые территории. В этот раз оползень “съел” кусок территории военного аэропорта “Бельбек”, захваченного оккупантами

4. Немного свежей информации об ихтамнетах из уст ватников: “А хотите узнать, как нас военные охраняют? Они просто бухают и приходят на работу не в трезвом состоянии!”, — написал ватник из Яны-Капу (Красноперекопска). Ватнику ответили: “Всем пох*й”, “Ценная информация”, “Это давно ни для кого не секрет, они еще шлюх снимают, и перестрелки устраивают по синьке. Понагоняли узкоглазых черножопых чурок, а им нравится беспределить, а нормальных пацанов поубирали на материк. Так что, аноним, не удивил ты своим постом!”

5. Медицина оккупированного Крыма продолжает деградировать, даже если вам кажется, что дальше уже некуда: “(Евпатория) Просто уже невозможно молчать. Кадров не хватает катастрофически, отношение со стороны руководства наплевательское, работаем и за себя, и за санитарок. А попросту некому работать. А руководство делало вид, что ничего серьёзного не произошло. В операционной уже несколько лет не могут починить вентиляцию. Зимой умираем от холода, летом — от жары. Естественно, и больные страдают. Лампочки в операционной лампе не могут поменять. Сотрудники увольняются один за одним, а из тех, что есть, последние соки выжимают. Нехватка материалов. А они типа центры открывают (мы теперь травматологический центр). Только кто в них работать будет?? Нехватка препаратов, материалов и увольнение сотрудников. Конечно, чем меньше кадров, тем меньше зарплат платить. Ведь от этого зависит жизнь и здоровье вас с нами и наших близких. Это уже просто крик о помощи — либо уходить и менять сферу деятельности. Душа болит, столько лет больнице и профессии отдать. Вроде с годами должно быть все лучше, а ощущение, что в 90-е возвращаемся”. Комментарии: “У меня тоже иные моменты напоминают 90-е годы”, “Только за инциденты, произошедшие в этом году, уже пора менять главврача!”, “Ну наконец-то хоть кто-то решился написать правду!”, “Здравоохранение города близко к полному днищу. Люди не могут попасть к врачам месяцами, в каждом кабинете понавесили угроз по поводу грубости врачам, а сами хамят, мама не горюй, особенно пожилым людям!!!!! Я, возможно, глупая женщина, но все равно рада, что мы не Украина”, “При Украине такого мракобесия в медицине не было, и это уже заметно! Такая система в медицине сейчас по всему Крыму. В Минздрав чернил не хватит писать”, “Так вы же за это голосовали — радуйтесь”

Новости Мы сами выкопали яму себе и стране

6. Пока оккупанты рапортуют о том, что Крым в очередной раз якобы начал поставки электроэнергии на Кубань, вчера и сегодня свет снова посдувало по всему Крыму. Без паники — празднуем пятилетие “в родной гавани”. Для “гавани” это нормально. Но даже стекловатник Сандрик из Судака заподозрил что-то неладное

7. Самый масштабный блэкаут накрыл сегодня оккупированную Феодосию. Блэкаут в городе начался еще вчера

8. Понаехавшая саранча вдруг обнаружила, что в Крыму надо не только отдыхать, но еще и работать за копейки, что отнимает очень много времени. В комментариях много понаехавших написали, что все равно всем довольны — море, горы, климат и прочее (их не скринил): “Переезд в Ялту. Ожидание: буду каждый день много гулять, лежать на пляже, пить шампанское в ресторанчиках на берегу моря. В выходные буду ездить на экскурсии, путешествовать в другие города Крыма. Реальность: работаешь с утра до вечера. В выходной полдня убираешь, готовишь, стираешь. После обеда проходишь по единственному маршруту Набережная-Массандровский пляж. Никаких кафешек. Баблишка хватает только на стаканчик кофе на вынос. Все экскурсии просмотрены в первый год и слушать байки гидов второй раз нет желания. Друзья пару раз за лето выбираются с ночёвкой в Севас/Бахчисарай/Судак с палаткой на дикий пляж. Зовут с собой, но ты в эти дни работаешь. Выпить кофе на берегу моря под шелест волн — бесценно. Анонимно”. Местные прокомментировали: “Мы жили очень круто до тех пор, пока сюда не начали ехать все кому ни попадя”, “Даже слов нет нормальных, чтобы ответить. Наивные идиоты! Понаехали и ждут чуда, а мы свой город узнать не можем с их приездом”, “Сама видела, и это возмущает — мусорят, хамят, ведут себя безобразно и т.д.”, “Понаехавшие подза*бали”

9. Оккупанты выдавливают всех, кто проживал в Крыму до оккупации. А некоторые ватники наивно полагали, что Крым детскими садами застроят, чтобы впихнуть детей понаехавших. Ага, держи карман шире. Все понаехавшие дети идут в сад без очереди — как льготники (вояки, госслужба и прочее): “Ребята, почему так проблемно попасть в садик? Может, я не разбираюсь, но ведь должны же быть системы расчета количества садов на население города с учётом приезжих? Или я ошибаюсь?”. Ответы: “Государство никому ничего не должно! А всем несогласным предлагается заплатить штраф (за высказывание, за недовольство, найдут за что). Ещё вопросы?”, “Учет приезжих никто не рассчитает в наше время! А Вы едьте-едьте. И где же Вам было так хреново, что Вы не останавливаетесь!? Местные уже не могут определить детей в садик!”, “Идите валежник собирайте, ироды. Ишь, в сад захотели”, “Нех*р ехать сюда, в своей рашке плодитесь. Крым для коренных жителей” h

10. “Нас завжди більше” — написали неизвестные в оккупированном Севастополе еще несколько лет назад. Надпись до сих пор на месте

11. В парке Ливадийского дворца неизвестные написали “ПУТИН Х*ЙЛО”. Житель Ялты прокомментировал так: “Випереджаючи впровадження рашистського "закону про образу влади", у Лівадійському парку борються з правдивою інформацією. Але правду не приховаєш, і слова знову чітко проступають — як ті слова, що з’явилися на стіні під час банкету вавилонського царя Валтасара”

P.S. Один из жителей Ялты считает, что “сейчас в Крыму такая же лживая, гнилая, душная аура, как в конце 80-х”. Ну, если конец 80-ых, то развязка уже близка. Только в этот раз создатели “СССР 2.0” решили в 80-ые много элементов 37-го добавить…

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