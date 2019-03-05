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КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из КрымаВсе статьи автора

Новости Крымнаша. Люди выйдут встречать ВСУ с цветами!

70.2т

1. Опасность преследования архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента со стороны российских оккупантов в Крыму сохраняется: “Цель — опорочить мое имя. Мол, посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный”. Напомню, Климента вчера продержали в гестапо несколько часов, после чего отпустили без составления протоколов

2. Ровно 100 дней назад в нейтральных водах у берегов аннексированного Крыма российские оккупанты захватили в плен украинских моряков

Новости
Путину отказали

3. У берегов Крыма прекратился пожар на танкерах, горевших полтора месяца

4. Маразм нон-стоп: “С целью военно-патриотического воспитания у молодежи казаками хутора "Сакская казачья застава" были проведены с казаками и кадетами занятия по строевой и боевой подготовке, а также занятия по владению казачьей шашкой”

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Всю жизнь выбираем не там

5. За 2018 год население оккупированного Севастополя увеличилось на 6449 человек и составило на 1 января 2019 года 442,4 тыс жителей, несмотря на то, что рождаемость в городе упала, а местные продолжают покидать оккупацию. Прирост происходит за счет толп понаехавшей саранчи. Отмечу, что это официальная статистика оккупантов — в реальности все значительно хуже

6. Прочтите хороший пост от понаешки. Во-первых, она уезжает. Во-вторых, сравнивает с тем, как было в Крыму до оккупации, и какая жопа нынче. Давай, до свидания. Удачи в Грозном твоем

Новости Крымнаша. Люди выйдут встречать ВСУ с цветами!

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Память у нас короткая

7. Что произойдёт, если уничтожить медицину и нагнать понаехавших в крымские города? Правильно — километровые очереди в поликлиниках. Некоторые ватники Евпатории даже к миротворцам ООН взывают, бо то, что ввёл путин, не помогло: “Наглядный пример, как медицинская мафия издевается над горожанами!!! Права человека в городе не обеспечиваются!!! ООН не раз обращала внимание на соблюдение прав человека в Крыму!!! Я так понимаю, главврач — главный герой издевательства над людьми!!!”

8. Паблик Севастополя подводит итоги 5-ти лет в гавани. На повышенных тонах: “На дороге к Херсонесу встретил трех нищих пенсионеров, которые просили милостыню. Такого не было даже при Украине!”

Новости Крымнаша. Люди выйдут встречать ВСУ с цветами!

9. Приват-24 — любим, помним, скорбим: “Недавно пришлось столкнуться с обслуживанием Генбанка, — и больше я туда не пойду. Нужно было оплатить госпошлину 200 рублей, и я убила на это целый час. Заняла очередь в кассу, потом оказалось, что нужно к оператору. Отстояла очередь к оператору, потом оказалось, нужно опять в кассу. Отстояла очередь в кассу, потом оказалось, нужно второй раз к оператору, и опять очередь. И стоит это удовольствие 50 рублей”, “Не расстраивайтесь! Во многих банках подобная ерунда. На днях в РНКБ убила 40 мин, чтобы оплатить только квитанцию по вывозу мусора на 50 руб, и в очереди была третьей”, “Это средневековье, отсталая страна”

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"Герой ДНР": абхазский миллионер

10. На паблике Симферополя потерянную цивилизацию искали: “Люди, а кто знает, почему не работает бесконтактная оплата с телефона?”. Ответы: “Welcome to Crimea”, “Санкции”, “Потому что негде оплачивать. Это Крым, детка”, “Ты последние 5 лет был в коме и всё пропустил?”, “Панаехали”, “(Из Москвы пишет) Понаприсоединялись. Меня удивляет то, что крымчане отрицательно относятся к приезжим с материка”

Новости Крымнаша. Люди выйдут встречать ВСУ с цветами!

11. “В погоне за освоением бюджета чиновники потеряли здравый смысл: большой стационарный остановочный комплекс отгородили забором от общественного транспорта. Теперь остановка напоминает огороженное стойло. Пассажирам новшество безопасности не прибавило, зато прибавило неудобства и чувство стыда за свой город”, — жалуются пропагандоны на новые заборы

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Всю жизнь выбираем не там

12. В первые пару лет оккупации наша вата любила публиковать фотографии, как оккупанты где-то что-то делают. Но очень быстро до ваты дошло, что было бы лучше, если бы оккупанты просто крали, но руками ничего не трогали: “Что творится с городом? Состояние дорог еще хуже, чем до ремонта! Вот нах*ра эти кучки с гравием вдоль дорог? А я вам скажу — они тупо ими ямы засыпают. За месяц вся машина в сколах!”, — жалуется житель Яны-Капу (Красноперекопска)

13. “Археологические” раскопки оккупантов уничтожили проход по набережной вдоль реки Чурук-Су у Хансарая в Бахчисарае.

14. Упоротую дуру, пришедшую в тему про украинский паспорт учить ватостопольцев жизни, немножко посылают: “Просто удивляюсь — сколько на форуме тем для хохломанов! И это ПОСЛЕ всего того ужаса, что эти маньяки-убийцы сделали — да туда дорогу надо забыть, а не спрашивать, можно ли ехать некогда патриотам родины, участвовавшим в русской весне. Почему-то НЕ вижу темы — как эффективно пройти процедуру отказа от хохломанского гражданства. Вообще, печально за этим всем наблюдать. Там нечего делать людям, участвовавшим в восстановлении исторической справедливости”. Ответы: “Ты что сюда приперлась?”, “Удивляюсь, сколько в городе еще вот таких конченных пуйловских холуев, как вы! Радует одно, что народ в городе прозревает, и скоро все круто изменится. Офигеете от количества людей, которые выйдут встречать ВСУ с цветами!”

Новости Крымнаша. Люди выйдут встречать ВСУ с цветами!

Новости Крымнаша. Люди выйдут встречать ВСУ с цветами!

Новости Крымнаша. Люди выйдут встречать ВСУ с цветами!

P.S. Хорошо и правильно житель Севастополя написал: “Офигеете от количества людей, которые выйдут встречать ВСУ с цветами!”. Так и будет. И оккупанты делают сейчас все возможное, чтобы таких людей было как можно больше. Не офигеют только в Кремле — потому что там хорошо знают, сколько на самом деле людей пришло на оккупендум в 2014 году.

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Автор
КРЫМский бандеровецКРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Источник
Источник:Блог КРЫМского бандеровца
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Комментарии
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Андреев Андрей
Андреев Андрей
Попова Ольга, еще одна попова из минстеца. Как обычно - наитупейшая ))
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Андреев Андрей, соси йух бодрей!
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Попова Ольга
Попова Ольга
2020 ГОД ---ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПОТСОВЕТСКОГО ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ , ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО 2 РАЗРАБОТКИ ПАРАШНЫЕ И ТО ТАК СЕБЕ , НЕ ВПЕЧАТЛЯЮТ АМЕРИКОСОВ , 2024 ГОД ЗАПАД ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕХОДИТ НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СЕЙЧАС УЖЕ ИДЕТ ПОДГОТОВКА И ПАРАШЕ С СВОИМ ГАЗОИ И НЕФТЬЮ ТАМ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ , НИКТО С ГНОЙНИКОМ В ГОВНЕ И НАВОЗЕ ВОЕВАТЬ НЕ БУДЕТ , РАЗХЕРАЧИТЬ МОГУТ И ЗАУТЮЖИТЬ , НО ЧТО ДЕЛАТЬ С СКОТОМ ДИКИМ НЕЦЫВИЛИЗОВАННЫМ ОБЫДЛЕННЫМ С 146 НАЦИЙ И НАРОДНОСТЕЙ ГДЕ ДО СИХ ПОР ПРОЦВЕТАЕТ САМОЕДСТВО , ( самоеды это поедающие соплеменников -чуди . мокша. мари и выруси ) ЭТО НЕ АРАБЫ В ЕВРОПЕ , ЭТИ КАК САРАНЧА СЬЕДЯТ И КАМНИ НА СВОЕМ ПУТИ ОТ ГОЛОДА
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Фигляр ПЖ
Фигляр ПЖ
В Ялтинском регионе планируется к открытию 88 пляжей, - Вадим Волченко В купальном сезоне запланировано функционирование 460 пляжей, в том числе 88 пляжей планируется к открытию в Ялтинском регионе. Об этом сообщил министр курортов Республики Крым Вадим Волченко на расширенном совещании в Ялте по вопросам подготовки к курортному сезону в 2019 году, передает сектор информационного сопровождения Министерства. «Будут проинвентаризированы все договоры по благоустройству пляжных территорий, в том числе на эскизные проекты, и с недобросовестными пользователями договоры будут расторгнуты», - сообщил министр. По его словам, в 2019 году ужесточаются требования к вопросам безопасности, что имеет отношение, в первую очередь, к работе матросов-спасателей на пляжах и в целом безопасности на водных объектах. В ходе совещания, на котором присутствовал Глава города Алексей Челпанов, представители Роспотребнадзора, МВД, МЧС, Крым-Спас, Минтранса РК, Минэкологии РК, МинЖКХ, сотрудники администрации, руководители средств размещения региона, Вадим Волченко поблагодарил всех присутствующих за успешный сезон 2018 года и заострил внимание на проблемных вопросах. Которые необходимо незамедлительно решать. «Ялта – это курорт номер один в Крыму, здесь зарождалась история курортологии и сосредоточены все знаковые с советских времен санатории. Здесь же находится большая часть отелей уровня 4-5*, дворцы и другие объекты культурного наследия, туристические тропы и природные достопримечательности. Город просто обязан быть гостеприимным, чистым, благоустроенным и безопасным. Стоит обратить пристальное внимание на грамотное и адекватное ценообразование, дорожную инфраструктуру, парковки для личного и экскурсионного транспорта, насыщенность событийными мероприятиями. Все в целом работает на имидж курорта», - отметил министр.
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