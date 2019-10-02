1. В российских городах появились надписи против войны с Украиной и аннексии Крыма. В Санкт-Петербурге на жилом доме по адресу 1-й Рабфаковский переулок, корпус 5 неизвестные написали “Хватит умирать за Донбасс”. На въезде в город Тосно Ленинградской области неизвестные оставили призыв “Вернем Крым Украине”, а на стеле города Псков появилась надпись “Крым не наш”

2. Попы РПЦ и старая макака, приехавшая деньжат срубить на отжатых территориях… Как же оно до изжоги все достало! Культура их… Рашист Илья Резник открыл в оккупированной Ялте детский музыкальный театр “Маленькая страна”

3. Т.н. “премьером” Крыма оккупанты единогласным голосованием назначили коллаборанта Юрия Гоцанюка. Последние пять лет эту должность занимал Гоблин-Аксенов, которого сейчас назначили “главой” Крыма. Ранее функции “премьера” и “главы” были совмещены

Новости Путин готов идти в атаку

4. Очень ватный Леонид Ходос из Севастополя назвал понаехавших “ОККУПАНТАМИ”, что возмутило назначенного путиным грабить Севастополь Развожаева, который попросил ватника “не называть приезжих специалистов оккупантами”. Ходос всю свою жизнь ненавидел Украину, но когда лицом к лицу столкнулся с россией, которую обожал, начал выть и крайне негативно высказываться о понаехавших, которых неоднократно предлагал “вернуть туда, откуда они приехали”

5. Трасса смерти собирает урожай. Две легковушки и КАМАЗ столкнулись на трассе “Таврида” возле феодосийского поселка Приморский. Погибли трое

6. Оккупанты продолжают обносить забором ЖД вокзал в Евпатории — готовятся к поездам со скрепанутыми понаехавшими

7. “Залы знаменитого здания ЖД вокзала Феодосии, в котором снимался легендарный фильм "Спортлото 82", а также фильм "Друзья и годы", обнесли забором!”, — трясется местный стекловат-перевертыш Талипов

8. Жители оккупированной Ялты продолжают восторгаться озабориванием. Прям одни экстремисты неблагодарные, не рады россиюшке и ее порядкам. Даже к фотографиям с заборами прифотошопливают полицаев и заключенных: “Именно такие эмоции вызывает этот ГЛУХОЙ забор. Ведь можно было оставить просто эту рабицу Аушвица, так надо было обязательно закрыть вид моря. Предполагаю — чтобы не мешать тюлениться на закрытом пляже. Наверно, так выглядит моральное уродство в чистом виде. ОТВРАТИТЕЛЬНО!”. Комментарии: “Так выглядит русский мир”, “Так не должно быть, однозначно, это безобразие”, “Надо вышки с пулеметами и второй периметр, иначе картина не полная”, “Русский мир. Охрана от местных”, “По комментариям понял, что для материковых дол6о*6ов (прим — имеет ввиду россиян, которые в комментариях одобрили заборы) в принципе нет ничего шокирующего. Они привыкли, что везде всё закрыто заборами и колючей проволокой, поэтому и непонятки типа "а што такова, везде так". А местные пока еще не адаптировались к русскому миру, но это вопрос времени, не зря же на референдум ходили”, “Сплошная ЗОНА”, “Хватит сопли распускать. Вон, в Омерике люди деньги платят, чтобы посмотреть на знаменитую тюрьму Алькатрас. А тут любой желающий, в любое время, БЕСПЛАТНО, может побывать в зоне. Где, в каком ещё курортном приморском городе можно поиграть в квест "Попади на пляж"? ЦенИте. Для вас стараются. Ночами не спят. Заборы штампуют”, “Сверхдержавно и патриотично))) родная гавань, которую мы заслужили))”, “А на трассе Севастополя — это вообще ужас какой-то”, “У нас вообще колючая проволока в Партените, вход везде по паспорту, куча заборов понаставили, а обещали, наоборот, убрать те, что были. Воры и лгуны”, “Колючку ещё поверху и электричество. Ох…ли уже совсем слуги, бл.., народа”, “Где-то я такое видел… Ах, да, на границе”, “Это огороженная зона для жирных папиков с ксивами и толстыми кошельками. Позор”, “Мы в сраном гетто”, “Россия — страна заборов”

9. В группе Яны-Капу (Красноперекопска) аноним предложил “перекрыть (Украине) истоки Днепра”. Последовали такие комментарии: “34 притока Днепра. Вы думаете, если осушить болото в Смоленской области, в русло перестанут попадать остальные притоки? Хватит шакальничать. Отказывались от воды и света громко — так чего ныть теперь? И ладно бы, вели себя нормально. Так рот у многих — помойный в отношении Украины. Хоть попа от дивана не отрывалась все время. Жены, мужья, родственники из Украины. А ведёте себя, как стадо безродное. Один хихикнул, остальных понесло. Хихикайте дома перед зеркалом, попивая соленую ржавую воду. Над собой ведь смеётесь”, “Легче и безопасней вернуться обратно в Неньку, и будет всем счастье”, “Ага, сейчас расия затеет еще одну стройку века, построит плотину у истоков)))”

10. Период президентства Мешкова в Крыму: февраль 1994 — март 1995. Период первой Чеченской войны: декабрь 1994 — август 1996. Эта срань Мешков чуть не утащил тысячи жизней тогдашних крымских призывников в жерло войны. Вата ничего не помнит, а теперь поёт Мешкову, чье тело сегодня привезли в Крым, посмертные дифирамбы.

P.S. На ватном паблике Евпатории опубликовали пост, которым я завершаю сегодняшний выпуск: “Крым превращается, нет, — уже превратился в настоящую военную базу. Только таблички с надписью "Военная база МО рф. Вход воспрещен" не хватает. Чем больше на полуострове становится военных, тем больше ДТП по их вине, отжатых пляжей, прибрежных зон и территорий. Жители Крыма страдают от присутствия военных каждый день. Чего только стоят постоянные учения. Люди боятся, находятся в постоянном стрессе, недовольство высказывают только в Интернете. Люди нужны были лишь для того, чтобы сымитировать "народное волеизлияние" весной 2014 года. А когда цель стала достигнута, они оказались не нужны. Вот поэтому и набивается Крым силовиками, армией, ФСБ, полицией, задача которых — не допустить бунта недовольных. А число их растет с каждым днем”. Полностью текст, в котором также вспоминают, как ихтамнеты безнаказанно избивают жителей Крыма и давят их на дорогах,

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