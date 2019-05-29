1. В пятницу, 24 мая, Владимира Балуха в штрафном изоляторе колонии посетила уполномоченная по правам человека Тверской области Надежда Егорова. По ее словам, “выглядит он плохо”. Балух согласился написать заявление на перевод его в тюремную больницу.

2. Оккупанты заявили, что в Крыму сохраняется угроза совершения диверсий и провокаций со стороны украинских спецслужб и экстремистов. Чувствую, что скоро политзаключенных станет еще больше. Хорошие люди Крыма, будьте внимательней

3. “Руководители многих крымских организаций не под запись признаются, что для них обязательство по исполнению антитеррористических требований российского законодательства становится "головной болью", хотя в реальность такой угрозы они не верят”. Озаборивание Крыма под лозунгом “борьбы с терроризмом” набирает обороты.

4. Оккупанты в Севастополе снова заблокировали доступ к сайту Крым.Реалии

5. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила сегодня, что Украина настаивает на определении статуса Керченского пролива как международного. На это заявление Кремль устами Гоблина прогавкал, что “Керченский пролив — это исключительно российские территориальные воды”

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6. Чтобы будущие поколения россиян могли гордиться дидами-оккупантами образца 2014 года, директор Службы внешней разведки росси​и Сергей Нарышкин предложил вписать в школьные учебники по истории аннексию Крыма, которую они называют “воссоединением с россией”

7. Севастополь, уже протестовавший против строительства часовни секты РПЦ в Ушаковой балке, оккупанты хотят накрыть “сеткой” из храмов через каждые 2-3 км, не более чем в 30 минутах ходьбы от самого удаленного жилья. Напомню, в июле 2017 года жители города вышли на протест против строительства часовни в парковой зоне. Усмирять людей приехали кизяки, распевавшие псалмы. Ватники отвечали им гимном “Легендарный Севастополь”. Поп в рясах поливал недовольный хор “святой водой”. С женщиной, продолжавшей громко кричать “часовни здесь не будет!”, церковный чекист церемониться не стал — выплеснул ей в лицо всю оставшуюся воду. Севастопольские пропагандоны перечислили места, где уже строят или собираются строить новые церкви, включая территории парков и пляжную зону, а также спрогнозировали битву попов с “небогоугодными плавками”, напомнив о том, что “одну такую битву — на Херсонесе — Севастополь уже проиграл”. Купаться там оккупанты запретили

8. Оккупанты сообщили, что за апрель 2019 года пассажиропоток общественного транспорта Севастополя вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В городе от понаехавших уже никуда не скрыться. Выворачивает наизнанку от аканья

9. “Группе Подслушано.Керчь. Путеукладчик на пути к аркам. Уже скоро на арке сомкнутся жд пути. Вид с набережной”, — написал керченский ватник и опубликовал соответствующее фото. Комментарии были такими: “И совсем скоро хлынет в Крымушку отборный шлак с материка. Недопонаехавшие”, “Кому надо, все ещё на пароме приплыли”, “И шо? Поезда теперь пустые ходить будут? Сомневаюсь. Для чего тогда этот говнопровод строят?”, “Для военной техники”, “А пассажирские для кого?”, “Для тех, кто готов двое суток мариноваться от Москвы. Может, им проезд компенсируют”, “Крым дороговат для них”

10. До севастопольской ваты что-то дошло: “Мы уже 5 лет как не дома, а в гостях. Поэтому и отношение к нам, как к приезжим. Скоро и в море будем купаться платно”

11. От севастопольской ваты не отстаёт и вата ялтинская: “Крымчан на*бали, как котят. Выбирали россию, а попали в федерацию. Янык, сук@, земли продавал гектарами. Думали, раша придет и порядок наведет, а попали в такую жопу, полную огурцов”

12. “Вчера попытался положить свою маму в больницу. Привез в приемный покой городской больницы г. Евпатория с направлением на госпитализацию от участкового врача. В госпитализации нам отказали!”. По ссылке прочтите всю историю о деградации медицины, а также об осложнениях у 79-летней женщины, которые возникли из-за фактического отказа в оказании медицинской помощи

13. Севастопольские пропагандоны сегодня настрочили: “Верховная рада присоединила к Украине часть ДНР. За соответствующее постановление № 8576 проголосовало 230 народных депутатов. Как отмечалось во время обсуждения проекта постановления, его принятие облегчит получение жителям Гладосово пенсий и социальной помощи”. Далее пропагандоны перечислили еще несколько территорий, которые Украина освободила от российских оккупантов, но пропагандоны употребили слово “захватила”… Шел шестой год войны. Украина “захватывает” собственные территории, чтобы облегчить проживающим на них людям получение украинских пенсий и социальных выплат. Фошызм, не иначе

P.S. “Крымскую вату можно условно разделить на три типа. Первый — это глупцы. Они свято верят во всевозможные скрепные штампы и с радостью их ретранслируют. Вторые — интеллектуальные и моральные лентяи. Им в лом напрягаться. Они просто плывут по течению. А третьи — самые мерзкие подлецы. Они все видят, все понимают, но сознательно выбирают путь ваты. Они самые агрессивные и опасные, и именно они сдадут и сдадутся первыми, когда это станет выгодно”, — написал житель Севастополя.

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