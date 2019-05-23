1. В Бахчисарае умерла мать арестованного крымского татарина, политзаключённого и фигуранта первой Бахчисарайской группы по “делу Хизб ут-Тахрир” Зеври Абсеитова. Зеври не сможет присутствовать на похоронах, поскольку 24 декабря 2018 года оккупанты приговорили его к 9 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в “терроризме”. Выражаю соболезнования семье политузника и хочу напомнить его историю.

2. Оккупант Патрушев потребовал от оккупанта Овсянникова ускорить передачу земли военным в Севастополе, т.е. ускорить принятие оккупационного Генплана, согласно которому многие жители лишатся своих домов и участков. Впервые Генплан был представлен в 2017 году и вызвал шквал негодования — 27 мая 2017 года тысячи людей по всему городу вышли на улицу и взывали к путину мольбы о спасении, просили луноликого услышать их и не отбирать то, что дала Украина или что было заработано “при Украине”. Вспомним, как это было

3. Ватные предприниматели жалуются, что с трудом открывают счета в российских банках, которые часто сами же банки позже блокируют с формулировкой — “подозрение в содействии финансированию терроризма”. Вата скулит: “Мы из-за блокировки (прим — счетов) теперь нарушаем законодательство в части невыплаты заработной платы сотрудникам, это тоже никого не волнует. Мы не можем заправить автомобили для выполнения услуг доставки грузов, не можем выполнять услуги, не можем выплатить зарплату работникам и терпим убытки. Причина, скорее всего, понятна — адрес ведения хозяйственной деятельности: Республика Крым. Такую жестокую цену крымский предприниматель платит за то, что он работает на территории российского Крыма”. Тем временем финансисты говорят: “Я изучила страницы своих бывших клиентов, которые сегодня зарегистрированы в оккупированном Крыму, и действительно, они подтверждают, что именно к крымским счетам особое внимание, и что им с большим нежеланием открывают счета, всячески оказывают препятствия. Крупные российские банки заботятся о своей репутации. Малейшее упоминание о сотрудничестве с предприятиями на оккупированной территории — риски потерять свой бизнес и лояльность клиентов, которые хотят проводить взаиморасчеты с зарубежными банками”. Сегодня в Крыму работает всего 7 недобанков. До оккупации работало около 50-ти.

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4. В оккупированном россией Армянске “сложилась критическая ситуация на подстанции скорой медицинской помощи”. Все дело — в обещанных “высоких российских зарплатах”, груз которых разогнал медперсонал. Оставшиеся медики работают на износ и жалуются

5. Севастопольские ватники скулят, что их стал спасать только бабушкин стационарный телефон, т.к. качество мобильной связи упало до уровня ниже плинтуса. Это еще ничего — скоро голубей запускать будем. РА-СИ-Я! РА-СИ-Я!

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6. Слишком много вопросов ялтинские ватники начали задавать: “Часто задаюсь вопросом. Неоднократно вижу грузовики с так называемыми солдатами национальной гвардии россии. Так вот вопрос, какова вообще их роль? За порядком они не смотрят, действий в отношении правонарушений не предпринимают. Выходит, их привозят для устрашения? Или как? Бомжи и негативные элементы на Пушкинской, Спартаке, Набережной как были, так и есть, гадалки и всякие шарлатаны — тоже. Выходит, ребят просто возят просто так?”. Ответы: “Они едут к тем, кто задаёт такие вопросы”, “Идеологические адепты текущего государственного строя. Вооруженный властями народ, целью которого является подавление обезоруженного властью народа”, “Они для того, чтобы бить недовольных здравомыслящих людей”, “Вот когда эти негативные элементы начнут митинговать против пенсионной реформы или поносить нашу любимую власть, тогда на них обратят внимание”, “Нацгвардия защищает власть от народа”, “Если хочешь узнать, чем занимается росгвардия, выйди с этой телегой перед госадминистрацией с мегафоном и друзьями”, “Функция Нацгвардии для меня до сих пор загадка — какая-то переполиция и недоармия” https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1131140043777687557 (скрин).

7. На евпаторийском паблике рашист поинтересовался, “было ли за 20 с лишним лет при Украине действительно что-то сделано в Крыму?”. Получены такие ответы: “Чем больше по-хорошему, тем больше требований! Да! При Украине даже в голову никому не приходило так возмущаться, требовать! А сейчас мы деловыыыые! Хотим всё и сразу! Спасибо путину, что страну из какашек вытянул! А страна у нас не маленькая! И нас теперь боятся!!! Мы защищены!!! А не в ногах на коленях перед кем-то!!!!!”, “А при Украине и не надо было требовать — все было — и работа, и медицина, какая-никакая, была стабильность. А сейчас, как на пороховой бочке, каждый день что-то новенькое. Мои покупатели в большинстве — пенсионеры. 80% из них говорят, что на все хватало — и на лекарства, и на продукты, и на коммуналку. А сейчас вынуждены выживать”, “Вот многие ноют, что при Украине было лучше, так Украине самой было неплохо до 2014”, “Может, Вам напомнить, что с 2014 года в Украине война?! Может, пять лет её ведут трактористы, что оружие всё достают и достают из затопленных шахт?! Или всё-таки не трактористы? Или всё-таки не из шахт оружие? Мои родственники держат хозяйство, ходят на работу, получают зарплату (сейчас достаточно приличную) и живут очень неголодно. Хотя в стране война и всё не так, как в мирное время. Поэтому там ни нас, ни путина не уважают”, “С точки зрения "кармана", мне было лучше”, “В Крым ехали отдыхать из-за низких цен! Спасибо россии за самые высокие цены”, “Живу в Евпатории с начала 90-х. При мне построены были школы 16 и 18, интенсивно застраивались 7, 8 и 9 микрорайоны, построен рынок "Универсам", набережная Горького отреставрирована. В 2012 году новый дельфинарий и аквариум, в школах заменили окна, утеплили. Дороги ремонтировались (иначе чем объяснить, что я с 2005 года, как только начали на Лимановке строить дом, ездила туда по нормальной дороге, а за последний год-два она стала, как после бомбардировки). Санатории, лагеря, пансионаты в городе и Заозерке работали, многие детские — круглогодично. В них дети и учились, пока были на лечении. Подруга работала в сан. Крупской, где была и педагогическая часть — сейчас этого нет. Много всего было сделано и в старом городе, открыты туристические маршруты. На сегодня, за 5 лет, кроме новых жилых домов и ремонта нескольких улиц, особого преображения и изменений в городе не вижу. Может, кто-нибудь дополнит список того, что было до 14 года (это то, что я сходу вспомнила) и что нового появилось после 14-го”, “Крым лучше был всегда. Зачем вы (прим — россияне) с нами? Живите своей жизнью и отвяньте”, “Кое-где скамейки и урны поставили (прим — имеет ввиду в оккупации)”, “А продукты? Кушаем и переживаем теперь за свое здоровье. Такого мы еще не жрали! И медицина — страх Господний”, “Как же все задолбало”

P.S. Еще одно сообщение из последнего пункта дайджеста завершит сегодняшний выпуск: “Дело в том, что в Крыму не знали россию никогда, почти век, а ездили к нам только москвичи на отдых, соря деньгами. А, оказывается, в россии есть, помимо Москвы, Омск, Рязань, Саратов, Красноярск, Салехард и т.д. до бесконечности, где люди всегда выживают, а не живут! Вот и Крым попал!”.

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