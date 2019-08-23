1. Тяжелобольной узник Кремля Эдем Бекиров доставлен в больницу имени Семашко в оккупированном Симферополе, где врачебная комиссия определит, сможет ли он и далее содержаться в СИЗО. Об этом сообщил украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой адвокат Бекирова Ислям Велиляев
2. Бывшие украинские военные-предатели Максим Одинцов и Александр Баранов, задержанные в 2016 году при пересечении админграницы между Крымом и Херсонщиной (их позже приговорили к 14 и 13 годам тюрьмы), а также граждане рф Евгений Мефедов (фигурант событий 2 мая 2014 года в Одессе) и Игорь Кимаковский (агент ФСБ) проходят юридические процедуры оформления обмена на удерживаемых в россии украинцев
3. С начала этого года около 25 тысяч жителей Крыма оккупанты не выпустили из гетто из-за долгов
4. Если жители Керчи тоскуют по Осадчему, жители Севастополя — по Яцубе, то жители Феодосии тоскуют по ныне покойному Владимиру Шайдерову. Объединяет эти три фамилии то, что они руководили городами до российской оккупации. А поскольку тосковать по Украине — чревато, то приходится вот так: “Хотелось бы докричаться до администрации города. Когда урны появятся в городе? Город превратили в свинарник!!! Жаль, нет Шайдерова — порядок был”, “Да, с урнами беда. Насчёт Шайдерова согласен”, “Просто при нём уборка территорий была более регулярной и надлежащей, чем сейчас. Количество урн не решит это”
5. Прочтите, как в оккупации прошел первый день “Таврида-феста”: “Рассказываю вам с места событий о первом дне долгожданного вами Таврида-фест и воображаемых некоторыми 30 000 (прим — гостей). Палатки стоят пустые. Из репродукторов разносятся несмешные шутки и аплодисменты в записи. Вокруг ходят измученные жарой охранники забора. Охранники защищают себя и свой забор от местных жителей, которые, впрочем, пока тоже не пришли. Под предлогом этого огораживания на 8 дней перекрыта дорога республиканского значения между населенными пунктами. Объезд от Меганома до города Судак — 30 км. На берегу возле детского пляжа 4 дня истекал кровью мешок с трупом крупного животного, до которого никому из городских служб не было дела, т.к. все были заняты обслуживанием имитации фестиваля”
6. До оккупации фестивали приносили местным жителям и гостям радость. В оккупации все превращается в ад. Судак оставриденный комментирует шабаш: “Кто знает, в честь чего самолеты летали военные и пукали петардами средь бела дня?”, “Авиашоу на Тавриде будет. Репетируют”, “Аа, они уже репетировали полет пару дней назад. Я уж думала, все, война”, “А свет есть в Судаке сейчас?”, “В восьмиэтажках еть свет, но воды нет”
7. Судак, Новый Свет и поселки в окрестностях сидят без света. Оккупационным фестивалям не хватает электричества, чтобы балаган свой осветить. С водой и связью тоже перебои, понятно: “На Меганоме не было электричества с 12 до 19”, “Писец какой-то”, “СТаврида все сожрала, да”, “Света нет и связи нет, почти сразу пропадает”, “Воду дали ночью”, “Я сегодня был в Судаке. Люди очень недовольны”, “В Дачном связи не было вчера. Могут сделать местным праздник!”, “В Белогорске вырубали каждый час по 3-4 минуты”
8. Оккупанты установили в Судаке новый забор, перегородив доступ к пляжам. Через своих пропагандонов заявили, что забора НЕТ! Тем временем уже который день подряд жителей Судака трясет от забора, “которого нет”. Все знают и понимают, что в критической ситуации заборы увеличат количество жертв. Для того и заборы — чтобы террористы из ФСБ могли количество жертв точнее просчитать, планируя очередной теракт. Открыл свою ватную пасть и нацист Горный, который, ужаснувшись увиденным, снова написал, что гавань делает все для роста проукраинских настроений
9. ЖД вокзал в Евпатории оккупанты превратили в ЖД вокзал строгого режима, обнеся его забором и спиралью Бруно. Жители города комментируют: “Интересно, а пассажиров будут туда пускать, или это подготовка к очередной депортации? Страна строгого режима”, “Уже совсем и не похож на старый, ДОБРЫЙ, милый и безопасный вокзал, где жизнь кипела, и никто ничего не боялся. Вот и прикатились крымчане в говень. Пугающий вокзал”
10. В Євпаторії на головній площі гине 6-метрова блакитна ялинка, улюблениця мешканців міста. Її плекали 20 років і прикрашали на кожне новорічне свято. Так в окупації гине все живе
11. Оставшиеся две “Кометы” для оккупированного Крыма не смогли поставить в срок из-за поиска нового поставщика двигателей. Как выяснилось, виноваты в этом санкции, которые очень полезны и которых никто не боится
12. Оккупанты сегодня отмечают день своего флага, за поднятие которого еще недавно в Москве ОМОН жестоко избивал протестующих. Интересно, у крымских перевертышей от фразы “флаг родины”, которую пропагандоны используют в своих эфирах, не возникает рвотных позывов от своей никчемности и лицемерия?
13. В детских садах оккупированного Крыма детей приучали поклоняться тряпке в цветах вражеского триколора. Керченские пропагандоны один из шабашей прокомментировали так: “Юные патриоты показали хорошие знания о своей Родине и государственной символике”. А что о мерзости знаете вы?
P.S. Сегодня в постскриптум хочу вынести сообщение ватницы, которая прокомментировала скрепный фестиваль оккупантов в Судаке: “Конечно, вспоминая прошлое, хочется понять, почему раньше было иначе? Я перестала ходить на городские праздники, за забором и рамкой с полицией. На Тавриду один раз пойду из любопытства, но чувство клетки убрать можно только вместе с клеткой”. Пока ватники возмущаются отдельно выстроенным клеткам — будь то на фестивалях или вокруг вокзалов — для тысяч граждан Украины в Крыму весь полуостров стал одной большой клеткой.
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