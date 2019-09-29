Главная Новости
29 сентября • обновлено в 05:53
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

КРЫМский бандеровец
КРЫМский бандеровец
Украинский блогер из Крыма Все статьи автора

Новости Крымнаша. Карантин

961

1. Предлагаю прочесть Мониторинговый обзор ситуации с правами человека в Крыму. Обзор подготовлен Крымской правозащитной группой на основании материала, собранного правозащитниками в августе 2019 года

2. “Дети были в школе. Хорошо, что не видели этого. Я и не настаивал на присутствии адвоката, — по опыту знаю, что это не спасает от задержания. Я им сказал: "Ходите и смотрите сами, у меня ничего запрещённого нет. Если вы захотите меня забрать, то заберёте, а если нет, то убедитесь, что ничего нет запрещённого и уйдёте". Я воспринимаю эти действия, как акцию устрашения. Все лето у меня в кафе проводили обыски. Но нас не запугать, нашему народу не привыкать”, — так руководитель Судакского регионального Меджлиса крымскотатарского народа, ветеран крымскотатарского национального движения Ильвер Аметов прокомментировал очередные обыски, которые оккупанты провели у него вчера.

1

3. Россия ужесточила контроль за потенциальными призывниками, чем существенно усложнила жизнь жителям оккупированного Крыма. Теперь потенциальный призывник должен встать на “воинский учет” не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания, работы или учебы. Отсутствие штампа регистрации в паспорте или проживание не по месту регистрации больше не являются препятствием для незаконного призыва.

4. В августе этого года в аннексированном Крыму оккупанты возбудили 5 новых уголовных дел в отношении крымчан за уклонение от службы в армии мордора. Всего таких уголовных дел — 73.

5. В аннексированном Крыму после проведения незаконных “выборов” оккупанты продолжают назначать т.н. “глав городских советов”. Надеюсь, информация будет интересна спецслужбам и правоохранительным органам Украины для возбуждения уголовных дел в отношении преступников-коллаборантов и оккупантов.

6. Симферополь. Первые результаты работы подрядчика на перекрёстке улиц Пушкина и Невского… Ради этого горожане должны месяцами торчать в пробках. Убожество стало синонимом слов “реконструкция” и “ремонт — за пять лет гавани оно превратилось в закономерность.

Новости Крымнаша. Карантин

7. “Приятно было видеть на фасаде привычное название, да и к ассортименту, пусть и изменившемуся, уже успели привыкнуть. А зря: нет сейчас в Крыму ничего постоянного, особенно в сфере бизнеса. И, глядя на пустые полки, становится в очередной раз понятно, что любые перемены ведут только к худшему. Вот и сейчас: керчане лишаются привычных товаров, продавцы — работы, а центр города — напоминания о том, что еще пять лет назад здесь была бойкая торговля и все условия для развития бизнеса”. По ссылке прочтите статью про закрытие сети Фуршет в Крыму, которая продержалась 5 лет, наплевав на войну и санкции.

Новости Крымнаша. Карантин
Новости Крымнаша. Карантин
Новости Крымнаша. Карантин
Новости Крымнаша. Карантин

8. Гоблин заявил, что Крым уже принял в этом году “свыше 6,5 млн туристов”, а также добавил, что “стратегическая цель — превратить полуостров в международный круглогодичный туристический центр россии”. К концу года, как я и предполагал, нарисуют цифру в “7 млн”, а то и больше… Напомню, что до оккупации в Крыму ежегодно отдыхало около 6 млн РЕАЛЬНЫХ туристов, и все пять лет для оккупантов это была психологическая планка, к которой они стремились натянуть свою липовую “статистику”.

9. Дадим слово прозревшему в оккупации Евгению Гайворонскому из Ялты: “Пока цивилизованное человечество отмечает День туризма, Крым уже 5 лет живет мечтой о возобновлении туризма. О возвращении настоящих туристов и духа туризма. С февраля 2014 года в Крыму есть пародия на туризм. Минимум настоящих туристов и максимум имитации в виде бюджетников, которые создают видимость. Этой видимостью они отвлекают внимание от уничтожения более 100 санаториев и здравниц, превращения некогда общедоступных мест в виллы путина, Аксенова и их клиентелы. Туризм заливается бетоном и изничтожается заборами. Убивается экология и убивается свобода — главные условия туризма и отдыха. Цивилизованный мир уже 5 лет держит карантин в отношении этих процессов в Крыму. Поэтому сюда не заходят круизные суда и не приезжают иностранные отдыхающие. Но свободу никому никогда не удавалось задушить. Природа еще жива и готова возродиться. Поэтому Крым скоро спасется от затянувшегося маразма…”.

Новости Крымнаша. Карантин

P.S. Не согласен с Гайворонским, что еще никому и никогда не удавалось задушить свободу. К сожалению, мир знает примеры, где свобода уже не только мертва, но и оставшиеся в живых люди свое рабство стали считать свободой. Пока Крым семимильными шагами будет двигаться именно к такой модели общества, цивилизованный мир будет держать полуостров на карантине — в этом я с Гайворонским согласен. Прискорбно только, что мир так и не понял, что на карантин надо сажать все это недоразумение под названием “россия”, а не заигрывать с ним и не заниматься бессмысленной и преступной политикой умиротворения, вызывающей еще больший аппетит у агрессора.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
КРЫМский бандеровец КРЫМский бандеровец
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости России Новости Крыма крымские татары
Источник
Источник: crimeaua1.wordpress.com
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel