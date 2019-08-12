1. Пока мусора снова избивали и задерживали протестующих в россии, хйло в очередной раз приперлось в Крым и развлекалось вместе с косметичками.

А еще кремлевская крыса катала Гоблина в мотоциклетной коляске. За спиной у ботокса сидел Развожаев — понаехавший, которого путин назначил смотрящим в Севастополе. Во время общей фотосессии Гоблина поставили с самого края, подальше от луноликого

2. Крымские ватники, включая понаехавших пропагандонов, высмеяли цинизм путина, который катал на мотоцикле Гоблина и Развожаева: “Страна горит в пожарах, тонет в наводнениях, взрываются военные склады, ЧП с ядерным оружием, массовые митинги в столице, тысячи задержанных и избитых, народ в шоке от творящегося беспредела”, “Лес горит, сёла тонут, Москва бастует, а их в Крым потянуло на гастроли”, “Убого. Цирк”, “Банда”, “Понты, понты, понты! 90-е в разгаре!”.

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3. Все севастопольские группы полны проклятий в адрес оккупантов из-за визита путина, в связи с чем жителям самого скрепного города пришлось стоять в пробках по 5-7 часов

4. Понаехавший пропагандон Горный, комментируя протесты в Москве и жестокий разгон митингующих, случайно обмолвился: “Да в нормальной стране после этого вышел миллионный митинг”. Напомню, в 2014 году после избиения беркутом студентов миллионы украинцев вышли на акции протеста — так начался Майдан

5. Украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно заключенный в россии, в своем письме российской правозащитнице Татьяне Щур высказался в поддержку акций протеста в рф, рассказал о нехватке информации, а также о том, как волнуется за своих близких

6. Оккупанты пригласили в Крым главу псевдоукраинской партии “Оппозиционный блок — За жизнь” Юрия Бойко и делегацию депутатов, чтобы “сформировать однозначную позицию по российскому статусу Крыма”. Хотят запретить медведчуковским рыгам говорить, что Крым — Украина. Да рыги бы с радостью… Что-то твари задумали

7. Сотрудники Прокуратуры АР Крым 10 августа провели обыск на судне “Мария” в Херсоне, которое подозревается в поставке топлива для подразделений Черноморского флота россии в аннексированном Крыму

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8. В Джанкойском районе аннексированного Крыма оккупанты в лице т.н. “главы администрации Зареченского сельсовета” Валентины Головатюк отказали в согласовании проведения праздника “Курбан байрам”

9. Оккупанты продолжают гонять по дорогам Крыма военную технику

10. Оккупанты в Ялте подписали “соглашение о сотрудничестве” с Грозным. Напомню, после подписания подобных “соглашений” с российскими регионами, смотрящие от путина с тех регионов начинают дерибанить крымские землю и предприятия, прикрываясь бумажкой о “сотрудничестве”

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11. Севастопольские пропагандоны продолжают рассказывать о камнях с неба, свалившихся на голову туроператоров и перевозчиков, которых оккупанты лишают заработка: “Крымские гаишники по заданию республиканского начальства охотятся на туристические автобусы, пачками выписывая протоколы за нарушения, которые невозможно не совершить. Борьба с нелегальными перевозчиками в Ялте коснулась не только пассажирских перевозок на Украину и на Ай-Петри. Засады на автобусы местное ГИБДД устраивает и возле популярных туробъектов Южного берега”

12. Вчера Ялта отметила День города, который в оккупации превратился в обкокошенное и унылое Дно, что стало очередным поводом для жителей бывшего Города счастья вспомнить, как баловала их Украина — десятидневными парадами фейерверков, разнообразными артистами и прочими плюшками: “Ау, ответственные за салют. Это что было???? Столько людей собралось, и так оплошать. Ну вы, блин”, “Раньше фестивали по салютам были, вот было время. И музыкальные фейерверки, и концерты со звёздами нормальными”, “Ну, ты вспомнил… Раньше и деревья были большими, и клумбы на площади Советской с цветами”, “О, да. Вот это было зрелище”, “Жаль, что от того, что было раньше, не осталось ничего”, “Полная фигня!!! С каждым годом все хуже и хуже”, “Да вы что??? Я из Москвы, но такой красивый салют впервые видела”, “Видимо, Вы не видели, что такое красивый салют! Ялтинцы, конечно, не Москва, но салют видели намного круче”, “Вспомните, какой раньше был”, “Присоединяюсь. Салют — хрень, много пьяных, Пушкарь в бомжах, вдоль речки под каждым кустом бухают и полицию хрен нарисуешь. Город счастья. Позор”, “Фу, три раза бахнули и всё, я даже до балкона не успела дойти”, “Салют — то ладно, вы расскажите про Уральский академический русский народный хор. Я так и не попал. Как прошло?”, “Как надоели эти хороводы на сцене. Такое ощущение, что День города не в Ялте, а в каком-нибудь Железноводске”, “Я родилась в Ялте, и такого позорищного фейерверка отродясь не видела!!!”, “Театральный фестиваль на весь вечер празднования Дня города — это чья такая "гениальная" идея? Такого тухляка я ещё не видел”, “День города был полным говнищем”

13. Прогнувшийся под оккупантов Александр Талипов в ужасе, что на День города в Ялте не было ни одного российского флага — ни в оформлении сцены, ни у зрителей. Об этом же воет у себя в Фейсбуке и пропагандон из Ялты Сергей Сардыко

14. Теперь вы видели все! Рашист в родной Твери залил в пластиковые полуторалитровые бутылки бензин и рванул в сакральный Крым! Во, какие богатенькие буратинки!

15. Три месяца как содрали крышу с Главного корпуса Ханского дворца, а от Минкульта Украины ни единой реакции.

P.S. Жители Ялты второй день подряд очень активно комментируют очередной провальный День города. А вот одна из жительниц то ли с издевкой, то ли с недоумением написала: “И где это все успели так избаловаться?”. И правда, где?

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